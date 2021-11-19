月光小資女必學！分清「假精緻」和「儀式感」　從此不被物慾綁架

「新貧族」這個詞，概括了大多數初入社會的年輕人的現狀。受過高等教育，外表光鮮亮麗，拿著看似不錯的薪水，追逐中產階級的品味和生活方式。雖然已經工作幾年了，但幾乎沒有積蓄可言。以下是新世代心靈作家萬特特在新書《你並非一無所有》中，對這樣的生活模式、一針見血的犀利看法。



不要為了面子而活，被假精緻所綁架

我和曲小姐是在一次讀書交流會上認識的，她是 「精緻女孩」的代表。早餐五、六樣點心擺滿了一桌，配上IG風格 (Instagram的簡稱，代表簡潔、純淨的風格) 的桌布和餐盤，中午和同事在五星級餐廳聚餐也是常事，晚上紅酒、牛排從來不少。她關心時尚新聞、娛樂八卦，與朋友們討論最多的，永遠是時尚blogger們最近分享、推薦了哪些單品等。

有次週末和曲小姐約好去一家網紅甜品店嘗新品，我提前到她的住處等她。出門前她準備化妝，於是我看到了她社交媒體相簿裡曾出現的輕奢風梳妝臺，實則是在雜亂無序的書桌上騰出的一塊空位，我們兩個人還順便整理過期的化妝品，準備丟掉。當看到她打開衣櫃門，狼狽地接住滾出來的大堆衣服時，我在心裡果斷移除原先贈她的「精緻美女」牌匾。

在逛街的三小時裡，她將新款包包、美顏機、麵包機及口紅禮盒一一收入囊中，還辦了一張護膚SPA的會員卡，刷卡時面不改色。那時候我在想，這女孩八成兼職賺外快吧，這消費能力真是驚人。

那之後不久，有天深夜我收到她的私訊：「你這個月薪水出了嗎？可以借我點錢嗎？我這個月的信用卡數還沒還。」

「可是上週我看你才買了蘋果電腦。」

「嗯，分期買的。」

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後來曲小姐在我這裡借借還還許多次，每次我都能感受到她對這種財務失控的焦慮。但她依舊時常出入高檔餐廳，星巴克新季杯款全套收集，頻繁在各地網紅景點打卡。

「起初，我只是想買剛上市的iPhoneX。一個月還三百元，我完全可以負擔得起。誰知欲望和貪念就像滾雪球一樣越滾越大，我開通了一系列的借貸工具，拆了東牆補西牆。還不起就分期。我不敢考研究所，不敢辭職，只能一步一步向前。用房租和吃飯以外的每一分錢，來償還透支的每一個明天。」

我長呼一口氣，這怎麼看，都像是來自一個被欠債拖垮的人的自白。

一篇報導曾對現代人的生活狀態做出總結：能買吸塵器就不用掃把；吃完牛油果又要吃藜麥；幾十元一張的面膜用起來也不心疼；口紅兩三支不夠，要集齊全套；租房得租獨立廚房衛浴，還要帶落地窗的房間。

追求美好的生活本沒有錯，最怕這所謂的美好，是一戳就破的表相。



這是當前社會的通病，從實體店鋪到網上商店各種慢性洗腦：獎賞自己、文青風、享受當下及各種充滿追求生活品味的宣傳，讓很多人誤以為生活就應該是那樣，不能認清自己、做好定位，盲目跟風，誤以為自己跨入了與眾不同的圈子。

精緻、儀式感、愛自己是如今各大銷售平台慣用的行銷手段，告訴你快來買，買了你就是投資自己，用了就代表你精緻了，發佈了這些你就已經超越了同齡人了。

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人們熱衷於在社交網站上發佈自己精緻的生活，以此來滿足自己的炫耀欲。想傳達的不是「我買了一個商品」，而是「我有消費名牌的經濟實力」。即使買這件東西需要透支生活費抑或是分期購入的，都不重要。

習慣把物質抬到過高的位置，過於看重「被大家看到」，來標榜自己生活得很好，美其名曰「生活需要儀式感」，然而，這些充其量不過是戴上虛偽帽子的「偽儀式感」。

到底是自己真正過得舒適重要，還是活成別人眼中精緻的樣子重要，很多人已經無法分辨了。



即使是暫時地沉浸在眼前五光十色的生活假象裡，過不了多久，也會被現實狠狠地拖拽出來，打回原形。潮流永遠屬於年輕的窮人，精心打造出來的美好，或許能讓不明真相的人羨慕不已。可是戳破虛假後，只有自己知道真實的生活有多糟糕。

這種所謂的精緻，所謂的儀式感，其實只是一種假象、一種作秀罷了。

曲小姐面臨的困局不是個案，而是已經成了一個群體性現狀。大多數剛剛邁進社會門檻的新人，其實能負擔的只是剛剛好能滿足自己日常開銷罷了。用六位數的密碼，保護兩位數的存款，是大多數人的現狀。可是即便是這樣，還有很多人為了維持能被別人看到的「高品質生活」，透支著自己的未來。

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其實說得直白一點，誇耀出來的「精緻」，等同於虛榮心。不是說虛榮心不好，每個人都有這樣的心理，只是在你還不具備實力的情況下，虛榮心只會害了你。對生活有儀式感，原本只是為了給平淡的生活加一點甜，但超出現實基礎的偽儀式感，卻會讓生活狼狽不堪。虛榮一時，最後只會跌得更慘。

人一旦開始用便宜和貴這種詞來衡量自己，便很容易陷入欲望的沼澤。假精緻榨乾的不僅僅是錢包，還有內心。

而虛榮心是魔鬼，會把一個原本就不富裕的人折磨得更窮。



真實和精緻從來都不矛盾

許多精緻藏在別人看不見的地方。它與金錢無關，不是物質的堆砌，而是一種由內而外的生活態度。

我之前的同事小張，她會將佈展活動用過的鮮花，帶回家倒掛晾乾，做為乾花插進花瓶。有次去她家，發現離衣櫃最近的抽屜裡就放了一個黏塵滾筒，穿外套前會順手清理一下。

鄰居丟棄在走廊的驅蚊草，她拿回來養得很好，她說夏天被蚊子咬了紅包後，可摘幾葉驅蚊草塗抹止癢。她不會盲目跟風選擇護膚品，會根據自己的膚質做好功課，只購買適合自己的，並且每瓶護膚品底部都貼著標示保存期限的白色標籤......。

她的包包裡有吸油面紙、口香糖、一小袋餵流浪貓的貓食，及一本最近在讀的書。穿的衣服沒有皺褶，鞋子沒有灰塵。

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我非常贊同一句話：「真正的生活，是在能力範圍內享受到最好的，比平庸更講究，比奢華更自由，不必等到一切準備就緒，但也不能透支未來。」符合收入狀況的、簡約的消費觀也能做到體面的精緻，也能把生活過得有滋有味，大方得體。

精緻是處心積慮地照顧自己，不用名牌堆砌，沒有矯情做作，全是用寵愛自己的小細節集結而成，精緻點滴與生活一氣呵成，融為一體。

生活需要一點儀式感，這都沒有錯。但真正的儀式感並不僅僅是代購幾套外國護膚品，買了昂貴的化妝品，在網紅餐廳拍下幾張照片、在落地窗前發呆那麼簡單的事。

人生沒有多少詩意，生活是一張瑣碎的網，我們在各種細碎的東西上，編織美好。精緻並不會高於生活，它是插播在生活中的一條條精彩的節目，它應該是源自內心、融入生活的。

真正的儀式感是將平常、細碎，甚至有點糟糕的生活，過得認真而講究，過得如綻放的花朵。這才是精緻本身的意義，看上去光鮮亮麗，私底下妥妥貼貼。



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小時候，我們想要一台遊戲機、一個鉛筆盒，會每天仔仔細細存下零用錢。終於等到一個多月後的某天下課，飛奔到小商店，從店員那裡接過它，像獲得了一件新的寶貝。

十年前，男孩為了給喜歡的女孩買一個禮物，窩在寢室吃了兩個星期的泡麵。小心翼翼拿著禮物，心底的潮水翻了無數個滔天巨浪，臉上卻風輕雲淡地把禮物塞到對方手裡。

那個時候，我們想要什麼都願意花時間去努力、去忍耐、去等，為什麼現在就等不及了呢？想要什麼，大不了再等等，大不了再努力一下，大不了再忍耐一會，一路追趕，自己去爭、去得到。不要讓你的光鮮亮麗最後都變成了虛有其表。唯有你的價值配得上野心，錢包才能滿足一部分的欲望。

願我們都能不被過盛的物慾拖累，別讓自己為了面子而活，被假精緻所綁架。做個內心真正豐富且快樂的人，才可以擁抱與自己相符的精緻生活。有人 ，花前月下 ，有人 ，花下個月的錢。

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愛情裡的再見，不是什麼真正的悄無聲息，而是一句「我放下了」

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：別被花大錢的「假精緻」綁架！真正儀式感是將細碎甚至有點糟糕的日子，過得認真而講究。】