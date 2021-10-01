30歲擇偶不需將就寧把溫柔留給自己　13個25歲vs.30歲的心態轉變

一年一眨眼就過了，朝30歲又前進一步。發現20幾歲的日子，好像總在透過短時間的不舒服，想換得未來的幸福….



從金門漂流到台北，創辦了媒體平台「一件襯衫」、出了一本書《漂流青年》，黃山料抵達了夢想。卻發現，自己迷失在這座曾賦予他夢想的城市裡。經歷了成就、背叛、相遇、離別、再相遇……黃山料回到當初亟欲逃離的起點，反芻30歲之前的人生，推出新書《好好生活 慢慢相遇：30歲，想把溫柔留給自己》細細道來，他是如何找回那個最舒服的自己。

這一趟與自己和解的歷程，也可以稱之為「回家」。

一年一眨眼就過了，朝30歲又前進一步。發現20幾歲的日子好像總在透過短時間的不舒服想換得未來的幸福。

我曾以為拚命犧牲自己會換來想要的，卻發現即使換到了，自己也早已失去自己了。

細看13個25歲 vs 30歲的人生心態變化，有多少點道出了你的心聲？你並不孤單。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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25歲，喜歡交朋友，朋友多到記不得名字，我深怕獨處。

30歲，發現朋友其實很少，而我卻不再因孤單而焦慮不安。

25歲，週末都是認識新朋友的飯局。

30歲，我只想待在真正令我舒服的人身邊。

25歲，愛上一個不愛自己的人，我會繼續執著。

30歲，不愛我就拉倒。

25歲，相信等待會換來對方一點憐愛。

30歲，即使單身，也不想將就一份卑微的愛情。

25歲，若深愛一個人，對方比自己還重要。

30歲，期許你我都能愛自己多一點，我們互相扶持，但深知，更該優先照顧的，是自己。

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25歲，愛情或工作裡，多少得承受一些委屈。

30歲，願自己多了一份選擇權，若該放手，果斷放手。

25歲，誰要是委屈了我，我會心中忿忿不平。

30歲，不再為不值得的人事物，費時間、費心力。那些令人不舒服的人，劃清界線就好了。人終究都會為自己的行為負責，而他人的負能量，與我無關。

25歲，那些傷害我的，我必加倍奉還。

30歲，我相信世界是善意的，願我也總是善良的。

25歲，對別人的行為不滿意，容易生氣。

30歲，不再讓別人的過錯，懲罰到自己身上。

25歲，我告訴自己辛苦一點沒關係，我會換得未來的收穫。

30歲，我只想現在立刻舒服。

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25歲的迷惘，在30歲前一一解開了；而30歲又有了新的迷惘，卻不再拚命想找到解答，而是學習與迷惘和平共處，理解迷惘只是一種人生的常態。

25歲相信自己很真，覺得別人複雜，覺得很多事不公平，對社會有點敵意。而30歲，我依然相信自己值得被溫柔對待，也願意先把善意拿出來，學習溫柔對待世界。

25歲和30歲，最大的差別，大概是你不再要求自己完美，知道自己不適合什麼，知道該放棄什麼；明白有些努力，適度就好，不再為了別人累到自己。

不再追求某個身外之物，而累得要死要活。有些辛苦，真的不必承受。

30歲，我們都該只做最舒服的自己。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：20歲憧憬愛情、30歲即使單身也不想將就！13點看出「20歲vs.30歲」的人生轉變。】