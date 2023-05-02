英王查理斯加冕儀式改誓詞　將號召民眾宣誓效忠

英王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮將於5月6日舉行，所有英國人將依照過往保留給貴族的傳統，宣誓對君主效忠，但今次的儀式將出現歷史性的改動，並惹來反君主制人士的猛烈批評。



據法新社和路透社報導，英格蘭教會坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威爾比（Justin Welby）將會主持加冕儀式。他日前宣佈，加冕禮將廢除過往傳統由貴族向國王宣誓的「同儕的敬意」（Homage of Peers）環節，改用「人民的敬意」（Homage of the People）取而代之。

坎特伯雷大主教將在加冕禮上呼籲所有在大屏幕前、在教堂或公園聚集的民眾進行宣誓，號召「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國以及其他國家和地區的所有善意的人，用心和聲音向他們毋庸置疑的國王、所有人的捍衛者表示敬意」。

民眾可以在大主教的引導下重複誓詞：「我發誓，我將依法向陛下和您的繼承人和繼任者真正效忠。所以請上帝幫助我」；以及「上帝保佑查理斯國王。查理斯國王萬歲。願國王永生長存。」大主教的官方聲明指，希望對這一令人激動、歷史性的改變，能引來「全國和全世界對國王的支持的巨大呼聲」。

不過，英國反君主制組織Republic主席史密斯（Graham Smith）表示，該環節反映了王室與外界的脫節，並指民眾普遍嘲笑該計劃，不會有人認真對待這個環節。該組織認為，要求一般民眾在加冕典禮宣誓效忠太過「冒犯，是對反對聲音充耳不聞，且蔑視人民」的舉動。