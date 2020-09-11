《我們都想旅行》《隔離》《視像見》　5首廣東歌盡訴疫情甜與苦

一場疫情，打亂我們日常生活以及訂下的眾多計劃。情侶間少了見面；朋友間的聚會也不得不由8變4，4變2；學生不能回學校上堂，只好每天於視像見同學仔；打工仔更是煎熬，有人在疫情高峰下還要每天逼公共交通工具上班，可以在家工作的人連續在家一個月，又是另一種說不出的苦。令人會不禁大喊：「好想逃離，好想不問世事，好想去旅行啊！」幸運是疫情期間，我們還有歌陪伴著、鼓勵著、溫暖著我們，道出我們的心聲。

1. Jace Chan 陳凱詠〈隔離〉：「十四天 大概足以證實 他已狠心離棄」

雖說Jace新歌的「隔離」非彼「隔離」，但痛苦程度亦不容忽視。在家無聊時，最愛玩著電話，時刻關注著心儀男孩的動態。發短訊給他，他卻不讀也不回。 逼得自己不得不「上傳十個限時動態定時直播」。不為別人，只為了讓他看到，令他會想起還有我這一個人。等他回覆；等他看我一眼；等他回應我的心意。

可惜你眼中只有他，他眼中卻看不到你。就像MV中，兩人之間總是隔著塊玻璃，任女主角如何努力也敲不碎。14天不長也不短，是時候醒過來了！

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2. Oscar Tao涂毓麟〈視像見〉 ：「當快樂會消失得這樣忽然 如世界也早給污染」

「唯有約你 到幾點鐘上線」，視像通話，成為了大部分人近期的日常。無論是工作、學習或是談戀愛，甚至是朋友間的聯繫慶祝，都不得不轉至網上。有些說話以為隔著熒幕說會更易，其實亦不然。有否試過和好友喜歡上同一個人？你會選擇愛情抑或友情？明明三人日夜相對、心知肚明，就是互不道破。久而久之大家都明白，始終要有一個人做犧牲那方，成全其餘二人幸福，對吧？

選擇犧牲，漸漸由「隔空共你相見」疏離到「想到目前 想起開心是幾時 還是你我都經已改變」。會遺憾嗎？當然遺憾，但為了彼此的友誼還是讓這份心意回歸友誼，與你繼續像密友般「扭好咪高峰角度」聽你訴苦，和你視像見。

3. ONE PROMISE 〈懷念晴朗的雨天〉：「下雨天 只能懷念 不停懷念 天氣好那天」

雖說「說再見 不要坐近 不糾纏 不慰問」，但誰分手時真的可以這麼狠？明明更多人是「每當分手 很想再見」。懊悔自己當初不懂得好好珍惜，於是陷入不斷的後悔與懷緬狀態，最終越陷越深。

雨天時才懂晴天的美好；戀人離開後才明白對方的付出和投入，可惜一切都太遲了。不過，人生不都是這樣嗎？「昨天一起只找到缺點」，永遠都是在失去之後才懂珍惜。到底要到哪一天，我們才不會愛得太遲？

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4. 林二汶 〈再聚〉：「可以擁抱時 就要擁抱 總會記住誰」

音樂的魅力，就是能使創作者與聽眾產生共鳴與無數次的再聚，這首〈再聚〉亦不例外。阿妹盧凱彤的曲配上二汶的聲線，是一場音樂上的對話與重聚。在疫情及各種因素下，人心惶惶之時推出，更有安撫心靈之用。

鏗鏘有力的一句「可以擁抱時 就要擁抱」，不是深奧難明的道理，但我們卻總忘了要珍惜當下，及時擁抱所愛之人。限聚令期間，想必你也厭倦了和親朋好友隔著冰冷的電子產品聯繫吧？分開是為了重聚，下次再聚之時，我們都要用力抱緊對方，把這份思念和愛，毫不保留地說出來。讓我們一起期待，再聚。

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5. 洪卓立〈我們都想旅行〉：「其實你也知你想渴望 偏要變得不渴望」

過去覺得生活艱難、工作壓力大時，我們會期待著一次出走。在旅途中，我們可以讓自己暫時忘卻煩惱、逃離日常。如今，我們卻只能夠「想旅行」，不能付諸實踐。訂機票、酒店、餐廳、計劃行程⋯⋯我們多久沒有做過這麼令人興奮的事了？

從來沒有試過如今年這般，看著窗外陽光明媚，卻只能坐在家裡，辜負大好時光。 疫症橫行，人的流動因病毒而封鎖，我們該如何平衡「想旅行」的渴望與「無法出發」的現實？「還是記得必須繼續找烏托邦」，「提示自己必須繼續想，想快樂」。對的，還是要記得在疫情好轉之前，好好充實自己，照顧自己的心靈健康，這樣才能在一切如常之後，以更好的狀態展開下一次旅程。

待疫情過後，我們就可以見到所愛之人，抱一抱想念的人，到異地好好旅行。在此之前，我們都要好好保重。

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