自信會令成功隨之而來？「亨利效應」教你更易成功　4正面思考法

自信就像一塊磁鐵，能在不知不覺中吸引正面能量和機運，也會讓我們更加果斷並敢於冒險。



「亨利效應」就是類似於這樣的心理學現象，強調積極的信念能夠驅使我們前進，讓《網路溫度計DailyView》帶你一步步建立起正向的心態吧！

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「亨利效應」係咩？4方法教你建立正面心態（IG@tvn_drama；01製圖）

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讓自信觸發積極的心理效應 幫助我們成就目標

「亨利效應」是一種由自信所觸發的積極心理連鎖反應，在自信的驅使下，我們的思想變得更為敏捷，能夠迅速洞察事物的本質，抓住問題的關鍵，行動也更加果斷，勇於挑戰與追求夢想。

心理學大師馬斯洛（Abraham Maslow）曾提到，人的意義感來自於自我實踐（Self-actualization），也就是指實現個人理想，能夠發揮自身潛能的狀態，臨床心理師蔡惠貞指出，當你能夠認識自己的潛能，並有效的發揮並創造正向的改變時，自信與成功便會隨之而來。

「亨利效應」的起源故事

該效應源自於一則美國民間故事，講述一名年輕工人亨利有一天被上司告知，將會有一位大企業家來訪，因此需要尋找優秀員工待命，自此亨利便非常勤奮的工作，深信自己可以被選為優秀員工的其中一名，最終也如願的被選中。這個故事想訴說的是，一個人在接受某項訊息的刺激之後，產生了盲目的自信與積極態度，從而表現出異常顯著的正面效應。

「亨利效應」能夠產生作用的原因

1. 一種自我肯定

自信就是來自於自我肯定，同時也是一種自我接納，能夠正面的看待自己，不迴避自身的錯誤。

2. 不斷重複的暗示

當你對於某種暗示深信不疑，久而久之這就達成了你的信念，足以影響你的一切行為。

3. 競爭心理

透過與其他人的比較，可能會激發出強烈的兢爭心態，為了展示自身的能力而努力表現。

「亨利效應」的正面效應

這樣的積極狀態不僅能讓我們在工作上取得成就，還能促使我們在人際關係中更為得心應手，同時對心理健康也有所幫助，在面對生活中的困難時更加堅定，不輕易被挫折擊倒，在困境中依舊保持樂觀的心態與平靜的內心，積極地尋找解決問題的方案。

四個幫助你建立正面心態的方式

自信不是天生的，究竟正面的心態該如何培養呢？事實上，這是可以透過改變思考模式與習慣來培養的，下方4個方式能夠有效幫你建立自信，提升自我價值感！

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1. 每天用積極的語言鼓勵自己

試著每天和自己對話，避免負面的自我批評，練習每日肯定句，建議每天出門前可以對著鏡子說出三句稱讚自己的話。

2. 設定短期小目標

先從較小的目標開始計畫，累積這些小成功來建立自信的循環，每達成一個小目標都有利於提升成就感。

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3. 走出舒適圈

每周嘗試新事物，接受不完美的方面，不要害怕犯錯，面對更多的挑戰，越能證明自己比想像中的強大。

4. 認識並接受自己的獨特性

每個人都有自己的優勢，不要因為不夠完美而否定自己，接受自身缺點的同時，也擁抱自己的個性，不必迎合他人的標準。

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