留下一隻高跟鞋在丹麥城堡　現代版「灰姑娘」卻不想嫁給王子？

在一場盛大的皇室晚宴後，宴會廳的地毯上遺留了一隻孤獨的金色綁帶高跟鞋。隨後，丹麥王室在社群平台上發布了一條失物招領，尋找這位在城堡裏落下一隻Jimmy Choo金色高跟鞋的「灰姑娘」。



這裏剛舉辦了丹麥王子克里斯蒂安（Prince Christian）的18歲成年禮。歐洲的王公貴族們和來自全國各地的200位年輕人都聚在一塊，失主並不容易確認。這充滿戲劇性的情節吊足了大眾的胃口，人們紛紛猜測：這會是另一段美好愛情的開端嗎？

報道很快就吸引了大家的注意。王子不需要找來每位女士一試，設計這個情節的「灰姑娘」Anne-sofie tørnsø olesen很快就認領了這場有心的策劃。

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儘管真相一下子把人們從童話世界拉回到現實，但大家還是對此津津樂道，歐洲各國的媒體都爭相報道。逐漸擴散的影響力也讓大眾注意到了這件事的設計者——Anne，一個年輕機敏的小女孩。她一手策劃了這個事件，也成功地在一夜之間走紅全世界，但她不想嫁給王子。

抽中宴會邀請函 女王和她親切握手

早在克里斯蒂安過生日的幾個月前，王室就開始召集全國優秀的年輕人來參加宴會了。想像一下，被王子邀請一起度過他的18歲生日，這足以成為一個普通人非常特別的人生體驗。

每個州市只有幾個名額，選拔標準不盡相同。有些需要拍一段小影片或寫一段小故事，陳述自己想參加的理由。有些則需要透過網頁連結或發送郵件的方式，填寫個人資料參與抽籤。被選中後，部份州市也會給年輕人提供服裝、報銷路費。門檻或高或低，最終能去到王子生日宴的年輕人都具備着不容置喙的實力或好運。Anne就是這200個幸運兒之一。

18歲的Anne出身於一個葡萄酒商家庭，她在抽獎活動中抽中了這張邀請函，代表其居住地斯坦洛斯參加了這次晚宴。收到邀請後，她和所有即將赴約的年輕人一樣興奮，如何才能與眾不同呢？她開始思考，很快，一個鬼點子浮現了出來。如果在城堡裏留下一隻高跟鞋會怎麼樣？她興奮地和朋友分享這個計劃，大家都覺得很有趣。最後，她決定這麼做，因為「這樣的機會不會再有了」。

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Anne參加的主要是當天的晚宴環節，在此之前，王子已經忙碌了一天了。從一大早，王室成員們就整齊地穿戴拍攝了全家福。到了中午，大家就按照傳統一起出現在陽台上問候群眾。

下午至晚宴前，重要的賓客陸續到場。伊莎貝拉公主、文森王子和約瑟芬公主、瑪麗王儲妃和弗雷德里克王儲等人都來了，克里斯蒂安和瑪格麗特二世女王在門口熱情迎接。這次舉國的盛宴也是維繫歐洲各國關係的好契機，當年齡相仿的王子公主們齊聚一堂，宛如一場大型的王室內部相親會。也是藉此機會，王位繼承人們留下了一張難得的合影，丹麥王室更是毫不掩飾地說：「歐洲未來5國君主齊聚一堂慶祝王子殿下18歲生日。」

等到Anne進入宴會廳時，穿着黑蕾絲露背裙的她看起來優雅又性感，門口的女王親切地和她握了握手。晚宴期間，王子也和她有過幾句客氣的寒暄。按照常理，她和王室最大的交集可能就止於此了。而Anne成功地實施了她的計劃。在熱鬧的人群中這樣做其實並不容易。一開始，當Anne脫下鞋子走掉的時候，就有保安追上還給她。嘗試了幾次，最後離場時才成功地將鞋子留在城堡裏。

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曾出演青春劇 王室連夜將鞋寄還

能掀起這麼大的風波，這個小女孩是有什麼不為人知的背景嗎？打開Anne的社群平台，好像沒有什麼特別之處。既沒有刻意經營的痕跡，也沒有大量粉絲。Anne只是和大部份正值青春的小女生一樣，興致勃勃地分享她認為新奇、好看、好玩的東西。她的鏡頭裏有正在閱讀的書、健身日常、精緻穿搭、街景一隅、自己烘焙的甜甜圈，甚至和朋友一起時的「發瘋」瞬間。

不過，Anne本人也有着一些不尋常的經歷，例如她曾出演青春劇《BaseBoy》。即使戲份不多，也是她青春裏小有名氣的高光時刻。

當她得知自己將去參加王子的生日宴，Anne滿懷期待地做了很多準備工作。今年夏天，她曾在社群平台上更新一條在試衣間試穿晚禮服的動態，與最後她赴邀王子宴會時穿着的那條一樣。之後，Anne也向自己的祖父母學習了完善的餐桌禮儀。當然這些只是基礎，最大的亮點還是那隻遺落在城堡的金色Jimmy Choo。

事情發生沒多久，Anne就在社群平台上做了後續。丹麥王室已經將她的單鞋寄還，還配上了一張印有她名字的溫馨小卡片。此時的她不施粉黛，穿着一件簡單的白T，卸下了參加晚宴那晚的精緻端莊，恢復了青春活力的學生模樣，顯得格外鬆弛。

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親自披露細節 Jimmy Choo意外獲利

這件事的影響力遠遠超出了Anne的想像。對一個美妙的童話情節的回應，讓丹麥王室藉此機會展現親民的一面。Jimmy Choo也收穫了一個千金難買的王室廣告位。最重要的是，對於Anne本人而言，有更多機會被看見了。

事情發生後，英國的主要媒體《每日郵報》、丹麥電視台TV2等都紛紛來採訪她。面對媒體，Anne顯得活潑又靈動，她大方地承認了「作案」細節。當被問到是否想進一步發展王子時，她坦然承認王子很帥氣，自己雖然目前單身，但這樣做並不是想嫁給王子。「我只希望人們會覺得這很有趣，然後給丹麥王室帶來一些正面的影響。」這個18歲小女生言語中帶着一些傲嬌和得意。當然也不拒絕未來可能會有的接觸機會，Anne狡猾地補充。

或許多年後，Anne還會帶着不同的情感回憶起自己的小把戲被全世界媒體提起的瞬間。或許社會對這個年輕小女生使小聰明的寬容也映射了一些別的什麼。如今，越來越多的女性已經不再是童話裏等待王子的「灰姑娘」了，她們更積極主動，目標也更加明確。這種不奢求被愛的姿態，本身就挺耐人尋味的。畢竟，如果只是為了和王子發生點什麼，現代版灰姑娘們的故事就沒這麼有趣了。