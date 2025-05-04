福建全女寺院吃住免費內地爆紅　專治女性壓力焦慮　提供喘息空間

在泉州永春縣，有一座小而美的全女寺院，兩位師父、所有義工都是女性，定期會舉辦純公益性質的女性禪修課。



這裏沒有刻板的性別規訓，三個女生可以搬運200箱水；也沒有對生理期的禁忌，大家共享衛生巾，一起養生；天氣好的時候，師父帶大家在院子裏圍爐煮茶，還會請義工小夥伴一起去看《好東西》。

來自天南地北的女性在天仙寺相遇，有在職場上卷生卷死的大廠員工，有揹負數十萬業績的帶貨主播，也有困於母職的獨撫母親，大家在這裏練習自我關照，尋找重構生活的可能。

3月下旬，一条拜訪了這座全女寺院，有「職場卷王」在這裏學會「給自己休息的權利」，也有全職主婦隔三差五來到寺院，和師父聊天、喝茶、訴說自己的困惑。「女性了解女性也不會為難女性」，師父認為，同為女性的身份，可以讓她更能體恤她們的身心困境。

福建泉州全女寺院，提供獨屬於女性的喘息空間，釋放焦慮壓力，尋找重構生活的可能（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

一座女性主導的寺院，雲集單身女性、職場媽媽、全職太太

3月的天仙寺，草木萌發的生機隨處可見。前庭，兩株香樟樹新芽頂替舊葉，後院，炮竹花熱烈地將寺院包圍，角落裏，薔薇、茶花、多肉靜默生長，佛塔檐下的風鈴隨風而動。

這座始建於隋代的古寺，如今是全國為數不多的以女性為主的修行場所，也是由女性設計、建造的寺院。

閩南地區的神祠眾多，但絕大部分的出家人都為男性，女性修行常常碰壁。比如異性之間的規矩繁多，很難敞開心扉地交流；有的寺院還會明確要求女性在生理期不得入殿參拜，禁止女義工上供祭品。2014年，住持印宣法師決定復建天仙寺——一座女眾道場。

她自學建築設計，用閩南古建「紅磚赤瓦、燕尾脊」的風格，親自砍柴、挑沙、擔石，參與修建，10年後終於落成。

兩位師父的個性迥異。70後的印宣法師是閩南人，出家36年，說話輕聲細語，總能敏鋭地體察到別人的情緒；80後的智觀法師是成都人，有着川渝人特有的幽默和鬆弛，冷不丁地用一口「川普」給大家制造笑點，比如，發現功德箱被偷後，智觀法師第一時間寬慰大家：「人家只偷五十、一百的，還是知道給我們留點的嘛。」

寺廟規模不大，兩位師父和一群女性義工組成了一個緊密的家庭，就連團寵貓咪都有自己帶名字的佛牌。

傳統的寺院通常遵循一系列嚴苛的清規戒律，但在天仙寺，氛圍卻輕盈自在很多。偶爾想外出旅行、回家探親，師父都會批准。去年底，有義工跟師父請假溜去縣城的影院看《好東西》，回來的時候被師父逮個正着。不料，師父沒有責怪，不久後還豪爽請客，帶義工小夥伴們一起去看了這部女性主義影片。

智觀師父看完之後感慨，

「女性真的是在覺醒」



在寺院裏，她也常常為年輕一代的女生驚歎，一個看似瘦弱的女生，能一口氣給大家搬運米、面、油；00後的大廠女生，向師父安利SOP方法論，教大家覆盤公益活動；正在讀大四的女生，已經能帶領初創團隊月入十萬。

她們真的很獨立，沒有男性也可以活得很好。 智觀法師

平日裏，也常有來自周邊地區的寶媽群體來到寺院，靜修打坐，風聲、雨聲、銅鈴聲的交替中，她們從忙碌的家務中抽離出來喘口氣，這是珍貴的、完全屬於她們自己的時間。

兩位師父體會到女性群體的隱秘壓力：職場媽媽一邊在職場上用盡全力地躲過「優化」，周末還要奔走於各類補習班；有年輕女性選擇不走入婚姻、不生孩子，因此要與父輩根深蒂固的傳統觀念艱難對抗……所以兩人希望，開辦一個面向女性的純公益禪修營，給她們一個療愈身心的空間。

禪修營一次為期3天，每天4點半天還沒亮，大家起牀，準備早課；6點，陽光初升，練習八段錦；早齋過後，行禪上山，感受山林間的風、空氣和自己的身體。禪修過程中，大家靜坐冥想，也有禪舞、品茶、抄經、傳燈等活動。

分享會現場，總有人悄悄落淚。

「很久沒有被這樣深深地擁抱過」

「第一次感覺到被無條件地接納了」



義工醒醒說，

「沒有什麼東西是不能跟師父談的，這個社會怎麼對女性，就怎麼對出家前的師父，也就怎麼樣對我。」



在禪修的間隙，常常有人見縫插針地「躺平」。智觀法師理解年輕人的疲憊，她笑說：「你們把所有的事情做完後，躺到晚上不吃飯，躺到第二天都可以的。」

在寺院小住一段時間，有人覺得身體變好了，早睡早起，按點吃飯，每段時間只專注於一件事，生活不再被分割得七零八落。義工醒醒說從師父那裏學到了「豐裕哲學」：一人一天伙食費人民幣6元、電費人民幣2.5元，大家後山種的辣椒、包菜、蘆筍等蔬菜一年四季源源不斷，不用很多錢，生活就可以過得很踏實，還能收穫「關係、時間、精神的多重富足」。

以下是兩位前禪修課學員、義工的自述。

「在這個全女寺院，女性是第一性」

自述｜醒醒

我之前在網絡大廠做運營，第一次來天仙寺是在去年五一。網絡大廠的運營是「別人越放假我們越忙」，但是當時已經疲憊到一個極點了，我提前了很久去跟領導請假，希望五一可以休息一下。

禪修營每天只有一個小時用手機的時間。一開始我也很焦慮，因為這是我上班以來第一次完全脱離社交媒體和工作軟件。之前，哪怕是過年，我都是剛下年夜飯的飯桌，馬上就把電腦打開處理工作。但是三天過後，無事發生，工作群裏面沒了我，它也正常在轉。

在天仙寺，我感覺到一種很不一樣的氛圍，是一種自然而然的互相幫扶的氛圍。在世俗的社交環境中待久了，你會覺得人與人之間一定是要有利益牽涉你才會對我好。但在這裏，大家素昧平生，義工們卻會給你準備可口的飯菜，給你備好整潔的牀鋪，生怕你在這邊不舒服。

一開始坐禪，腿大概十幾分鍾就會發麻，就像有一個釘子不斷地往腿裏釘，非常煎熬。用齋，我不能發出什麼聲音，很難受。但是到了最後一天，真的就是有一種恍若新生的感覺。

走的時候，智觀師父告訴我，她們一直都在做純公益性質的禪修，為了讓更多的女性能夠找到一個可以回去的家。我當時就很感動，因為我們現在很多打工人在外地住的那種隔斷房，我覺得都不能稱之為家，更別說心靈上可以回去的家。我就想幹脆我就直接離職，來這裏一邊做義工，一邊禪修。

在這裏，你可以說女性是第一性，它相當於是一個比較小的母系社會了。師父會比較多地去考慮女性的感受。她經常過來問，你們還需要衛生巾嗎？我還有一箱，大家分一下。

其實以前我在公司的時候，我的主管都是女性，她們對我也挺好的，經常會給我一些資源和機會。但是來到天仙寺之後，師父她不會把你當成一個很有前途的後輩來培養，而是就把你當做是一個人。你能每天在這邊活得好好的，不生病，能夠早點睡覺就很好了，沒有更多期待了。

我們禪修的時候，師父會說把你們所有的動作慢下來，走路可以慢慢地一步一步地走。現在，我的語速變慢了，整個人的心更靜了，我可以沉下來去看完一本書，也可以完整地抄完一部經，冥想一個多小時。整個人沒有那種很焦慮很緊張的感覺。

以前我有容貌焦慮，非常的嚴重，社交媒體上僅有的我的照片都是全妝精修，很長時間裏沒有辦法跟自己的外貌達成和解。但在今天，來參加這次採訪之前，我會覺得，畫全妝沒有什麼必要了，難道這樣的我不能為世間所容嗎？就沒有一個地方容得下素顏的我嗎？因為不化妝的我，也是我真實的我，我可以坦然的去接受這樣的我自己。我再也不會去接受「女性上鏡一定要打扮得很漂亮」這種規訓。

數據焦慮，金錢焦慮，我都放下了。反正師父告訴我，「因上努力，果上隨緣」，我把我該做的事情做了就好了。

在外面的時候，你被很多東西困住，一開始卷學歷，畢業了工作了，就開始卷工資，然後問你在哪裏買房了，你老公嫁得好不好。當你深陷這個漩渦之後，裹挾着你的其實並不是那種小的概念，不是KPI、不是數據指標，困住你的是整個社會的洪流。

但在寺院裏，你表面上被一些規矩困住，但其實，它讓你拿回更多東西。生活不可能一直如願，而所謂的好、壞，都是人類對事物的主觀標籤，只要改變情緒和看法，就可以改變事物的定位。

一個閩南女生的自白：我終於可以給自己一個休息的權利

自述｜觀露

我之前是一名主播，每天都會焦慮很多問題，我今天這場要達到多少萬的銷售額、哪個數據節點沒有記好、流速怎麼把控，因為你只要稍微說對哪個數字不敏感，你就會錯失這場直播。

剛來寺廟的時候，我有一種根本停不下來的感覺，會一直反覆地去做一件事情。澆花、擦桌子、搬凳子，用醒醒的話來說，「眼裏全是活兒」。有一次，我們去給身體殘障的老人送物資，有米、油、麪粉什麼的，我就開始瘋狂地去搬運，師父看到後，直接從我的身上扛走一袋十幾斤重的麻袋，放到地上，她說，你去休息，累了就要休息。那是我第一次知道「累」是可以說出來的。

我其實是屬於很會壓抑自己需求的人，更不會宣泄自己的情緒。有一天，我的焦慮症發作，全身開始發抖，師父安撫我說，菩薩也有怒目金剛相，你只是一個人，你為什麼不可以生氣？我以前沒有想過會有人能接納我的生氣，那一瞬間我突然被開導了。

我為什麼會留下來當義工？因為師父曾經的一句感慨，

「大部分女性都太苦了。」



我是閩南人，從小是在福建家庭長大的，我非常理解這個苦是怎麼樣的苦。

同場加映：內地寺廟6成善信都是年輕人？佛學教授：他們躺平了還是感到焦慮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

閩南這邊的風俗是有點重男輕女的。很典型的就是上課外班，名額永遠都是優先給弟弟。再比如我花1塊錢買冰淇淋會被打巴掌，但是弟弟就不會。媽媽這輩的女性也很辛苦，她們大部分都是在家裏勞作，然後讓家裏的兄弟出去讀書。她們也不知道怎麼愛自己，只能愛自己的弟弟、丈夫、父親。

從小到大，我還會有莫名其妙的一些束縛感，比如我不能出去福建省外的地方打工，嫁女兒10分鐘電動車騎不到的地方，我們都算遠的。

而師父她一個人可以把一片荒地修建成一座寺院，把規模這麼大的地方管理得井井有條，讓我看到了女性的可能性。

師父經常講一句話，天仙寺是屬於女性的家。她真的就是把我們當成她在雲遊的孩子，對我來說，她更像第二個母親。上次，我生病生了挺久的，太累了沒有辦法起牀去齋堂吃飯，師父她專門做了一份飯給我吃，我感覺在我媽媽身上都沒有體驗過這麼細緻關懷我的時候。

同場加映：4位35歲+女性從零開始轉行 毅然離開原職業 大齡重新追尋理想（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

大家說「十個女人一台甄嬛戲」，但在這裏，沒有甄嬛戲，不僅是女性群體之間的競爭，就連自己也跟自己和解了。

我發現生活它不太需要那麼多的金錢去附着我的感受，以前我開心要花錢，不開心也要剁手花錢。現在，我可以學會表達自己的感受，而不是用金錢去揮霍我的慾望。

我現在也變得更淡定了。上次，我和學員們一起串珠子，珠子滾的滿地板都是，我就一顆顆在那撿，我跟大家說，沒關係，反正都會撿回來的。前幾天，我在馬路邊走，旁邊有灑水車經過，把我的衣服打濕了，以前我可能會想，我怎麼這麼倒黴。但現在我會想：還好，我有地方換衣服，已經很幸運了。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】