泰國火辣人妻大方幫夫「徵情婦」 條件曝光被批：根本是在找傭人
撰文：ETtoday
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泰國人妻塞維利亞（Sai Wiriya）24日在臉書發文，想要替丈夫「誠徵小老婆」，迅速引發轟動。
儘管她提出「包吃包住還有薪水」的條件，其他要求卻飽受網友批評，被認為只是想找個傭人服侍自己罷了。
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塞維利亞表示，小老婆的條件包括勤勞、有氣質、身材豐滿、吃苦耐勞、會開車、不酗酒吸毒，擅長IT通訊程式，愛狗人士優先錄取。
工作內容有洗衣洗碗等家務，更重要的是跟隨老公每一次外出行程，照顧丈夫飲食起居，並且24小時匯報。
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面對網友質疑，塞維利亞坦言已經困擾很久了，因為老公一天到晚不在家，總在外頭跑來跑去，簡直比荷里活明星還要忙碌。
但隨着年紀增長，她只想在家陪狗狗，不願在外面折騰半天，卻又擔心老公出軌，所以才想聘請一位好相處、安分守己的女性，大家一起融洽生活，總比「偷偷來」還要好。
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