驚整穿處女膜月經唔用棉條？5位放棄M巾的女性　過程中更了解身體

據中國造紙協會生活用紙專業委員會的數據，中國女性衛生用品的市場規模在2023年達到703.4億元，其中衛生巾仍占主導地位。



然而，從近期央視播出的315晚會中曝光的翻新衛生巾事件，到更早的衛生巾被檢測出含蟲卵、用劣質材料，以及長度爭議，衛生巾的質量安全問題一次次刺激着女性的神經。憤怒和擔憂之外，越來越多女性開始在社交平台上討論月經碟、月經杯等相較陌生的經期用品。

在豆瓣小組「亞洲女性vs月亮杯（月經杯）」裏，超過5000位成員答疑互助，拼團買月經碟，分享使用經驗；而在小紅書的幾則數萬高贊帖下，也有人表達強烈的不解和質疑：

「好恐怖」

「處女用不了」

「麻煩髒手」

「不衛生」



各種經期衛生用品（從左至右）；上排：布衛生巾、醫用硅膠月經杯、醫用硅膠月經碟；下排：一次性衛生巾、一次性衛生棉條、一次性月經碟（受訪者Yuming提供）

除了衛生巾，女性還能怎麼選？置入式的經期衛生用品，是有害、難以使用的嗎？多元的經期衛生用品選擇，對女性來說意味着什麼？

一条找到了幾位正在嘗試放棄衛生巾的女性，與她們聊了聊。

一条編輯：藍雨約

下個經期，我一定要換掉衛生巾

許澤瑜，20歲

許澤瑜是上海外國語大學的大二學生，她已經用月經碟度過了她的十個經期。去年5月，她網購了人生中第一個醫用硅膠月經碟，興沖沖地等待下一個經期的到來。「受不了了，我一定要換掉衛生巾。」長期受到痛經和衛生巾悶熱的不適感的困擾，許澤瑜對這次可能改變經期體驗的新嘗試格外期待和迫切。

許澤瑜（一条授權使用）

在6月經期的第一天，她帶着用假牙消毒泡騰片消毒好的月經碟和醫用指套，走進了宿舍樓的公共衛生間。回憶着預先看過的步驟教學，許澤瑜小心翼翼地下蹲，用雙手將暫時疊起的月經碟放入體內。然而，月經碟並沒有如網上所說，帶給她無感的體驗。在從衛生間走回寢室的幾步路里，她感到月經碟正順着陰道慢慢滑出來。

從下午5點到晚上7點多，許澤瑜跑了四次衛生間。

「我知道要把月經碟卡在靠近子宮頸的恥骨上，但不知道那具體是什麼感覺。」



最後一次，她嘗試推得更深，終於摸到了自己恥骨的位置。這次放好之後，許澤瑜沒再有異物感，她成功了。

「Wavelet月潮」製作的經期用品介紹和置入方法科普圖；圖示中左為月經杯，右為月經碟（小紅書@Wavelet月潮）

受到個人經歷和大學課堂上「環保」議題的啟發，許澤瑜想到月經碟不僅比衛生巾更舒適，也是可持續產品，卻鮮為人知。她找到同班同學錢雨菲、周品杉和另一位女生，組成了「Wavelet月潮」團隊，開始探索和科普多元經期衛生用品。

Yuming，27歲

來自北京的95後女孩Yuming如今也習慣使用月經碟。她的探索歷程則稍顯波折。

Yuming（一条授權使用）

作為環保愛好者，Yuming一直嘗試換掉身邊的一次性物品。從2020年夏天開始，她先後用過布衛生巾和月經杯。經過一年多的體驗，她發現，布衛生巾實際使用起來要花很多的時間和維護成本——她需要把用過的衛生巾裝進袋子裏帶回家，到家之後因為血已經幹了，還得用水泡一整夜才能洗。

「泡完之後就是一盆血水，當時我在家裏住，爸媽看見就很崩潰。」



於是，Yuming決定再試試月經杯。她特意買了「新手友好款」，照着網上說的疊法試了20分鐘，結果都因為體積太大沒能放入。

去年4月，她在小紅書上刷到分享月經碟使用體驗的帖子，被「自動排血」的說法吸引，好奇地下了單。試月經杯的失敗經歷，讓她這次有些緊張。不過，結果比預想順利不少。她只花了10分鐘就放好了。

最讓她驚喜還是傳說中的「自動排血」功能。所謂的自動排血，是指當骨盆底肌放鬆（比如排尿）時，月經碟會短暫移位，讓部分即將溢出邊緣的經血流出，並且通常會在起身之後復位。

「其實就是用拉屎的勁兒，使勁兒擠壓你的核心。當時第一次聽到血往下滴的時候我太驚訝了，還真能排出來。」



符璧瑩，45歲

與許澤瑜和Yuming強烈的探索動機相比，將近45歲的符璧瑩則是在一次偶然的機會中開始使用衛生棉條。

符璧瑩（一条授權使用）

符璧瑩是廣東人，小時候家中有收看香港電視台的習慣。那時，只有五六歲的她在電視上看見一家海外品牌的棉條廣告，第一次知道了這種衛生用品。但因為當時棉條價格相對偏高，購買渠道更少，她在月經初潮後的十數年裏基本還是使用一次性衛生巾。

約六年前，璧瑩去做志願者，收到了一家以色列品牌的棉條作為紀念品，決定試試看。在此之前，她曾試過指推式棉條。或許是操作不當，她感到疼痛和強烈的異物感，便暫時放棄。導管式棉條用起來則要容易得多。第一次試用，璧瑩發現經血會浸濕棉線滲到內褲上，因此她之後使用棉條都會墊一個護墊。

最近，她也在學習月經杯和月經碟的知識。相比棉條的4-8小時一換，月經杯和月經碟最長可在體內放置12小時。她希望能學會它們，讓自己「更有安全感」。

從月經帶到月經碟

璧瑩成長於80年代，小時候，她會在家中看見母親把月經帶和其他衣服擺在一起。

媽媽沒有和我說這個是什麼，但我知道這個是媽媽一定要用的東西。 符璧瑩

1928年《婦女雜誌》上的新式月經帶廣告廣告詞中寫道：「用過即可棄去」（《婦女雜誌》）

90年代初，璧瑩第一次來月經。她的媽媽給她買了剛在市場上流行起來的衛生巾，教她怎麼用。「我還記得牌子是安爾樂，挺貴的。」

當時的璧瑩正處於中國市場上經期衛生用品新老交替的時代。一次性衛生巾誕生和興起於19世紀末的歐美。上世紀80年代初，中國從日本引入第一条衛生巾生產線，衛生巾慢慢為大眾所熟悉。

到了90年代，恆安集團等本土企業生產的國產衛生巾流行於市場，衛生巾逐漸普及。相較於需要系在腰上的月經帶，一次性衛生巾在當時的女性眼中是舒適、輕便和進步的。

Yuming是在初三到加拿大讀書之後，才知道衛生巾並不是唯一的選擇。不論是在她所居住的當地女主人的家中，還是以白人孩子為主的高中裏，女性幾乎都會使用棉條，也沒有什麼月經期的行為禁忌。「上體育課，去水世界，她們都去。」在她們的觀念裏，月經期用棉條，是再自然不過、無需討論的事情。

據大數跨境發布的《2025女性衛生用品市場洞察報告》，就全球範圍而言，衛生巾仍佔據主要市場，其次分別是衛生棉條和月經杯。其中，20-39歲的女性更愛使用衛生棉條；超過五分之一的20多歲到30多歲女性會採用月經杯，在所有年齡段中比例最高。在亞太地區，棉條、月經杯的普及率更低；不過，近年來衛生棉條在印度和中國市場正快速增長。

回國工作之後，Yuming先後試用了進口和國產的兩款棉條，但她發現適合白人的尺寸對她而言太大了，還是國產棉條用起來更加舒適。「不悶了」，是換掉衛生巾後的女性們共同的身體感受。

許澤瑜是學校西方語系的排球隊隊長。換成月經碟之後，她發覺自己痛經的情況減輕不少，能夠在經期照常訓練。此外，因為不再有出汗後衛生巾黏糊的不適感，許澤瑜在運動時感到更加自由。

對符璧瑩而言，棉條讓她不再有皮膚過敏的困擾，提升了經期的睡眠質量，也減少了一部分家務勞動。過去用衛生巾時，不管是側睡還是仰卧，經血有時會成片地漏到牀單上，她為此不得不在經期洗牀單。現在，她不再有這樣的煩惱。

在解放身體之外，Yuming還覺得月經碟給她帶來了精神解放。從小到大，在月經期擔心經血漏到衣服上的緊張感常常伴隨着Yuming。而月經碟給予她一種強烈的安全感——「我早上出門前用手摸過了，它就在那卡着出不來，會覺得比較安心」。

再次學習自己的身體

作為家中獨女，符璧瑩稱自己是「幸運的小孩」。她的父母今年80歲，年輕時是比「老三屆」（1966-1968年的在校中學生）更早的高中畢業生。

在她的記憶裏，她在家中順着自己的性子自然生長，家裏人沒有給她施加過任何「女孩應該是怎麼樣的」性別規訓。爬樹、用斧子、用柴刀、織圍巾……這些技能她小時候挨個學了個遍。

小學時，璧瑩看見一個詞「自慰」，就去問父母是什麼意思。父母沒有解釋，只說去查一查字典。過了一段時日，爸爸買來一套日本的兒童性教育翻譯繪本《畫說性》送給她，那成為了璧瑩最早的性教育。

自由開明的成長環境讓璧瑩不太有月經羞恥和性羞恥的概念。她會在公司團建泡温泉時告訴大家可以找她拿棉條和衛生巾，也曾帶上各種經期用品在廣州天河區做過一個小小的交流分享會。

璧瑩會帶着「可以找我借衛生巾」的掛飾出門（一条授權使用）

即便了解不少相關知識，實際和身體打交道時她仍時常感到自己的笨拙，「這完全是另一回事」。

因為更換棉條時經血可能會沾在手上，而公共衛生間的隔間又無處清潔，璧瑩只會在家中使用棉條。得知太長時間不更換棉條可能會誘發中毒性休克綜合症（TSS，一種由細菌毒素感染引起的罕見嚴重疾病），璧瑩會避免在使用棉條的日子裏睡懶覺，要求自己睡7個小時左右就起牀。

置入式經期衛生用品的對比（一条授權使用）

與貼在內褲上的衛生巾不同，女性想要使用棉條、月經碟等置入式衛生用品，需要對自身生殖系統的真實構造有更加清晰、具體的認知。有時，社會上關於女性身體的沉默、迴避或是陳舊認知，也會牽制她們探索的腳步。

做了「Wavelet月潮」項目之後，許澤瑜會在社交平台搜索相關話題，解答評論區的一些疑問。她曾在一個月經碟的帖子下看見一条讓她「寒心」的提問，

「我是未成年，我還有處女膜，可以用嗎？」



許澤瑜把這些沮喪的感受和其他成員分享，也讓她們想起自己學着認識身體的經歷。生理課上老師的含糊其辭，初潮後對自己身體變化的強烈好奇心，以及藉助網絡搜索零散拼湊出模糊的知識圖景，是三人共同的記憶。

「Wavelet月潮」成員周品杉，20歲

周品杉（一条授權使用）

「其實我以前也一直認為處女膜是存在的。」周品杉在河北長大，上大學之前，她接受的有關女性身體的校園教育僅僅來自一節小學的生理衛生課。在那個「封建」的小學校園，老師會嚴厲責罵在體育課穿運動短褲的女生。

錢雨菲來自江蘇。她第一次面對較為系統的女性身體知識是在初中生物課上，課本中有一講介紹了男女第一性徵和第二性徵的區別。那天老師沒有講課，只是讓學生自己看書。課堂上，男生們嘻嘻哈哈地講着黃色笑話，她只能盯着課本。後來，她又去網絡上查了一些資料，總算對女性生殖系統的構造有了粗淺的認知。

直到步入大學，尤其是着手實踐月潮項目之後，她們開始了解到月經杯、月經碟，在學習和科普的過程中填補上過往性教育的空白。許澤瑜曾在國外某交流月經產品的論壇上看見一句話。

「月經碟就像一個鈎子，帶着我去了解了自己的身體。」

賦予女性選擇的權利

作為大學生創新創業大賽項目，由許澤瑜等四位女生組成的「Wavelet月潮」正在嘗試一點點改變眼前的世界。

她們曾收到過一位想嘗試月經碟的女性網友的私信，為她詳細解答瞭如何找到子宮頸的問題。後來，那位網友又找到她們，感謝她們讓自己知道了月經碟，還學會了它。

她們還整理過一篇介紹世界上月經平權組織的帖子，在評論區收到了「有什麼渠道可以支持她們」的詢問。那一刻，許澤瑜有一種自己和其他組織被更多人看見的感動，覺得也算是「出了小小的一份力」。

除了傳播工作，她們也做調研，根據收集到的女性使用體驗協助月經碟廠家改進款式。目前，她們已經拿到了一件樣品。

不過，每個女性的身體都是獨特的，並非所有人都適合目前市場上的置入式衛生用品。

周品杉用過棉條和月經碟。不同的棉條在尺寸和吸收力上都有差異。在滿足經期流量的前提下，選擇吸收力弱的棉條會讓放入和取出的過程更加順滑，也更能避免由於過度吸收而損傷陰道內壁的情況。因為經量偏少，棉條與陰道摩擦的阻塞感讓周品杉不太舒服，她轉而嘗試月經碟。

使用之前，選好適合自己的尺寸很重要。月經碟尺寸的選擇，與女性子宮頸的高低有關。過大的月經碟可能無法在體內展開，從而無法很好地承接經血，甚至可能會順着陰道滑出。如果伸入不到兩個指關節（約小於3-4.5cm）就摸到了子宮頸，就屬於低子宮頸，一般需要選擇小號的月經碟。

周品杉覺得自己是「超級低宮頸」。她買了在市面上能找到的最小型號，月經碟依然會掉出來。她還會感受到月經碟抵住了子宮頸，讓她感到疼痛。最終，她換回了衛生巾。

在決定使用月經碟之前，許澤瑜也考慮過棉條。她算了一筆賬：不算運費，相比衛生巾，棉條每根的單價更高，平均在1元以上至3元之間；而醫用硅膠的月經碟單價約在10元到幾十元不等，卻最長可重複使用10年。這樣看來，月經碟是更經濟的，為她省下了一大筆每月屯衛生巾的花銷。

世界銀行在2021年的統計表明，全球約有5億人口正在經歷嚴重的月經貧困（指處於經濟弱勢的女性因無法獲得足夠且合適的生理用品、衛生管理隱私或月經教育，而損害生理、心理健康，且在學業或事業上遭遇阻礙）。同時，月經貧困長期影響女性的生活，女性因此陷入各方面性別不平等的惡性循環。

同場加映：提起月經仍有所避忌？藝術家在衛生巾上刺繡：不再為身體感到羞恥（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

中國社會福利基金會曾依據國務院辦公廳印發的《國家貧困地區兒童發展規劃（2014-2020）》做過推算：在全國約4000萬貧困兒童中，12-16歲女童約佔10%，意味着有大概400萬女孩因為經濟困難而經常使用劣質衛生巾、舊布條甚至作業紙來應付經期，面臨婦科感染、自卑抑鬱等健康風險。

錢雨菲也會想象，假若月經碟被大眾接受，一些負擔不起一次性衛生巾的山區女孩，或許就可以選擇性價比更高的月經碟來度過她們的經期。

在金錢考量之外，多元的經期衛生用品意味着女性擁有更多主動的選擇權，能夠根據自身需要選擇健康、舒適的產品，而非陷入即便產品有問題也找不到替代方案的境地。

在台灣有「月經一姐」之稱的凡妮莎，曾在台灣推出第一個月經杯和月經碟，打破了當時台灣經期衛生用品選擇匱乏的局面。她還長期從事月經平權工作，鼓勵女性知曉、行使自己的選擇權，主張「賦權在己」。

在凡妮莎的自我介紹中，她寫道，

就算最後你選擇的是衛生巾，WHY NOT？至少它是一個自我實驗過後的選擇，而不是知識壟斷後的結果。 凡妮莎

周品杉非常認同凡妮莎的觀點。她說，即便自己還是隻適合用衛生巾，她也會支持月經碟等更多衛生用品的普及——「不選擇它和沒有選擇它的權利是兩回事」。

注：Yuming為化名。



同場加映：篤信月經惹厄運！尼泊爾女性生理期須住進月經小屋 多人因此喪命（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】