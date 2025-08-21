星期三｜紅髮小迷妹是誰？新生代演員Evie Templeton的4件事

【Wednesday/星期三】大受歡迎的Netflix 影集《星期三 Wednesday》 第二季再度回歸！第一季剛上映不久就已經獲得Netflix的連續劇訂單，上映三週內更成為Netflix收視率第二高的英文影集。今季不單有阿達家族成員們回歸，更迎來新角色與演員加入，其中被稱為「小跟蹤狂」、擁有隱身能力的瘋狂學妹Agnes 引來不少熱議，到底她是何方神聖？



要詮釋這位病嬌學妹「Agnes」，Evie Templeton 亦為此作出不少努力與分析。為了讓造型更加真實，她亦將自己的金髮染色，只讓頭髮更容易貼合假髮造型，這些努力不單嬴來觀眾的注目，Wednesday 影集的製作團隊亦一致讚歎，Miles Millar更分享這個角色將成為奈落學院的固定班底！

Evie Templeton的4件事｜年僅16歲的新生代演員

伴隨Wednesday 回歸奈落學院，上季拯救學院的舉動成為英雄後，引來不少同校粉絲，而Evie Templeton 出演其中一名崇拜Wednesday的學妹「Agnes」。她以雙辮紅髮造型出場，無論是行為或外貌都簡直是翻板Wednesday，那雙靈動大眼更是讓人留下深刻印象，連Tim Burton 亦這樣讚美她：「她的身上有一種像古怪且獨特的氣質，像默片女演員般的氣質。」

Evie Templeton出生於2008 年12月31日，是個響往自由、活力滿滿的射手女生（IG＠evietempleton_）

劇外接受訪問與出席活動的Evie Templeton，分享自己由2022年正式出道。卸下妝容與紅髮，帶著內儉與害羞感的外形下僅得16歲，難怪演繹學生角色時總散發著稚氣與靈動的氣質。

Evie Templeton的4件事｜反差感少女

雖然Evie Templeton 年僅16歲，身體內像是存著一位成熟老靈魂，戲裏戲外亦充滿反差感。 她既喜愛Billie Eilish、Lizzy McAlpine等年輕唱作代表，同時亦愛ABBA 等經典音樂。受奶奶的薰陶下，她亦十分熱愛黑白電影，而她暫時的人生片單為驚悚大師的代表作《鳥 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐫𝐝𝐬》、經典輕鬆美劇《老友記 Friends》與《吉爾莫女孩 Gilmore Girls》。

Evie Templeton的4件事｜ 多元化表演經驗

Evie Templeton 年紀輕輕，其實擁有不少舞台經驗，自幼更是與藝術結下不解之緣。她出身於加勒比海與大西洋邊界上的小島Barbados，七歲就搬往倫敦，更在倫敦音樂戲劇藝術學院 （LAMDA）接受正規演藝訓練，另外亦有芭蕾、馬術等喜好，完美符合她好動、愛嘗試的射手座個性。

表演是我真正熱愛的事物，希望它能成為我未來的重要部分。 Evie Templeton

Evie Templeton的4件事｜ 恐怖驚悚專業戶

除了在《星期三 Wednesday》 中的亮眼表演，Evie Templeton 亦有嘗試不同類型的角色，由真人板《Pinocchio 》小配角、英國影集《Life After Life》中的Frieda，到驚悚劇《 亂世之主Lord of Misrule》、《Criminal Record》的Young Lisa，更為《Silent Hill 2》電子遊戲配音，令人不禁期待她日後的表演！