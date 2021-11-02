樂壇核數師｜睇數據預測商台至尊歌　C AllStar憑驚人數據成黑馬

在五大媒體樂壇頒獎禮中，商台「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的獎項一直都以播放率作為指標，定出「我最喜愛」獎項以外，每個獎項的得主誰屬。臨近頒獎禮季節，「樂壇核數師」今個星期繼續檢視今年「903專業推介」成績，預測叱咤頒獎禮的大獎誰屬。

若然要預測「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」的得獎歌曲誰屬，首先要追查目前42首冠軍歌的走勢。由於歌曲獎會計算上榜歌合共的播放次數，除了每周名次外，也應留意上榜周數，上榜時間愈長，也代表作品的播放周數長，在統計數據時也會佔有一定優勢。目前為止，RubberBand《Ciao》、泳兒《荊棘海》和張敬軒《俏郎君》上榜時間最長，也是目前為止呼聲最高的三首作品。



泳兒《荊棘海》贏得今個星期「903專業推介」冠軍歌，被視為其中一首至尊歌熱門。（資料圖片）

RubberBand或首奪年度之歌

根據統計，《Ciao》、《荊棘海》和《俏郎君》同樣上榜達12個星期，綜觀兩首歌在榜內的表現，《Ciao》會被看高一線。在將近3個月內，《Ciao》贏過三次亞軍及一次季軍，期間也只有兩個星期僅僅跌出十大（同樣位列第11），反應相當不錯，加上歌曲在新一波移民潮中談到散與聚這個課題，令作品在外界引起極大迴響。反觀《俏郎君》在上榜期間贏過一次亞軍和兩次季軍，但也有三個星期跌出十大，而今個星期贏得商台冠軍歌的《荊棘海》，也有5個星期時間跌出十大，數據上比《Ciao》稍微遜色。若然推測正確，RubberBand會首度贏得商台的年度之歌。

RubberBand《Ciao》，一首談及散聚的作品，也是他們在4月紅館演唱會時點題的宣傳歌曲。MV同時交代兩段移民潮，表達出散聚的感覺，加上歌詞難免令人想起因移民分隔兩地的感觸，甚至要經歷生離死別之痛，因此音樂一起，不少樂迷都表示邊聽邊喊。（MV截圖）

C AllStar夥岑寧兒做黑馬

RubberBand和軒仔今年也遇到其他對手，緊隨其後上榜達11個星期的分別有鄭融《多喝水》和岑寧兒《風的形狀》，兩首歌曲大部分時間都在十大位置，其中後者自首周上榜排第17後，就一直站穩榜內前列位置，也是眾多冠軍歌中有望成為年度之歌的其中一首。而談及今年黑馬，就不得不提C AllStar《集合吧！地球保衛隊》。雖然上榜只有10星期，但作品不但未曾跌穿十大位置，更有長達9個星期佔據前五位，數據上其實也不比上述四首作品差。

原來《集合吧！地球保衛隊》從來未試過跌出十大位置！（資料圖片）

兩首雙周冠軍歌都失利？

說到這裏，或許很多讀者都會問，為何今年「903專業推介」兩首雙周冠軍歌，容祖兒《東京人壽》和MIRROR《WARRIOR》都不在冠軍歌的競爭行列？先談前者，雖然上榜已有11個星期，但這首屬於跨年上榜的作品，上個年度上榜四個星期的數據不會列入今年計算，因此當只有7個星期數據時，要再度贏至尊歌難度非常大。後者同樣是上榜周數不夠多，只有短短9個星期，雖然要連續兩年打入「叱咤十大」不成問題，但要更進一步贏至尊歌，難度不少。

《WARRIOR》是今年其中一首903雙周冠軍歌。（MV截圖）

有望贏得「專業推介 叱咤十大」歌曲（排名不分先後）：

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