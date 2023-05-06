查理斯加冕｜英王「神隱新抱」梅根被指整容　網民：她想變成她！

英國國王查理斯三世繼2022年9月登基後，今日正式接受加冕。不過他其中一位新抱梅根（Meghan, Duchess of Sussex）不出席。與丈夫哈里王子（Prince Harry，又譯哈利王子）一向是非多多，一舉一動都引發網民熱烈討論。



圖左是2023年4月梅根在影片中的最新形象，圖右為2022年9月14日她出席英女王葬禮時的情形。從這張照片看，梅根招牌黑髮被染成淺褐色、被燙直的長髮修剪成可修飾臉形的模樣，她的面頰看來圓而挺，鼻形看來也有點不同。（Getty Images)

梅根為支持好友攝影師哈里曼（Misan Harriman）登上Ted演講台，特別錄製一段推薦影片。不過看來她的髮色、髮型、妝容都已跟以往有所改變。

有網民質疑她做過「維修保養」，有人留言說「是『整容警報』嗎？可悲的梅根看來很想成為米德爾頓。」

現為威爾斯王妃的凱特（Catherine, Princess of Wales）父親姓米德爾頓。凱特婚前的譯名，除了凱特，就是米德爾頓。

有網民發文說：

我的天，梅根馬克爾，那個妒忌又對威爾斯王妃心心念念的人，她在配戴栗色隱形眼鏡，想讓自己看來像凱特。

梅根自從移居美國後，狀態看起來很不錯，但有人認為梅根的招牌厚唇不見了，臉頰隆起、下顎線更明顯，牙齒貼片也換新的了，鼻子好像跟以前有點不一樣，但另有網友認為燈光、角度以及妝容都會有影響。有人指出，有非裔血統的梅根將頭髮燙直並不出奇，「背後有歷史、身份認同的複雜因素」。

梅根的影片引起網民熱烈討論，但她與哈里的發言人未有回應。有消息人士指出，梅根兩次懷孕後體重增加不少，現在大家看到的只是減重後的結果，「梅根不需整容，她是被陽光親吻的人，有愛和滋潤」。

查理斯加冕：圖為2023年4月23日，英國哈里王子的夫人梅根為支持攝影師朋友拍下影片，卻被網民指她整容，企圖變得像嫂嫂凱特王妃。（TED Video）

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這也就無怪乎勞伯賈伯森之前透露，英女王過世後