BLACKPINK訪白金漢宮獲授MBE勳章　查理斯三世頒獎兼搞gag｜有片

韓國總統尹錫悅率團出訪英國,包括訪問白金漢宮,韓國女團BLACKPINK四名成員Jisoo、Jennie、Rosé及Lisa也有參與,除了出席晚宴,4人11月22日獲英王查理斯三世(Charles III)頒發榮譽MBE勳章。



英國王室22日在社交網站上傳短片,即查理斯三世向BLACKPINK成員頒發勳章的片段。

BLACKPINK成員獲頒勳章的原因與推動環保有關,據帖文指,這項榮譽是表彰4人在格拉斯哥COP26峰會(即聯合國氣候變遷大會)作為倡導者的角色。

路透社報道,BLACKPINK成員與查理斯有說有笑及合照,查理斯在儀式上還不忘說笑,他稱「這麼多年了,你們還會互相交談,真是神奇。」(It's amazing you're still talking to each other after all these years)。

75歲的查理斯又指「我希望有一天能夠看到你們的現場表演」。

《每日郵報》22日稱,BLACKPINK獲授榮譽MBE勳章的事件引起民眾關注,但是也讓一些長期觀察王室的人士認為此舉「荒唐」,有網民批評榮譽制度遭「濫用」,失去意義。

韓國總統尹錫悅正國事訪問英國,他21日晚上與查理斯三世在白金漢宮享用國宴,BLACKPINK也是宴會貴賓,4人皆以長禮服盛裝亮相。

