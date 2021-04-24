月經調理｜M到必看的飲食指南　有助瘦身排毒：少調味、多吃堅果

撰文： WISHNOTE 最後更新日期： 2021-04-24 07:03

生理來的時候，女生總是特別疲累，但在飲食上往往會分兩派：胃口變很差 VS 很想大吃肉！你是哪一種呢？

女生普遍認為「生理期的胖不是胖」，體內正在代謝，大吃也不會發胖！其實這個觀念是錯誤的。生理期後看起來比較瘦，只是水腫排除的視覺效果而已！大吃後的熱量不會因此消失，一樣會成為活生生的脂肪！

其實生理期特別想吃油膩食物是有原因的！雌激素，睾丸激素和孕酮降低後影響大腦中控制情緒的多巴胺與血清素，因此更想吃能夠刺激這兩樣激素的食物，像是巧克力與澱粉！不過不管多吃還是少吃，生理期飲食如果能夠特別注意，就有可能排除身體毒素達到美容與瘦身的效果！

把握生理期！跟從以下飲食指南便能瘦身排毒（點圖放大閱讀）▼▼▼

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這次那個來，別再偏信這段期間吃什麼都不會發胖了！痘痘暴增、水腫不舒適感，不是沒有原因的。 試試看健康的飲食，讓身體與肌膚的負擔再少一點吧！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：生理期來這樣吃才能變瘦又變美！認識生理期飲食法】