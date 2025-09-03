100種女生｜阮嘉敏為撐演員夢求變 用盡積蓄創業 迎難全靠1句捱過

【100種女生/創業女性】轉換跑道近年彷彿成為一個熱潮。全因疫情過後，求變可以說是各行各業的寫照，只做好本職看似永遠追不上通漲，甚至無法「爭嬴」生存。 轉職、創業或成為斜槓族 (Slashers）不再是GEN Z 的權利，而是一個搶佔先機的機會。

今次邀請到阮嘉敏（Mandy）分享自己多次的身份轉型的體會，由主持、演員到創業女性，到底是甚麼激發她在疫情百物沉寂的時候，毅然打造個人的瘦身代餐品牌「mancy」？



阮嘉敏（Mandy） 於「01女生儷人盛會2025」中分享自己身份轉型的體會（受訪者提供）

轉換職業跑道 看似失去實為得到更多

轉型路上絕不是順風順水的，除了需要經歷不同挑戰，每個角色轉變的階段都仿如推倒重來，由零開始。對Mandy 而言，這十年餘間，從模特兒、節目主持、演員，再到創業，這一切都仿如「砌積木」般，拼湊了她自信、活潑的一面：「人生就像積木般，每個階段就像不同色彩，可以是粉紅色，紫色等等，不會只有單一色彩，只會愈來愈豐富多彩。」

她坦言自己年少氣盛時亦有過迷茫，曾經亦對轉型有所懷疑，質疑自己是否走對了：「為甚麼不能一開始就成就自己喜愛的事？」驀然回首，懷疑早己轉化為感恩。

也許因為愛挑戰的個性，總愛愈難愈上，跌碰間學懂感恩與轉念，將每一次轉型，都視作一個新開始，過程也許並不平坦順遂，每個階段都是一個課堂。每一課中亦有功課，一切發生均是鍛煉，為造就更好的自己。

一切都是機遇，千萬不要局限自己，盡量去探索更多未知性與可能性 阮嘉敏（Mandy）

黎明1句激起創業衝動 「MANCY」代表兄妹

提到創立自己品牌的初心，Mandy說只靠一股傻勁，用盡積蓄只為衝動一刻！眼見當時哥哥因瘦身相當痛苦，聯想起身為幕前的自己，為了準備好最佳狀態而不時減磅。市面上又只有味道難吃的代餐，或消淡的健康食品選擇，不滿為甚麼美味與健康要二擇其一，因而決心自創味道與瘦身功效兼備的代餐。

當初萌生創業念頭時，更看到黎明的訪問，Mandy分享因當中一句而深受啟發：「如果有一件事，你想做好耐，並非傷天害理，後果又不會很大，就去做吧」 那怕外間很多反對的聲音，身邊人更多番直指無可能，一切仍無阻Mandy的創業決心。為了提醒自己的創業本心，更將品牌名稱結合Mandy與哥哥的名字。

跌撞一年多才成功啟步 迎難全靠1句捱過

為了打造能夠讓哥哥與自己亦滿意的成品，品質控制更加不能馬虎。Mandy分享當時由2022年著手研究，單單試味已經歷經一年半，試遍美、法、日與英國的配方口味亦未滿意，就連哥哥亦多次勸喻自己放棄。幸好後來碰上現在的食物配方師，才調製出如今的韓國配方，品牌才叫正式啟步。

提到創業的辛酸，Mandy媚媚道來，笑說啟步後才知一步一腳印「以往只需苦練，理解對白、劇本；而創業需要的是無懼心，無懼辛苦與失敗，更需要主動解決問題。」

阮嘉敏（Mandy）由參選港姐到憑著「東張西望」入屋，從主持再到轉戰演員路，近年更成為老闆。（受訪者提供）

與打工很不一樣，創業絕對是有苦自己知，Mandy指最難忘絕對是創業初期，周旋於演員與創業間角力的那段日子。因當時未完全取得廠商信任，品牌一切仍未上軌道：「當時早上拍劇，晚上就要飛去韓國，與廠商處理生產、運輸問題，早上落機後就要再繼續拍劇」。幾經辛苦生產完成後，更遭買方撻訂：「看著那幾千罐存貨，那一刻真的很難受」。

無奈食品出產後，每一日都在倒數，再難受亦只能解決。Mandy回想作為幼女的自己，無論家庭、工作或生活，都一直處於被照顧的角色，只能從中學習如何硬著頭皮逐步處理，慢慢更學會以樂觀心態迎難而上：「萬大事讓我先吃飽，吃完西多士再一起處理。」每每回想起創業本心與創業衝動，總會提醒自己辦法總比困難多！

今天碰到的困難並非困難，只是未解決，睡醒明天再解決。 阮嘉敏（Mandy）

憑堅持殺出重圍 昐能成為父母心中驕傲

「希望大家看到「M」字，不單會想起代餐，更會聯想起我：Mandy與MANCY」（受訪者提供）

品牌從2022年啟步，一路走來確實不易，當中有著不少困難與辛酸，經撻訂棄單一事後，Mandy亦留意到大家的消費習慣轉變，選擇企業對企業（B2B）營銷，減低租金與人力的成本支出，殺出一條新路向。

品牌不知不覺已經迎來第一個年頭，不單解決了Mandy成立品牌的目標，收入已能夠應付日常生活以及演員夢，更讓她學習獨立與樂天，對談間亦不禁被她的樂天與熱忱所感染到。而提到未來發展，Mandy希望品牌可以更進一步，打入大型銷售點之餘，亦能讓大家可以明白到健康瘦身的重要性，提供主導自己身形的選擇。