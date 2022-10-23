減肥｜25吋腰安心亞分享減重三招！15分鐘跑步法不適合這兩類人

年近40歲的台灣女星安心亞從宅男女神跨足戲劇、電影、唱片界，表現亮眼、身材更令人稱羨。



日前她自豪表示腰圍僅25吋，平常減重靠15分鐘跑步法，以一分鐘快、一分鐘慢的方式跑完15分鐘。醫師表示，這種跑步方式屬於間歇性高強度訓練運動，年輕人可提升心肺功能，但中老年人不適合，建議可做有氧搭配重訓，存肌肉本一定要在教練指導下進行，以免受傷。

安心亞減重三招（按圖了解 👇👇👇）

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安心亞減重三招：每天照鏡子、每周運動2次、15分鐘跑步法

安心亞近日出席活動，不僅大曬精實線條、完美胸型，說起減肥，她也表示：「要靠定期運動才能瘦」。她大方分享，自己每天都會全裸照鏡子、檢視身材，而且一周運動2次，不追求紙片人身材，反而更愛緊實、有曲線的體態，她一周運動兩次，從跑步、有氧到重訓，跑步時會以「15分鐘跑步法」進行，主要是當一分鐘跑步機速度為11～12時，那下一分鐘就會調回7～8，以一分鐘快、一分鐘慢的方式跑完15分鐘，不僅訓練心肺功能，瘦身效果也相當顯著。而她在積極減肥時期，更曾每天慢跑40分鐘，足足堅持一個月，減肥效果超強。

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間歇性高強度運動不適合中老年人

台灣減重名醫蕭敦仁表示，安心亞的跑步方式稱為間歇性高強度訓練運動，通常用來訓練運動員，可以刺激心肺，身體受到挑戰可短時間內提升心肺功能，不過這種方式只適合年輕人，中、老年人則要小心，因為高強度運動怕心臟負荷不了。

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有氧運動加上重訓 請教練教，趁早存肌肉本

他建議，中、老年人做有氧運動即可，要訓練肌肉就再加上重訓，不過這都要在教練指導底下做，「比起以後花錢請看護，不如現在花錢請教練」，愈早存肌肉本，以後愈不用讓人照顧，所以千萬別省教練費，尤其重訓如果姿勢不對，很容易發生危險，硬舉也可能造成運動傷害，想要練肌力，一定要接受專業指導、循序漸進。

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