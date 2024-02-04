3歲因車禍截肢！90後竹笛老師無視肢體殘障：鍾情滑板等極限運動

90後竹笛老師張琪慧，也是一位輪椅博主。3歲遭遇車禍導致雙腿截肢，卻酷愛極限運動，她將一條玩滑板的視頻傳到網上，獲超600萬播放、40萬點讚。也嘗試動力滑翔傘、槳板、拳擊，獨自打卡迪士尼、環球影城，分享去各地旅行的無障礙體驗。



她要打破社會對殘障羣體的刻板印象，分享獨居生活的日常，決定發自內心的大笑，也渴望一種平等的生活。她説：「一個多元健全的社會，應當包容每一個獨特的自我。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自 述：張琪慧‍‍‍ 編 輯：陳 沁‍‍‍‍‍‍（一条）

01 滑板與自由

從小坐輪椅，無法靠我的自主力量決定去哪兒，所以總會有一種被安排的感覺。滑板帶給我一種我一直渴望，但從來沒有感受過的自由。可能是性格的原因，我對比較冒險的項目總是很感興趣。大家無法想象失去雙腿、坐在輪椅上，如何參與極限運動？其實在玩滑板之前，我曾在東北體驗過一次動力滑翔傘。從平地上助跑一段直接起飛，起飛的瞬間天旋地轉。但是在高空俯瞰整個大地，草坪、纜車、森林盡收眼底，讓自己大腦放空，感受撲面而來的風，忽然獲得一種新的視角來看待生活。

第一次接觸到陸地衝浪板，是在一次旅行途中。我和朋友去一家體育用品店，突然看到有一片是滑板區域，她當時問我，「你要不要嘗試一下滑板？」我用雙翹滑板試了一下，好像非常難轉彎。店員就推薦我試一下陸地衝浪板。陸衝最大的特點是模擬衝浪的姿態，不需要靠腳蹬就能夠前行，靠肩帶轉，主要用腰部扭動的力量。我發現真的可以往前滑，還可以比較自如地轉彎，就對陸地衝浪板產生了興趣。普通板面的磨砂紙摩擦力特別大，我坐在滑板上面滑一會兒，褲子就被磨爛了。後來就想了一個辦法，把磨砂紙換成防滑的墊子。

天氣好時，我一般去江灘玩滑板，也結識了很多玩滑板的朋友。滑了幾個月之後，在朋友的推薦下，開始嘗試滑地形，比如泵道、u型池、碗池。碗池對我來説難度會大很多，沿着碗壁上下起伏，需要找到正確的重心位置。板面換成防滑墊之後，摩擦力會小非常多，所以經常會從板上面摔下來。但每次嘗試都覺得又解鎖了一個新的技能，特別驚喜。從陸衝開始我又接觸了槳板，也自己去健身，嘗試拳擊、羽毛球。在探索新奇事物的時候，我就發現，人對沒有體驗過的事物的恐懼，其實來自於你內心對未知的恐懼，真正去面對它，其實並沒有你想象當中那麼可怕。

這幾年我開始在社交媒體發視頻，最初只是想記錄和分享自己真實的生活。比如我喜歡滑板，喜歡運動，喜歡旅行。同時我也很愛美，喜歡打扮自己。我想穿上好看的裙子，發自內心的大笑，盡力去嘗試每一樣喜歡的事情。我想打破大家對殘障羣體的刻板印象，也收到很多正向的反饋。我想，對比一個遭受的苦難比自己更多的人，而她展現出比較積極的狀態，大家會覺得自己也受到鼓勵。苦難當然是不能夠對比的，坐在輪椅上有很多痛苦和孤獨。我的出發點並不是要去激勵別人。但是當我展現自己的生活，能夠給別人帶去治癒和鼓舞，也是很好的收穫。

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02 一間自己的房子

小時候我跟大家一樣上普通學校，並沒有意識到自己跟其他同學有什麼特別的不同。好像是從初中開始，逐漸意識到自己和其他同學的區別。比如上體育課，大家都去操場上了，只有我一個人留在教室裏面。9歲的時候，我參加全國殘疾人的藝術匯演比賽，被湖北省的殘聯發掘，也遇到了我的恩師張紅陽。為了學藝，舉家從老家搬遷到武漢。在老家我一直讀到小學五年級，媽媽全職在家照顧我。來到武漢之後，有生活上的壓力，當父母都需要出去為生活奔忙，我就有非常多的時間跟自己相處。

我從小到大有非常多演出、比賽的經歷，所以我跟殘障羣體當中其他的小夥伴比起來，可能有更多的機會接觸到外面的世界。音樂上的小成績，帶給我很大的自信。研究生畢業後，我是主動選擇獨居的。從小到大都被家人照顧，其實我非常渴望能夠獨立地應對生活。我非常渴望有個空間，讓自己充分地做自己。大家覺得坐在輪椅上獨居好像是不可能的事，生活中遇到所有的問題，比如做飯、晾衣服，很多人好奇，坐輪椅是怎麼完成的？

對於平常人來説，一些生活當中的小事，空調壞了需要修，或者需要去充燃氣費，我自己完成了也挺不可思議的。有段時間我的電動輪椅出了問題，前輪的軸承壞了，我又沒有辦法坐着手動輪椅帶着電動輪椅去修，就自己重新把軸承裝了上去。走在路上其實是有一點危險的，你會擔心它會不會突然壞掉，就這樣撐着自己去找地方修理。雖然都是生活中的小事情，過程還是免不了有些曲折。

坐輪椅過獨居生活，首先當然需要有完全自理的能力。租房，我首先會找離地鐵站非常近的房子，而且從地鐵到家一路上的路面都比較平坦。進出單元門的門口需要配備坡道，上下樓有電梯。在家裏面，門檻會墊一個小坡，方便輪椅通行；室內會加裝一些無障礙小裝置，比如洗漱時我只能坐在洗手枱前，所以通常會在洗手枱邊緣貼一個防撞的軟條；廚房比較狹窄，我就會從輪椅上轉到另一個帶滑輪的椅子上，這樣做飯來回拿東西就會比較方便。我現在的生活就是完全獨立、完全自理，我也很享受當下的狀態。

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03 渴望平等的生活

本科畢業之後，我其實已經成為一名笛子老師了。我一直夢想能在專業方面更加精進，一次演奏會的機會認識了我的導師，他就非常鼓勵我，後來我才決定報考中央民族大學的研究生。我是以第一名的成績考進中央民族大學，到北京去讀研，其實是我第一次離開家人，完全獨立生活。

讀研時，學校對我也非常照顧。公寓樓、琴房、食堂，因為我的入學，都修建了無障礙坡道。我們這一屆是在疫情中畢業，所以沒有任何畢業典禮。2023年10月，我終於才能夠回學校看了一下，二號琴房門口為我修建的一個坡道已經被拆除掉了。有些唏噓，就感覺在學校上學真好，非常懷念那段時光。

輪椅不能阻礙我想出門，或者想去更遠的地方。大家對我的目光基本上是覺得，為什麼這麼漂亮的一個女生坐着輪椅？有的人會覺得好可憐，經歷多了就還好，我已經不在意那些目光。印象最深刻的是夏天去平潭，輪椅的輪子在沙灘上面其實是推不動的，兩個女生朋友，甚至一個人抱着我，另外一個人拿着輪椅，就這樣帶我去到了海邊。她們把我的輪椅推到海水中間，拉着我的輪椅在沙灘上轉圈。那一瞬間，真的體會到女生是世界上最美好的存在。

我經常收到網友的私信，我逐漸意識到，原來我發這些視頻，真的能夠給別人的生活帶來影響。當然我也只能以我自己的人生經歷，去給她們一些建議。一個女生可能是在上學的過程當中，後天逐漸需要去坐輪椅了。當時已經讀到高中階段，她問我她需不需要繼續學業。我覺得對殘障羣體來説，教育是非常重要的。我是會鼓勵她一定一定要繼續上學，因為只有上學，你才能夠接觸到同齡人，才能夠有更多同等的機會進入工作，獲得一個比較正常的生活。

我的婚戀觀，愛情不是人生必須要追求的。我也不需要在愛情或他人那裏證明自己。我絕對不會為了結婚，或為了找一個能夠照顧我的人而去將就自己。雖然我坐着輪椅，其實我有很多地方可以照顧對方。我們其實更渴望的是一種平等的生活，包括婚戀自由與平等。

今年計劃能去更遠的地方，比如説西藏、雲南、新疆，當然這些地方可能沒有什麼無障礙設施可言。我的生活當中，經常會出現各種大大小小的問題。真實的生活，肯定沒有辦法像視頻展現的那麼積極樂觀。煩惱或痛苦的時候，我有一個信念，接受任何人離開自己，接受情緒的來和去。無論遇到什麼事情，我相信自我的力量是非常強大的。這是我對自己命運的不屈，我渴望打開人生的新局面。

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