USJ大阪環球影城玩瑪利歐賽車「唔見17萬円」　小偷竟係台灣人

隨著疫情趨緩，不少人開始安排海外旅遊。



近日，一名女網友到USJ大阪環球影城遊玩，不小心將隨身包包忘在遊樂設施上，好在工作人員貼心安撫並鍥而不捨地調查，最終順利拿回包包。

不過包內17萬多的日幣（約台幣3萬9）不翼而飛，更令她心寒的是拿走錢的人居然是台灣人。

點圖看看事主講述的詳細案發經過原文：

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該名網友在臉書社團「環球影城分享交流買賣」分享，3月21日早上10點，她在超級任天堂世界瑪利歐園區乘坐完瑪利歐賽車後，忘記將隨身包包帶走，裡面有護照、17萬多的日幣和信用卡。

當下她立即向工作人員詢問，請他們協助，但因語言不通的關係，讓她更加焦慮及心急。

當時，她向會講中文的女員工山本小姐求助，經過多次溝通、聯絡與尋找，但都沒有找到包包，「當下我的眼淚奪眶而出，心想我回不了家了，這時山本小姐不斷地安慰我，請我不要放棄，並請我直接到樂園入口處的失物招領中心詢問並登記」。

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後來，工作人員不斷調閱監視器，千辛萬苦終於找到拿走包包的人，並在廁所垃圾桶內找到包包和護照，由於包內的現金不翼而飛，園方同時也報警處理。

原po解釋，「原來整個過程就是我們乘坐完瑪利歐賽車後忘了帶走包包，在我們離開設施後接下來陸續有別組客人乘坐，但工作人員直接的反應以為包包是那位客人遺留的並順手把包包拿給了接下來乘坐的客人，該客人也並沒有抗拒的收下了不屬於她的包包」。

原po說，「對方一直說他們沒有拿錢，原本我們想說算了，護照有找回就好，錢要不回來就算了，但或許日本人認為這件事對他們來說非同小可，所以日本警方對他們進行搜身，並在他們身上找到了遺失的錢」，不過最令她生氣的是，「拿錢的人竟然也是台灣人，真的很心寒，也感到很丟臉」。

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事情結束後，她除了檢討自己下車時沒有檢查隨身物品外，對於那位台灣人拿走不屬於自己東西的行為，她也認為真的很不應該。

她表示這次的事情令她永生難忘，「我不會因為這樣就不敢再來，反而讓我回台灣之後逢人就稱讚大阪環球影城有多好、多溫暖」，她很感謝這次幫助她的工作人員以及警察，並表示自己一定會再去大阪環球影城。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】