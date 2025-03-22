國寶級女演員做導演拍女權電影多國熱映　刻畫上世紀女性悲劇困境

我們像攥緊情書一樣，攥緊手中的選票。——Anne Garofalo（意大利詩人）



一身黑色職業裝，胸前點綴着着粉色的胸花，鼻樑上架着細框眼鏡，對着每個人都熱情地打招呼。在大光明電影院的採訪室裏，我眼前的寶娜·寇提莉絲（Paola Cortellesi），和銀幕中那位窮苦的Delia判若兩人。

寶娜·寇提莉絲執導了自己的首部導演作品《明天還有夢》（外灘提供）

寶娜是意大利國寶級女演員，2023年演而優則導，執導了自己的首部導演作品《明天還有夢》（There's Still Tomorrow）。令所有人驚喜的是，這部頗具新現實主義格調的黑白喜劇，獲得意大利年度票房冠軍，進入該國影史票房前十，在羅馬電影節上獲得四項大獎。

近日，她帶着《明天還有夢》來到上海，打響了意大利電影周的頭炮。這也是該片在中國內地的首次正式公映。在和外灘君的對話中，寶娜笑着將成功歸結於「新手的運氣」，

「也許這是我一輩子只會發生一次的事，這麼想壓力會小些。」



近日，寶娜帶着《明天還有夢》來到上海，打響了意大利電影周的頭炮（外灘提供）

《明天還有夢》裏她飾演的主人公Delia，和家人一起住在羅馬貧民街區的半地下室，幾乎每天她都要承受家庭暴力，丈夫Ivano稍有不順心便對她拳腳相向。突如其來的一封神秘來信，終於讓Delia心生波瀾。影片結局的意外反轉，尤其讓人驚豔。

上海首映式上，從電影最後一幕收尾、出字幕到導演登台，觀眾們爆發出了一輪又一輪經久不息的掌聲。《明天還有夢》在內地評分網站豆瓣上獲得了9.4高評分，有影迷評論道：

「逃離很好，但改變更好。今天過去，明天還有夢。」

「真正的自由，是為自己選擇明天。」



以下內自述來自寶娜·寇提莉絲與外灘thebund對話：

來自祖母的黑白記憶

我很感謝中國的觀眾朋友們，感謝你們喜歡《明天還有夢》這部電影。這是我第一次來中國，第一次來上海。很遺憾這次旅途有些匆忙，我只在上海待兩天時間，明天晚上就要飛去北京參加首映式，所有時間都被工作填滿了。可以確定的是，我一定會再次來這裏，不帶着工作來，只為了看看這個美麗的地方。

這部電影之所以拍成黑白片，來源於我祖母的記憶，更確切的說是我對於祖母生活的那個時代的想象。

意大利女性電影《明天還有夢》，上映即登意大利影史票房前10，講述上世紀女性面臨多重困境與社會壓迫，最終達到自我救贖，快來看導演專訪內容（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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她還在世的時候，經常會說起那個年代的事情，有些故事和這部電影裏很類似，但她通常會以一種幽默的方式向我講述。包括電影中表達的家暴情節，就發生在她的身邊，層出不窮，某個男人的妻子又捱打了等等，她們是沒有權利的一代人。

如果把我祖母放在這部電影裏，她就是坐在院子裏嘰嘰喳喳的那幾位。當她告訴我那些故事時，我直觀的想象就是黑白的，就像她的記憶一樣。我們這代人受到很多意大利新現實主義電影的影響，如果我從電影的視角去想象祖母的那些故事，就會很自然地出現這種40年代的黑白畫面風格。

我當了很多年喜劇演員，同時也是喜劇編劇，非常熱愛意大利式的喜劇。在我的觀念裏，如果要讓人們了解一件事情，第一步就是要用合適的方法把它介紹出去，讓大家有機會看到它。

這個世界上當然存在悲劇，就像這部電影裏，院子裏坐着聊天的女人們，能透過窗子聽見Delia正在家裏被毒打，這是角色們日常生活的一部分。

但我不必如此直白地展示暴力，不需要給大家看到血淋淋的傷口，太多暴力影像的堆砌會造成觀眾的失焦，甚至是心理上的二次創傷。

血液飛濺只是表面的，喜劇化、荒誕化的背後，表達的是這樣的場面已經讓人們習慣了，麻木了，Delia每天被困在這個無盡的循環中，每天都在經受着暴力。

這個場景中的音樂表達也是如此，這是一首情歌，歌詞描寫的是愛，永無止盡的、永恆的愛。

可在那個特定的場景下，永無止境的愛變成了永無止境的噩夢，成了終身監禁。 寶娜·寇提莉絲（Paola Cortellesi）

每72小時一次的悲劇

當我和編劇們剛開始討論故事時，就有了這個特殊結局的想法，然後我們才倒回去寫劇本，從結局向前倒推，在每段對話和場景中加入一些線索。

就像大家猜測的那樣，我們想造成這種假象，令觀眾以為Delia會和另一個男人一起私奔。但最後，她拯救了自己，沒有依靠其他男人，她也「逃」出來了。

有趣的是，這個想法最早來自一本寫給年輕女孩的歷史書，我陪着我女兒一起讀。當時她九歲，對那個時代的女性生存狀況難以置信，不停在問我：這是真的嗎？難道不是編的故事嗎？一開始我很難向她解釋這些，但與此同時我也有點慶幸，因為她生活在現在這個時代，截然不同於我母親和祖母的那個世界。

所以我選擇了現在這個結局——即便在意大利，這也是出乎大家預料的，意大利人天性浪漫，都想當然這會是個浪漫結局。當他們看到最後，會覺得這個結局也挺讓人驚喜。

我在寫劇本的時候就一直在換位思考：如果我是觀眾的話，作為一個有些閲歷的女性，看到這個故事最後以收穫完美愛情作為結局，也許反倒會有些遺憾。

相比看到Delia被另一個男人拯救，我更希望看到她因為自我覺醒而迎來新生，相信大家看到這個結局也會心情更難平復。

電影裏也用長短不一的篇幅，碎片式地展現了其他女性角色的生活狀態。比如Delia最好的朋友瑪麗莎，在菜場和丈夫一起賣菜，她不算有錢，但她很快樂，因為這對夫婦彼此相愛，兩人互動的場景總是很有趣。

當然也有其他的女士，比如幾位有錢人家的太太，同樣在男人的討論中沒有發言權。所以這並不取決於他們所屬的階層，窮太太、富太太，都面臨着同樣的困境。可能她們並沒有像Delia那樣經歷身體上的痛苦，但都經歷着相同的心理暴力。

服裝店的店主是個特例，她大部分時間都很沉默，有顧客問她丈夫在哪，她回答說沒有丈夫，我就是老闆我說了算。這意味着她是個強大又驕傲的人，能掌控自己的命運，我想通過她代表另一種女性的人生。

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這部電影的背景是80年前，當時在意大利，家庭暴力根本不算什麼醜聞，那就是很多女人日常生活的一部分。到了如今，意大利成了現代化的國家，女性有了權利，取得了很多成就。如果還有這樣的家暴事件，會有鋪天蓋地的報道。我很高興看到這些進步，但有些不公和可怕的情況仍在發生。

我印象很深的一個新聞報道，是關於一位女性被前男友殺害，因為他不接受女生提出分手。意大利媒體做過統計，在我們國家平均每72小時就會發生一次類似的案件。雖然和過去大不相同，但「愛」有時仍會被「佔有」取代，我們已經受夠了。

如今仍未癒合的傷口

這是我第一次當導演，這並不容易，從很多角度來說，同時我覺得很幸運。我今年51歲了，大半輩子都在電影院、劇場忙碌，做了很多年導演和編劇。正因為如此，我積累了電影方方面面的知識。以前為很多其他導演拍過戲、寫過劇本，現在我想拍屬於自己的戲。

一開始我並沒有對這部電影抱太高的期望，畢竟這是一部黑白片，加上老式風格的故事情節，在如今的票房市場並不受青睞。

但在意大利上映後，電影院外竟然排起了長隊，這是很罕見的事。我的朋友開始給我發意大利各地人們排隊的照片，說票都搶不到。《明天還有夢》在意大利進入歷史票房前十，在海外也很受歡迎，我們帶着它去了歐洲很多地方，去了日本、美國、阿根廷，來到中國和大家見面……我很喜歡和觀眾們直接聊聊，傾聽一些觸動他們的故事。

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現在看來這部電影很成功，但我不會一直想着這些，給自己太大壓力，這樣我怎麼拍下一部電影呢？或者我乾脆會想，這就是我一生裏只會發生一次的事情，接下來整個職業生涯都沒法再做得那麼好了對吧？這樣反倒會輕鬆一些。

所以我心懷感激，感謝所有和我一起為了《明天還有夢》努力的夥伴，感謝那些對這部電影心懷期待的影迷，感謝圍繞這個故事所發生的一切。

我帶着這部電影去了很多地方，即便遠在世界另一頭的阿根廷，《明天還有夢》也引起了很大共鳴，很多影迷告訴我他們有多喜愛它。

對我來說這是一份很好的禮物，但另一方面，這不算是個好消息。這說明許多國家都在經歷着相同的困境，可能以不同的方式正在發生，這是人們生活中一個未癒合的傷口。