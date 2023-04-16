11天不睡會怎樣？英國男親測自白：看見另一個自我

金氏世界紀錄千百種，其中不乏許多稀奇古怪的紀錄保持，不少民眾也好奇指出，為什麼最常被討論的「不睡覺時長」反倒沒有被列入紀錄之一；對此官方也透過一篇專欄文章作出說明，強調是為了「避免挑戰者的健康出現問題」才有如此決議。而過去一名曾經挑戰11天沒睡覺的案例也再度引起討論。



根據《每日郵報》（Daily Mail）報道，雖然沒有被正式列入紀錄當中，這名來自英國的三寶爸賴特（Tony Wright）卻是完成了266小時的不睡覺挑戰；賴特在1998年接觸到相關理論後，就對相關議題產生濃厚興趣，因此最終在2007年選擇了一間酒吧做為測試地點，期間只吃蔬菜、水果及喝茶，並透過各種消遣讓自己保持清醒，就這樣持續了11天之久。

Tony Wright表示長時間不睡覺後讓自己獲得「窺視腦內的自己」的能力。（YT@tonywrightuk）

賴特表示，在長時間不睡覺後人的理性會瀕臨崩潰，但只要「越過理性崩潰的界線」後，就會發現大腦進入到另一個層面，在這樣的狀態下雖然感官將明顯放大，但身體又會呈現極度放鬆的舒適狀態，儘管偶爾會表現的相對情緒化，但卻能開始一窺「大腦的另一面」與「另一個自我」。

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而由於無法確定長時間不睡覺對人體的負面影響為何，因此金氏世界紀錄早在1997年就決定停止納入該項紀錄的挑戰，而在此前最長的紀錄氏1986年麥克唐納（Robert McDonald）的453小時40分鐘（約18天21小時10分鐘）；另外研究也指出，長時間缺乏睡眠容易導致肥胖、糖尿病及心血管疾病風險增加，呼籲民眾不要隨意嘗試。

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