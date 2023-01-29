泰國火辣人妻大方幫夫「徵情婦」　條件曝光被批：根本是在找傭人

泰國人妻塞維利亞（Sai Wiriya）24日在臉書發文，想要替丈夫「誠徵小老婆」，迅速引發轟動。



儘管她提出「包吃包住還有薪水」的條件，其他要求卻飽受網友批評，被認為只是想找個傭人服侍自己罷了。

點擊放大瀏覽塞維利亞照片：

+ 21

塞維利亞表示，小老婆的條件包括勤勞、有氣質、身材豐滿、吃苦耐勞、會開車、不酗酒吸毒，擅長IT通訊程式，愛狗人士優先錄取。

工作內容有洗衣洗碗等家務，更重要的是跟隨老公每一次外出行程，照顧丈夫飲食起居，並且24小時匯報。

【相關文章】去年泰國同樣有一名太太因「自責滿足不到老公」 自掏腰包找美女小三包食包住 當時卻被讚是「最佳老婆」（點圖了解更多）：

+ 15

面對網友質疑，塞維利亞坦言已經困擾很久了，因為老公一天到晚不在家，總在外頭跑來跑去，簡直比荷里活明星還要忙碌。

但隨着年紀增長，她只想在家陪狗狗，不願在外面折騰半天，卻又擔心老公出軌，所以才想聘請一位好相處、安分守己的女性，大家一起融洽生活，總比「偷偷來」還要好。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】