優質睡眠提升！先留意這4條件避開失眠：仰睡女生最適合選這床褥

優質睡眠非常重要，不僅可以提高整天的精神活力，亦能保持身心健康。相信不少港人都曾歷失眠問題，特別是越想熟睡時，會變得越精神。由此，要有優質睡眠，有連鎖家居品牌分享4個睡眠條件及重點，不知大家都有做到嗎？



IKEA分享4個睡眠條件及重點。(IKEA)

優質睡眠條件1. 各種睡姿都有合適床褥

床褥的軟硬度影響睡眠質素，如在外出旅遊時，若然床褥太硬，或會因腰骨疼痛而輾轉反側，久久不能入睡。因此，選擇合適床褥至關重要，當中除了體重是考量條件，身體承托和包覆度亦不能忽視，以增加受力點，讓肌肉得以放鬆。

不同睡姿的受力點都不一樣，仰睡較側睡更能分散體重，只要能夠承托頸部和脊柱下部的床褥便可；側睡者則喜歡包著身體並為肩膀及臀部緩解壓力的床褥；而對於趴睡者，則需在頸部和脊柱底部提供承托，以緩解身體痠痛的問題。

優質睡眠條件1. 各種睡姿都有合適床褥 (IKEA)

優質睡眠條件2. 枕頭減輕肩頸痠痛

一個適合自己的枕頭，可以提升睡眠質素，讓精神更覺飽滿和有活力。這是因為它可以支撐頸部，以保持舒適的睡姿，而在炎熱的夏天裡，更可選擇低傳熱性及以層壓蜂窩圖案打造的織物，幫助空氣流通和調節溫度，保持涼爽感覺。如果屬於睡姿經常轉換的類型，更可使用蝴蝶形的設計和款式，無論側臥、仰臥或俯臥，都能提供足夠的承托力。

優質睡眠條件2. 枕頭減輕肩頸痠痛 (IKEA)

優質睡眠條件3. 最佳睡眠空氣濕度

在睡覺的時候，經常覺得蓋被很焗，但踢被又會很冷，令人不能舒適周圍環境。因此睡眠濕度非常重要，最佳保持在50%至65%，並使用透氣和舒適度高的被鋪，讓整夜都不會感到焗促。

優質睡眠條件3. 最佳睡眠空氣濕度 (freepik)

優質睡眠條件4. 親膚物料減少磨擦感

舒適寢具可提升個人的歡愉感，幫助更深層睡眠，由於枕袋、床笠及被套常接觸肌膚，因此可選擇較光滑的材質，夏天時更可用涼感的布料，如天絲纖維等，在保持乾爽環境的同時，亦延長床墊的使用壽命。