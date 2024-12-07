瓊瑤逝世｜言情教母歷坎坷童年、飽受第三者爭議　離別卻走得豁達

台灣著名作家瓊瑤於12月4日去世，享年86歲。



她63歲的兒子表示，看到母親留下了一封遺書，所以叫秘書回家看看情況，沒想到進門後發現母親已經在房間內輕生。等到醫護人員趕到時，發現瓊瑤已經失去心跳呼吸，徹底確認了死亡。

作家瓊瑤於12月4日去世，享年86歲（外灘提供）

她在遺書中寫：

不要哭，不要傷心，不要為我難過，我已經『翩然』的去了！ 瓊瑤

很多人知道瓊瑤，是從她的小說改編劇開始。她的代表作包括《窗外》《煙雨濛濛》《情深深雨濛濛》《還珠格格》系列等，成為一代人心中的經典。她筆下的女主角們雖然柔弱，但內心堅韌，她們的愛情故事常常是對傳統倫理的挑戰和對個人自由的追求。

瓊瑤代表作之一《情深深雨濛濛》（《情深深雨濛濛》劇照）

表面温柔的瓊瑤，內在卻是十足的堅定與坦誠。她總是展現出一種超然的勇氣和豁達，即便在選擇告別這個世界的方式時，也顯得如此浪漫決絕——不要為我悲傷，為我歡笑吧，我已經翩然而去！

可園的幸福晚年 是家，也是辦公室

優雅了一生的瓊瑤，到晚年依然氣質卓絕。去年年初和林青霞的合影，84歲的她，穿着一襲黑色唐裝，上面用白色絲線精心繡制了鬱金香圖案，十分從容。

瓊瑤去年年初和林青霞的合影（外灘提供）

前幾年疫情期間，她還接受了採訪：「身體還好，小毛病有，大毛病沒有，打完了3針疫苗」。

晚年的瓊瑤，常年居住在可園內。這裏不僅是她的家，也是她的辦公室。她的許多著名作品，如《還珠格格》、《青青河邊草》和《一簾幽夢》，都是在這裏完成的。

這些作品的最後一頁，都寫着「X年X日寫於可園」，足見可園在她心中的重要地位。瓊瑤在日記中寫道：「可園，這不只是一幢房子、一個花園，更是我心靈休憩，不再流浪的保證。」

1980年，瓊瑤買下可園，那時是她與丈夫平鑫濤結婚的第二年。平鑫濤是皇冠雜誌社創始人，堪稱瓊瑤的伯樂。在他的助力下，瓊瑤的《窗外》一炮走紅，兩人的關係也在合作中日益親密。

可園見證了他們的愛情，園中的一草一木，一磚一石，都是他們悉心呵護的產物。瓊瑤喜歡花，丈夫就買來她喜歡的花種滿整個院子，還半開玩笑地說：「你再不開花，我老婆就要把你驅逐出境了！」

瓊瑤喜歡獨處，丈夫便騰出兩間卧室，彼此相連又獨立。因為捨不得瓊瑤被蚊子咬，他還貼心地給院子裏古香古色的涼亭裝上了看起完全不搭的紗門。

住在這樣舒心的環境裏，瓊瑤形容自己的晚年生活如同一條靜靜流淌的小溪，緩緩地、自在地流動，收集着世間的美好。

前兩年，因為要從可園搬出，她將園子裏的鳳凰木、火焰木等老樹捐贈出去，還特意請了50多個人來完成樹木移植。池子裏的700條七彩錦鯉，也被她贈給學校和公園。

歷經坎坷，差點自殺 冒着車禍危險戀愛

看起來性格温柔、甚至有點「戀愛腦」的瓊瑤，其實性情極其剛烈。她的童年極為慘淡，家人重男輕女，出生時因為生產不順，差點被放棄。

瓊瑤的童年極為慘淡，讓她對於「愛」的主題格外關注（外灘提供）

瓊瑤的童年極為慘淡，讓她對於「愛」的主題格外關注（外灘提供）

當時正逢戰亂年代，所有人都過着朝不保夕的生活。1944年的一天，瓊瑤家裏的農莊被燒燬，父母帶着她和兩個弟弟展開了一場逃亡。逃亡途中，兩個弟弟和負責照料他們的挑夫一起消失了。父母變得特別絕望，甚至準備帶上瓊瑤一起溺水而死。

就在被水徹底淹沒的前一刻，瓊瑤因為恐慌害怕而大喊，終於喚起了父母最後一絲理智，帶着她回到了岸上。這個場景讓她終身難忘。

11歲時，瓊瑤跟着家人一起逃到台灣，開始唸書。她的語文成績很好，但是數學很差，經常因此捱罵。有一天她覺得自己實在是受不了了，趁着父母不在家，吞了整整一瓶安眠藥。幸好父母臨時提前回家，才救下她。

這樣的人生經歷讓她對於「愛」的主題格外關注。很多人看瓊瑤小說覺得情節太過荒謬，殊不知她自己的戀愛更加戲劇化。

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高中畢業後，瓊瑤幾次高考失利，最後嫁給了同齡的老公慶筠，但這段婚姻未能給她帶來幸福，慶筠沉迷賭博，將失敗怪在瓊瑤身上。

瓊瑤一邊帶孩子，一邊寫出了自己第一部長篇小說《窗外》。這部作品被多家出版社拒絕，最後只有皇冠雜誌社願意收用，沒想到大獲成功。瓊瑤一戰成名，出版社也扭虧為盈。但最重要的是，她在這裏遇見了自己的一生摯愛平鑫濤，也因此陷入此生最大的爭議。

當時的平鑫濤是《皇冠》雜誌社的社長，已有家室，但他痴迷瓊瑤，被拒絕後要開車衝下懸崖，瓊瑤撲到引擎蓋上阻止他。

在那一瞬間，沒有天，沒有地，沒有世界，沒有宇宙，更沒有其他的人，這世上只剩下我們兩個，一個在車內，一個在車外，再有的，就是生，或死？ 瓊瑤

自此兩個人再也沒辦法分開。

早早安排後事 不想做「卧牀老人」

瓊瑤為人豁達坦誠，看淡生死。李敖曾經批評她的書，說她盡寫些花鳥月亮、男男女女、缺乏深度。

而她回應：

「我和做人造花的沒什麼兩樣，我只是把它印在了書上。我本來就是寫小兒女呀，小兒女也代表着這世界上的一種人啊。我能做到讀者跟着我的人物哭、跟着我的人物笑，這是我感到驕傲的地方。」



丈夫平鑫濤晚年病倒後，80歲的瓊瑤到處拜訪醫生和專家，不惜拉下老臉和他原配的子女論戰，為的是讓丈夫體面離去。

她還發起投票問網友：「你願不願意在牀上靠一個鼻胃管維生，然後躺7、8年，甚至10年都這樣，願不願意？」80%的人都選擇了不願意。但是她最後還是沒有坳過平鑫濤的子女，讓丈夫接受了一年多的試管治療。

那段時間上綜藝節目的時候，她說：

「他已經插管1年多了，我都沒有走出來，我還是每天都很難過，我還是在想，我用什麼方法，把自己了斷了是最好。」



或許也因此，她早早安排好自己的後事，2017年在Facebook寫下《人生中最重要的一封信》。她在信中叮囑兒子，無論生了怎樣的大病，都不動大手術，不送加護病房，不插鼻胃管，她想要體面的離去，

你們不論多麼不捨，不論面對什麼壓力，都不能勉強留住我的軀殼，讓我變成『求生不死，求死不能』的卧牀老人。 瓊瑤

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2019年，平鑫濤去世後，瓊瑤的愛情畫上句號，她也在公眾視野中逐漸淡去。有一次，她發布了丈夫在病榻上和花葬的照片，並附上小詩嘆息「不如歸去」。

「不如歸去，多少的往事，已難追憶；多少的恩怨，已隨風而逝；兩個世界，幾許痴迷，幾載的離散，欲訴相思。這天上人間，可能再聚；聽那杜鵑，在林中輕啼。不如歸去，不如歸去，啊啊，不如歸去。」



詩名《憶亡夫》，如今看來，也像是她給自己的人生寫下注腳。

她不畏懼死亡，反而將其視為生命旅程的自然終點。在她看來，生死是宇宙規律的一部分，不應被過度恐懼或迴避；生命的價值也不在於其長短，而在於其質量和所經歷的愛。

這份坦然面對的勇氣，是對生命最深刻的肯定和最勇敢的告別。

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