母親節2021｜10大禮物人氣排行榜　 精選30款手袋/美妝好物氹媽媽

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-26 18:50

母親節送禮物給媽媽，仍未有頭緒？不妨參下台灣數據平台《OpView社群口碑資料庫》的「母親節10大最多人送贈的禮物類型」； 媽媽最喜歡收到什麼禮物 ？她沒有說出來，網絡大數據或可給你一點啟示。

天下父母總希望子女可多積錢，愛說「不用花錢了﹗」「不要買禮物吧﹗」可是母親節到了，怎可以一點心意也沒有？母親口是心非，子女更要絞盡腦汁送物好禮，回䭤親恩。

臨近母親節，也是一眾子女費盡心思想送甚麼禮物給母親的時間。(《Mother》劇照)

母親節送禮，未有頭緒？網絡大數據可給你一點靈感。台灣數據平台《OpView社群口碑資料庫》綜合網民於母親節送禮的數據，列出「母親節10大最多人送贈的禮物類型」，但原來多人送，媽媽又未必最鍾意，故此，同時列出「媽媽好感度排名」。

家品電器是實用之選，在最多人送的禮物排第5位，但母親好感度只排第7 ； 送現金最實際，但原來媽媽好感度只排第9位，最多人送花給媽媽，但媽媽愛收花嗎？

▼▼▼【按圖看】「母親節送禮類型排行榜Top10位」，從大數據入手，揀選合適禮物送母親，原來送珠寶首飾也不及這份禮物氹到媽媽最開心，究竟是什麼呢？▼▼▼

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專家指：母親節禮物最好能「喚起情感」

台灣心理健康中心心理師沈孟筑指出，母親節禮物最好能「喚起情感」，一件「好的禮物」要滿足以下三個條件：1）展現送禮人對收禮人的關心和用心；2）收禮人會感到驚喜、開心和感受到對方的用心；3）符合收禮人的期望和需求。

花束類的禮物名列最受網民歡迎的「十大母親節送禮類型排行榜」中的第一名 (ig@floristhyein)（luceat_flower@IG)

故此 ，筆者於母親好感度排行中，抽取排名較前的珠寶首飾、彩妝及手袋，精選30款作為母親節禮物推薦名單供參考。

【按下圖看更多】珠寶首飾類作為母親節禮物，是穩陣之選； 《01女生》精選推下10款珠寶首飾作為2021年母親節禮物：

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【按下圖看更多】手袋作為女性不可或缺的配襯單品，擁有多幾個也無妨；《01女生》推薦以下10款手袋類作為2021年母親節禮物：

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【按下圖看更多】彩妝類禮物選擇多，送給母親最實用；《01女生》推薦以下10款彩妝作為2021年母親節禮物：

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資料來源：《OpView社群口碑資料庫》，commonhealth