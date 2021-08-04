衣著顏色喜好揭示性格　愛穿白色衫崇尚自由　喜歡藍色自信可靠？

衣著可以反映一個人的內心？每個人對衣著顏色都有一定喜好，而衣著顏色亦會影響別人對你的印象。外國網站《Bright Side》根據心理學家和綜合服裝造型師的意見，綜合了10種衣著顏色所代表的性格。哪種顏色穿上後，會令你最感到最自信自在？



令你感到更有自信，感到最自在的衣著顏色，就是你個人的代表色。(choisaaaa@IG)

黑色



根據色彩心理學研究顯示，很多人覺得黑色是智慧、權利、權威的代表色，因此在歐洲甚至很多亞洲國家的大學中都將畢業袍設計為黑色。喜歡穿黑色的人是一個有明確目標和有野心的人，但是同時她們又非常敏感，但她們卻經常想隱藏自己情緒化又容易激動的一面，只表現冷靜的一面。黑色可以幫助她們更留意自己的內心感受，發掘內心真實的自己。

藍色



心理學家Lisa Johnson Mandell表示藍色是最適合面試時候穿的顏色，因為它可以傳達出自信和可靠的形象，可以留意市面上很多制服都是以藍色為主。英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）進行了一個顏色產生的影響的研究，發現深藍色有鎮靜的作用，很多時候人都會將藍色同智慧、信任、冷靜等聯繫在一起。

(laurinda_ho@ig)

綠色



撰寫《More Alive With Color》的作者兼彩通色彩研究所行政總監Leatrice Eiseman曾經說過：「綠色讓人聯想起清新又朝氣的大自然環境，因此看到綠色就會感覺心情平和又愉悅。」喜歡綠色穿著的女士通常生活在一個經濟穩定的的環境，但是她們經常會主動關心和照顧別人，是個非常有愛心又善良的女性。

喜歡穿綠色的女生都很有愛心，經常會主動關心和照顧別人。(jessica.syj@IG)

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