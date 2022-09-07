挑戰雀巢膠囊咖啡　瑞士零售龍頭Migros創無殼「咖啡球」減少浪費

撰文：聯合新聞網
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美聯社報道，瑞士零售業龍頭Migros 6日宣布，將推出新的「咖啡球」機器，志在取代每年給世界多製造出數千噸垃圾的膠囊咖啡機。

旗下擁有連鎖超市、百貨店、藥店、電器行等事業的Migros說，已研發出球形膠囊，而且這種「咖啡球」（coffee balls）完全可堆肥（compostable）。

點圖看看「咖啡球」製作過程、價錢、專用咖啡機及更多相關資訊：

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Migros宣稱，自家咖啡球外面包裹一層以海草為基底製的薄膜，用後即可丟棄，有別於對手雀巢（Nestle）旗下品牌Nespresso的咖啡膠囊是採用鋁殼塑膠容器。

Migros說，這套CoffeeB系統搭配特製的咖啡機，預定今年先在瑞士和法國推出，明年接著在德國上市。

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