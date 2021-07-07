月經｜去除經血污漬6大強效方法　隱形眼鏡藥水/檸檬汁自製去污劑

撰文： 葉旭詩 最後更新日期： 2021-07-07 08:00

月經｜女生每月都要面對的月經的麻煩事，即使防漏功夫做得再好，內褲或床單也有機會沾污。清洗經血污漬是一大學問，頑固血漬難洗甩，有網友分享強力去污秘方，原來以隱形眼鏡藥水可對付經血污漬，還有其他經實試有效的去污方法，不妨一試。

去除經血污漬是女生們每月都要面對的麻煩事，即使防漏功夫做得再好，但經血總是「防不勝防」，一個不為意就會讓內褲、床單沾上血漬。（《THE K2》劇照）

月經污漬清理方法：

生理期時，經血容易沾污衣物床單，血漬愈快處理就能愈易清潔，若發現時已過了大半天，乾涸後污漬便難清洗乾淨。有網友分享自己所用的偏方，她指只需要在血漬處滴上隱形眼鏡藥水，再用紙巾覆蓋，等待數秒後再拿紙巾，就會發現血漬可被紙巾全吸掉。

若是血漬範圍較大，可以重複此步驟直至完全去除污漬。這方法最好用於新血跡，如果是舊的血漬，就需更多時間重覆此步驟去污。

▼▼▼【按圖看】網友分享去除血漬偏方，隱形眼鏡藥水只需數秒洗淨床單？▼▼▼

隱形眼鏡藥水去除經血污漬 原理：雙氧水成分

原來有部分隱形眼鏡藥水的成分含有雙氧水，雙氧水的氧化功能分解血液中的酵素，達至去除血漬的效果。除了使用含雙氧水的隱形眼鏡藥水，也可直接使用雙氧水對付已乾透的頑固血漬，將雙氧水混合冷水，把沾有經血的內褲或床單浸泡約20分鐘，接著用肥皂搓洗即可。

如果想快速去除剛沾到床單上的血漬，可以將鹽與少許水調成糊狀，再塗抹於沾染血漬的區塊，然後以冷水沖洗。另外，牙膏也是清理血漬的一大好物， 準備牙膏和牙刷，在血漬髒污處上來回塗抹刷洗，待牙膏刷至乾掉後再用清水洗淨即可。

▼▼▼【按圖看】去除經血污漬6大實用方法，檸檬汁加鹽可去除頑強血漬，連白蘿蔔都有用？▼▼▼

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清洗血漬禁忌：不能使用熱水

清洗血漬時要盡可能避免使用熱水，由於血液裡含有蛋白質，遇上熱水時就會讓血液凝固，令蛋白質與衣物上的纖維結合的更加牢固，更難溶解，大大增加清洗難度。

要注意，清洗血漬時要盡可能避免使用熱水．（Lycocelle）

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