日本Pizza Hut必勝客推「草原級」芫茜Pizza 網民：味道像廁所吧
撰文：中天新聞網
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台灣必勝客之前推出珍奶薄餅、紅糟肉圓薄餅引起網友廣大迴響，日本必勝客也不遑多讓，20日起推出鋪滿爆量芫茜（芫荽／香菜）的期間限定口味「翠綠草原薄餅」，僅251間店鋪販售。
因為芫茜氣味特殊又濃烈，官方也「貼心」提醒饕客在約會等重要行程前，務必注意食用量，以免氣味影響社交禮儀。
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日本《liverdoor》報道，「翠綠草原」薄餅顧名思義就是將芫茜放好放滿，幾乎蓋過薄餅本體，號稱「一打開蓋子就能聞到濃烈香氣」。
而在芫茜之下大有玄機，底下是以番茄醬和韓式洋釀醬料作為基礎的特調醬料，疊上龍蝦肉再蓋滿3株量的芫茜，俯視角度根本看不見究竟搭配了什麼食材，不知道的人可能會誤認成素食薄餅。
日本網友對這麼新奇又搞怪的口味評價兩極，有芫茜愛好者已經出發嘗鮮，成功買到的人在Twitter分享食用心得，「芫茜味超級濃的！芫茜和起司、甜甜的醬料非常搭」。也有人不愛芫茜的人感覺放太多，「味道像廁所吧？」、「看起來就很恐怖」。
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