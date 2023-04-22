男友睡覺鼻鼾聲太大　女子忽發奇想錄音放上Spotify竟成功賺錢

國外一名女子跟男友同居以後發現男友睡覺時打呼超大聲，原本覺得超生氣想錄下來當證據放給男友聽，沒想到之後卻靠男友鼻鼾聲賺了錢。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，26歲的安娜（Ana Malfair）在去年時開始跟33歲的男友路易斯（Luis）同居，不過同居沒多久以後她就發現男友的鼻鼾超級大聲，每天晚上都睡不好。因為男友否認自己打鼻鼾，辯稱「根本沒那麼誇張」，於是安娜決定要把男友的鼻鼾聲錄下來給男友聽。

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安娜給男友聽他的鼻鼾聲以後，男友覺得很好笑，所以後來安娜就常錄下男友不同的鼻鼾聲，還想到請自己的作曲家朋友按男友的鼻鼾節奏寫歌，還把歌曲放到音樂串流平台Spotify上。沒想到這份叫做「鼻鼾機器」的特殊音樂歌單就此走紅，每個月有超過16800名聽眾。

歌單中最受歡迎的是只有一分鐘長的「輕聲鼻鼾」（Light Snoring），因為點擊率增加，目前安娜靠著男友的鼻鼾聲就賺了32美元（約251港元）。安娜說她每個月都會收到Spotify的資訊更新，看見自己的特殊歌單持續成長，讓她錄製影片將這段經歷分享到TikTok上，幽默地說「每個人都能成為藝術家」。

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