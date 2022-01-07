Emily in Paris｜Sylvie角色參照Dior高層？做自己即French Chic

【Emily in Paris 2｜Netflix】由Lily Collins主演的劇集《Emily in Paris》（艾蜜莉在巴黎）自上架以來，就引來熱烈討論，不過是次焦點卻落在Emily的「mean 爆」上司Sylvie身上，飾演這角色的演員Philippine Leroy-Beaulieu也大有來頭，更是以她的媽媽作演出範本？



Philippine Leroy-Beaulieu是次演出角色Sylvie，入形入格、成熟又不失幽默與從容，原來是參照了曾在時尚品牌 Dior 中任職的媽媽．（《Emily in Paris》劇照）

刻薄上司Sylvie角色真有其人？活出自己就是法式潮流

比起由Lily Collins飾演的Emily在男生中糾纏不清，灑脫又刻薄上司Sylvie反而更受觀眾歡迎。Philippine Leroy-Beaulieu演這位巴黎上司演得入形入格，但她其實在意大利出生，小時候在羅馬生活，直到11歲時才與母親到巴黎居住，當年也曾受過排斥，不被老師與同學接納。Philippine Leroy-Beaulieu的父親是法國知名影星Philippe Leroy，於是她也跟隨爸爸的步伐，在16歲時展開演戲生涯，演出多部電視劇和電影，多年來作品不斷。

而是次演出角色Sylvie入形入格、成熟又不失幽默與從容，原來是參照了曾在時尚品牌 Dior中任職的媽媽。她在訪問中說到：

我媽媽以前非常漂亮，穿著也非常時髦，對於當時年輕的我來說是有種壓迫感的。我一開始不想在時尚界工作，甚至有段時間非常抗拒這個產業，但另一方面，我也看出我是怎麼被她影響的，她教導我何謂好的品味。 Philippine Leroy-Beaulieu

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造型與灑脫，是參照了媽媽；但刻薄的個性，則是參考了一路以來遇過的法國人，她指雖然不能以偏概全，但確是遇過不少在時尚圈中怕被取代的法國老女人，但她的媽媽卻教她，不要追隨潮流，做自己才是真正的French Chic。

Philippine Leroy-Beaulieu已年近60，更在第2季中更穿上比堅尼演出。（《Emily in Paris》劇照）

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不說不知，其實Philippine Leroy-Beaulieu已年近60，在第2季中更穿上比堅尼演出。她在《Vulture》的訪問中談到這一幕，事前沒有接到通知，是臨場才知要性感演出，她本來十分擔心，因為她跟大家一樣，這期間吃了很多零食，也喝了很多酒，身材大概不夠苗條，不過後來她又想通了，她說：「我起初很怕，畢竟我不是20歲。但其實誰在意呢？我就是我，我們不用在超過50歲後，還繼續追求20歲的身材。能用這樣輕鬆的方式談年齡這話題，我覺得很好。」

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