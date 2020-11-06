G.E.M.受精神虐待疑抑鬱 「時裝車禍」非自願：怕自己甚麼都不是

G.E.M. 鄧紫棋近年紅遍中港，近日於《捨得智慧人物》的專訪中剖白成名路上，各種負評帶來的心理影響，加上捲入與經理人公司的合約糾紛，情緒低落令她一度懷疑自己患上抑鬱症。如像G.E.M. 鄧紫棋般受到精神虐待，應如何面對? 關係學家有6個建議。

G.E.M. 鄧紫棋於2014年參加大陸湖南衛視《我是歌手（第二季）》歌唱節目，以原創歌曲《泡沫》俘虜內地網民，因而在兩地爆紅。之後G.E.M. 鄧紫棋與合作了11年的「蜂鳥音樂」發生合約糾紛掀起大波，才揭露風光背後原來隱藏了許多不公與刻薄，間接造成大眾對她的誤解，緊接發生了她在《我是歌手雙年巔峰會》上拒絕節目組的要求換歌的事件，承受著各方壓力的G.E.M. 鄧紫棋終於情緒崩潰，回家至少哭了七天，沒有踏出房門一步。

G.E.M. 鄧紫棋曾因壓力導致情緒崩潰，回家至少哭了七天。（IG@gem0816）

G.E.M. 鄧紫棋透露曾想寫遺書證明清白 心理治療師指她受到精神虐待

G.E.M. 鄧紫棋一直堅信清者自清，後來才發現甚麼都不解釋的話，真相只會愈埋愈深。她更多次鑽牛角尖想寫封遺書去證明自己的清白。隨著與前公司的不愉快經歷一直累積，令她懷疑自己患上抑鬱症。當時心理治療師指G.E.M. 鄧紫棋受到精神虐待（mental abuse），精神狀態不太對，便令她離開公司的決心更加明確。

G.E.M. 鄧紫棋一直被灌輸「只是個商品的概念」

她坦言自己很早以前就想離開公司，一直未有付諸行動是因為害怕。在他人眼中的天才少女，原來曾經一度欠缺自信。她一度哽咽流淚，說：「我其實有很多年一直覺得，就是他們跟我說的也是這樣，就是我只是一個被創造出來的商品，而且這G.E.M. 鄧紫棋個商品是沒有他們，我就甚麼都不是。在台上的我，好像很自信，好像我在音樂上面很有自信、很有主張，其實我從來沒有認識到，原來我也一直在認同他們，好像沒有他們我就會死。」

G.E.M. 鄧紫棋在他人眼中的天才少女，原來曾經一度欠缺自信。（IG@gem0816）

漸漸地，G.E.M. 鄧紫棋以為自己只能是個唱作歌手，所以就一直都只做音樂。每當她對音樂以外的事情感興趣時，便會獲得「你不懂」、「你別管」、「你唱歌吧」的負面回應。種種否定對G.E.M.鄧紫棋的心靈造成傷害，「我懼怕自己甚麼都不是，除了音樂甚麼都不行。」G.E.M. 鄧紫棋於訪問中數度落淚，並透露離開舊公司時已作最壞打算，即使失去所有亦在所不惜，因為人生的意義不只在於你有多大成就，所以即使再給她一次選擇的機會，她還是會勇敢地站出來保護自己。

【按圖看】G.E.M.鄧紫棋曾因衣著品味獨特而經常被嘲「時裝車禍」，使她飽受精神虐待。原來這些具爭議性的服裝均出自她的前經理人，張丹的妻子Emma Wallace之手：

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精神虐待非單一因素，黑積下來的「虐待」所帶來的傷害更不容忽視，長期的欺凌行為會破壞受害者的自尊，控制了他們的思想，令他們開始懷疑自己和現實。當他們意識到受傷，無法再忍受這種關係，卻會因為太害怕而無法離開，墜入永無止境的黑暗旋渦。如遇上G.E.M.鄧紫棋這種受精神虐待而疑似抑鬱問題應如何處理? 關係學家Sherri Gordon有以下的應對方法：

▼▼▼按圖看關係學家Sherri Gordon分享如何應對精神虐待▼▼▼

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資料來源：《捨得智慧人物》

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