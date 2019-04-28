【Jacinda Ardern】她不是鐵娘子　但仍溫柔而堅毅地領導着紐西蘭

「如果我們要為紐西蘭定義新的價值，我會說『仁慈』。」 去年，紐西蘭總理阿德恩在聯合國致詞說道。 今年3月，基督城槍擊案事發至今，她證明了自己的政治理念。我們也從她的領導態度、伴侶關係理解到：女性領導者，原來也可以是這個模樣。

如果我們要為紐西蘭定義一個新的價值，那我會說：仁慈（kindness）。 Jacinda Ardern

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Jacinda Ardern：紐西蘭的價值，是仁慈

在過去，談到紐西蘭，我們會想到甚麼？想起電影《魔戒》拍攝場景、想起畜牧業與田野風光。但現在，紐西蘭有了一個新的代名詞──38 歲的女性總理Jacinda Ardern，以及她的柔性領導風格。

一個半月前的3月15日，紐西蘭基督城發生一起由白人至上主義者（white supremacist）進行的攻擊事件，兇手利用Facebook直播槍擊犯行，意圖「揚名國際」。事件中共有50人罹難，29人受傷。身為國家領導人，阿德恩將其定調為一宗「恐怖攻擊」事件，並表示拒絕透露兇手名字。

時代雜誌報導，阿德恩說：

我們應該要說出失去生命的罹難者姓名，而非這個取走性命的人。當兇手尋求惡名，但我們紐西蘭絕對不會讓他如願，我們連名字都不會提。

BBC 整理，她也在事發六天內表態，指出紐西蘭應管制半自動槍枝（military-style semi-automatic guns）與突擊步槍（assault rifles），最快將在四月的第一週於國會進行臨時立法。

「我們可以沒有半自動槍械，但我們不可以因為這些（槍擊案）而令人失去生命。」她說。

她的柔性訴求獲得民間響應。根據衛報20日發布的報導，紐西蘭警方表示已收到人民自動上繳的37枝槍。也讓人們體認到，所謂的領導力，並不只有剛強一種類型。同樣地，當慰問基督城時，阿德恩也頭戴穆斯林頭巾，以穆斯林的問候語「As-Salaam Alaikum」，表達當我們面臨傷害，並非只有仇恨一種路徑，受傷過後，我們能夠選擇仁慈與團結。

不一樣的女性領導風格

去年 9 月 27 日，衛報整理了一段訪談影片，比較兩位著名政治人物的領導風格。一位就是阿德恩、另一位則是美國總統特朗普（Donald Trump）。藉由對照，可以發現兩人在聯合國的發言談話，說明了兩種截然不同的領導風範，以及世界兩種不同的未來。

當特朗普說：「美國是由美國人所統治的國家。我們會拒絕一種名為『全球主義（globalism）』的意識形態。並且，我們會擁抱愛國主義。（中略）美國是世界上最大的給予者（giver），我們援助了非常多國家，但別的國家卻很少給我們回報。」而來自南半球小國紐西蘭的總理阿德恩，所言則是：

「如果我們要為紐西蘭定義一個新的價值，那我會說：仁慈（kindness）。（中略）在所有孤立主義、保護主義、種族主義之後，如果我們想要能夠看得更遠，那麼『仁慈』和『集體主義』，會是必要的。」

當紐西蘭基督城槍擊案發生後，我們意識到，她所言不虛。

過去，她曾擔任英國首相貝理雅的國策顧問。在2017年8月，她回到紐西蘭接任工黨黨魁，同年10月，她成為紐西蘭161年歷史以來最年輕的總理。

「紐西蘭承諾，我們會負起自己的責任，打造並維護世界的和平與安全，致力於促進並捍衛公開、包容性、以及法治的普世價值，希望能達成務實、同理、強壯且仁慈。」

曾有種說法是，女性在職場上為與男性並駕齊驅，時常必須強調自己「男性的一面」。態度剛強、作風強硬、私生活低調。於是在歷史上，我們看見被譽為「鐵娘子」的英國首相戴卓爾夫人，以及私生活低調的德國總理默克爾。但有沒有一種可能是，女性政治人物，也能夠有其他模樣？阿德恩讓我們發現，原來作為領導者，妳能夠以柔性的領導能力（soft managment）著稱。

妳可以務實、同理，強壯的同時，仍然保持仁慈。

阿德恩與默克爾（Jacinda Ardern＠Facebook）

女總理可以有親密關係嗎？當然可以，還能帶進聯合國

此外，阿德恩的不一樣，還體現在她的親密關係實踐。

「我不是第一個一心多用的女性，我也不是第一個在職場上生育的女性，世界上還有很多女性在我之前就做到了。」（“I am not the first woman to multi-task. I am not the first woman to work and have a baby — there are many women who have done this before.”）她說。

2018 年，她成為史上第二位在任期內懷孕的國家領導人。這個數字，或許你很難相信。但事實上，除了1990年巴基斯坦總理碧娜芝布托（Benazir Bhutto）曾於任內生產以外，現代國家還未有第二位女性領導者經歷過同樣的處境。

她做到了。當然，她也並非全憑一己之力，而是還有一位願意相扶相持的親密伴侶克拉克蓋福德（Clarke Gayford），在背後支持着她。她與伴侶蓋福德常在社群網站上「放閃」。他們沒有結婚，蓋福德作為孩子的主要照顧者，也時常陪同阿德恩出席國際會議。他自稱自己是「附加的一位（A plus 1）」，而他在聯合國照顧襁褓嬰孩的照片，也傳遍社群網路。

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阿德恩讓我們看見，女性領導者並非只有一種樣子

阿德恩當然並非完人，甚至她也不需要是個完人。她讓我們看見，作為領導者，妳可以仁慈，可以溫柔，同樣也會是一個好的領袖。作為女性，妳可以不結婚，可以在最忙碌的時候懷孕，也可以透過討論，讓伴侶帶孩子，畢竟正如她所言：「家本來就是一個團隊。」

從阿德恩身上，我們看到，社會需要的不只是更多單一的女性楷模，而是像她一樣自在，活出自己樣貌的女性主義領導者（feminist leader）。我們同樣期待，在未來，政治領導者不論男女、不論性傾向與性別特質，都能有更多模樣。

作為領導者，妳可以仁慈，可以溫柔，同樣也會是一個好的領袖。（Jacinda Ardern＠Facebook）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：Handsome Lady｜柔性領導、伴侶制度，紐西蘭總理阿爾登與她的女性領導】

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