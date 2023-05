英王查理斯加冕儀式改誓詞　將號召民眾宣誓效忠

英王查理斯三世(King Charles III)的加冕典禮將於5月6日舉行,所有英國人將依照過往保留給貴族的傳統,宣誓對君主效忠,但今次的儀式將出現歷史性的改動,並惹來反君主制人士的猛烈批評。



據法新社和路透社報導,英格蘭教會坎特布里大主教(Archbishop of Canterbury)威爾比(Justin Welby)將會主持加冕儀式。他日前宣佈,加冕禮將廢除過往傳統由貴族向國王宣誓的「同儕的敬意」(Homage of Peers)環節,改用「人民的敬意」(Homage of the People)取而代之。

坎特伯雷大主教將在加冕禮上呼籲所有在大屏幕前、在教堂或公園聚集的民眾進行宣誓,號召「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國以及其他國家和地區的所有善意的人,用心和聲音向他們毋庸置疑的國王、所有人的捍衛者表示敬意」。

民眾可以在大主教的引導下重複誓詞:「我發誓,我將依法向陛下和您的繼承人和繼任者真正效忠。所以請上帝幫助我」;以及「上帝保佑查理斯國王。查理斯國王萬歲。願國王永生長存。」大主教的官方聲明指,希望對這一令人激動、歷史性的改變,能引來「全國和全世界對國王的支持的巨大呼聲」。

不過,英國反君主制組織Republic主席史密斯(Graham Smith)表示,該環節反映了王室與外界的脫節,並指民眾普遍嘲笑該計劃,不會有人認真對待這個環節。該組織認為,要求一般民眾在加冕典禮宣誓效忠太過「冒犯,是對反對聲音充耳不聞,且蔑視人民」的舉動。