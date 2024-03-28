馮盈盈分享5招提升睡眠質素：睡前浸熱水浴更有效、床上別再工作

對於繁忙的都市人而言，優質睡眠非常重要，除了養好精神，而且能夠穩定情緒狀態。擁有豐富營養學知識的馮盈盈，日前便拍片表示，睡眠、認知能力及記憶發展有很密切的關係，因此睡個好覺非常重要！由於藝人拍劇或做司儀，不時都要有個好狀態和記憶力，因此她亦分享自己私下提升睡眠質素的方法，大家不妨試試。



馮盈盈分享提升睡眠質素方法1. 固定睡眠時間

井井有條的生活習慣，可減少複雜的感覺。馮盈盈表示，每天在同一時間上床睡覺，有效調節身體的生理時鐘，讓人能夠在同一時間內睡著。此外，她亦建議不同年齡的睡眠時間，以保持健康的身心狀態。

馮盈盈推薦睡眠時間

1. 學齡前兒童（3-5歲）：10至13小時

2. 學齡兒童（6-13歲）：9至11小時

3. 青少年（14-17歲）：8至10小時

4. 成年人（18歲以上）：8小時



馮盈盈分享自己私下提升睡眠質素的方法。(IG@crystalfyy)

馮盈盈分享提升睡眠質素方法2. 營造良好睡眠環境

馮盈盈認為這點尤為重要！她於社交網站特別提到，體溫是由肌肉和內臟產生熱能（深層體溫），並透過手腳的肌膚（皮膚溫度）來調節散熱，一般而言前者會較後者，高約攝氏兩度。她亦引用雜誌《Nature》於1999年發表的研究，指只要這兩種溫度差距越少，便較易入睡。

因此，她建議睡眠時，可靠風扇或調教冷氣溫度來散熱，亦引述書本《最高睡眠法》，表示可在睡前的90分鐘，泡一個15分鐘的熱水浴，其中水溫約為攝氏40度。她解釋，熱水浴可提升深層體溫和皮膚溫度，其後透過身體散熱，深層體溫便會逐漸降低，並與皮膚溫度的差距，縮小至兩度以內，因此更能進入熟睡狀態。此外，她也提到需保持寧靜而溫度舒適的環境，可戴眼罩和耳塞，來提升睡眠質素。

馮盈盈認為營造良好睡眠環境尤為重要！(IG@crystalfyy)

馮盈盈分享提升睡眠質素方法3.注意飲食和運動

睡前飲食容易增加胃部的血液循環，令人變得精神。因此馮盈盈表示，避免睡前吃大餐或喝咖啡因飲料，以免自己反而更精神。至於運動的話，她認為可以適量，但要避免在睡前兩小時做劇烈運動，這樣會令身體處於興奮狀態，導致失眠問題。

馮盈盈表示，避免睡前吃大餐或喝咖啡因飲料。(IG@crystalfyy)

馮盈盈分享提升睡眠質素方法4. 減少午睡次數

有時下午飯氣攻心，令人容易昏昏欲睡。不過午睡時間太長，晚上卻會變精神，更難以入眠。因此，馮盈盈表示，如果有失眠問題的話，需儘量避免午睡。

馮盈盈分享提升睡眠質素方法5. 床墊只用來睡覺

每次躺在床上，都會先滑一輪手機，才準備睡覺。不過馮盈盈指出，要避免在床上看電視和工作，因這樣會令大腦將床及工作連結一起，因此需要給予大腦「床是用來睡眠休息」的訊息，才可有效提升睡眠質素。