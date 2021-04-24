泰版ZARA平價不易撞衫　泰國3大人氣網購女裝　全部可直送香港?

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-24 13:00

泰國小資女裝推介｜ZARA價格親民，常推出新款緊貼潮流，成為不少女生愛着品牌。但買衫最忌諱與人撞款，不妨入手近期在泰國深受女生歡迎的3大品牌，不但性價比高、款式特別之外，更可以網購直送香港，十分方便！

Blackpink的Lisa、Jisoo的私下亦愛穿泰國時裝品牌。(lalalalisa_m@IG)

近年除了日本、歐美服裝品牌深受女生歡迎外，其實泰國本地品牌亦開始受到女生關注，就連Blackpink的Lisa、Jisoo的私下穿搭，亦不時看見泰國小甜心品牌Sretsis的出現。但走中高價路線的Sretsis，對小資女來說或許難以負擔，因此筆者便精選以下3大小資女裝品牌，包括： POMELO、 MorningCheri，以及 davi.bydavika，不但價錢親民，而且款式難撞款，女生們不妨參考一下！

POMELO：「泰版ZARA」、不易撞款

泰國品牌POMELO如「泰版的ZARA」，雖然新款不斷推出，但每款產量並不多，難以與別人撞款了。(POMELO)

ZARA對於小資女來說無疑是一個買衫好地方，有時隨便走一圈都能有所斬獲。泰國品牌POMELO可說是「泰版的ZARA」，從時下流行的甜美露肩裝、荷葉袖、蝴蝶結上衣等應有盡有外，設計風格多變，價格合理親民。POMELO設亦有網站供買家選購，而且只要買滿港幣$299便可免運費直送香港。

▼▼▼【按圖看】「泰版ZARA」POMELO的款式推介，性價比高不易撞衫！▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

MorningCheri：主打溫柔配色、碎花控天堂

MorningCheri多款衣物以碎花為主，喜歡碎花圖案的女生不要錯過。(morningcheri@IG)

碎花是每年春夏必備單品，但碎花圖案不易駕馭，有些剪裁設計甚挑人穿。泰國品牌MorningCheri除是「碎花控」的天堂外，多款主打花卉圖案設計的連衣裙、露肩款上衣、套裝衣服的剪裁，適合香港女生的身型，不難駕馭，加上款式多是飽和度低的溫柔配色，最為適合平日聚會與拍拖時着用。想入手的女生也可以透過網站Pinkoi入手，衣服更可以直送香港。

▼▼▼【按圖看】「碎花控天堂」MorningCheri的款式推介，不少衣物風格遊走於少女與輕熟女之間，適合平日聚會與拍拖時着用▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

davi.bydavika：法式甜美系、飄逸布料春夏着用舒適

泰國品牌davi.bydavika由泰國影后Mai Davika開設，款式亦相當的少女。（davi.bydavika＠IG)

近期流行法式公主袖的上衣款式，可惜日韓時裝品牌未見有大量設計推出，歐美品牌款式雖美，卻不貼近香港女生嬌小的骨架。泰國品牌davi.bydavika由泰國影后Mai Davika開設，主打法式甜美系款式，多公主袖與碎花設計，適合骨架細小的香港女生，加上衣服多採用飄逸布料，更是適合香港夏天的悶熱。不過davi.bydavika並無官方網站，想入手的女生，需要透過店舖的IG去查詢及購買。

▼▼▼【按圖看】泰國品牌davi.bydavika的款式推介，主打法式甜美系，剪裁設計適合骨架細小的香港女生▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

同場加映：【按圖看】春夏碎花裙顯瘦穿搭5大貼士揀V領？選錯呢款仙氣女神變「大媽」。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

同場加映：【按圖看】2021年7大穿搭單品流行趨勢，短款百褶裙簡約百搭顯腿瘦？（延伸閱讀）▼▼▼