趙學而「硬頸」走過抑鬱曾與謝霆鋒姊弟戀　得不到會放手緣盡便散

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-25 11:00

ViuTv真人騷《中女唔易做》找來一眾女星如康子妮、阮小儀、楊思琦、杜如風等嘗試投身不同行業，49歲的趙學在節目一嚐成為電器店推銷員的滋味；有人用「捱」來形容光鮮亮麗的女星轉行這回事，趙學而確實「捱」過人生跌宕：小時候「腐乳送飯」，長大後負資產，當紅時被「雪藏」，又患過抑鬱症，「硬頸」的她，一一捱過了。

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母親身上學自強：靠人生活很辛苦

趙學而曾在演唱會一時感觸說：「這一世的經歷彷如輪迴了七世」，這句話仿佛說得誇張卻又是現實。趙學而自小已經歷起跌，4歲時父親因交通意外離世，母親獨力照顧她和弟弟，童年大部份時間都是「腐乳送飯」。

趙學而初入行時在無綫做主持工作。（IG@chiuskinny）

父親剛離世時，趙學而的母親曾靠綜援過活，但之後很快就外出工作，自力更生。趙學而受訪時憶述母親當時曾說「靠人好辛苦，寧願出外工作，靠自己賺錢生活。」趙學而的一份「倔」，大概就是遺傳自母親。她年紀輕輕便要煮飯、做家務等，養成獨立有主見的性格。

抑鬱暴瘦至80磅：我覺得自己好似骷髏骨

有主見，固然是好事，但在娛樂圈中太有「想法」，卻讓趙學而吃盡苦頭。

趙學而1988年入行，初時在無綫做主持，後來被飛圖唱片公司（英皇娛樂前身）老闆葉志銘發掘，入行成為歌手，唱過《我恨我是女人》、《尋開心》等大熱歌曲，更被稱為「飛圖一姐」。

趙學而以往紅極一時，後來主演《皆大歡喜》，有些觀眾或許不知道她是歌手出身。（《尋開心》影片截圖）

飛圖1999年被英皇收購，經歷人事變動，趙學而無所適從，新人事新作風，談好的計劃都推倒重來，英皇當時簽了不少新人，亦多投放資源在新人上，趙學而工作量大減，在《1圈圈 星光背後》中曾表示在離開英皇前兩年都沒有工作，2001年約滿後離開英皇。歌唱事業一下子崩塌，趙學而從來不怨，與英皇的關係宛如拍拖般「緣盡便散」。

小時候經歷過貧窮，鬱鬱不得志未能打倒她，反而無工開最讓她心煩，1997年高價置業的她，變成「負資產」，不得不拼命賺錢供樓。

趙學而離開英皇後，不乏工作機會，拍劇登台，那些年是她賺錢最多的時期。（IG@chiuskinny）

趙學而離開英皇後，開始演員生涯，《皆大歡喜》是她的代表作。當時星期一至五拍廠景，星期六日則拍外景，如果不用拍外景，她就拖着行李回內地或美國登台唱歌，她形容當時身體宛如裝了「摩打」，日日開工的忙碌生活，維持了4年多，《皆大歡喜》落幕，約滿無綫，趙學而終於偷得「半日閒」，情緒卻出現問題。

「突然間覺得好空虛，未來很渺茫，無法掌握，負面情緒開始湧現。」擔憂不安讓她體重暴瘦至80磅，那時看見報紙上的自己，她形容如同「骷髏骨」。那段時間不敢見人，出街又怕旁人議論紛紛，害怕別人說一句話都是在評論自己。

趙學而當時身旁有現任丈夫、當時是男友的Alan陪伴，她感激對方不離棄，但也直言不會求呵護，因為抑鬱症始終要靠自己解開心結。當時趙學而需要服用抗抑鬱及安眠藥。

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愛情路上「目標清晰」：得不到就會放手

趙學而的愛情路，相對之下順遂得多，當紅時與謝霆鋒姊弟戀，被媒體拍到兩人約會、過夜，她卻沒有認愛。之後狄波拉說起兒子的情史亦有提及趙學而，趙學而才承認曾與謝霆鋒有過一段情，形容那段是「美好的回憶」。

趙學而曾與謝霆鋒有過一段情。（IG@chiuskinny）

趙學而與丈夫Alan愛得甜蜜，兩人拍拖8年，2011年結婚，在愛情裏的趙學而難得流露「柔情」一面，原本不婚的她因想滿足丈夫家人，真正融入對方家中，所以決定結婚。

趙學而愛情觀絕對是「拎得起放得低」，也散發着自信光芒，她不諱言只要自己想追求一個人，通常都會成功。她在感情上目標清晰，從不「好高騖遠」，「與自己相距太遠的對象就會放手，無謂令自己辛苦。」如此灑脫，所以自在。

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