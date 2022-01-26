Hanan Sobati無懼中東性別歧視　建首個女性跑車俱樂部爭車廠重視

跑車愛好者享受有別於一般道路的速度感，這樣的喜好與性別無關，並不應只是男性專屬的樂趣，而在杜拜創立女性跑車俱樂部「Arabian Gazelles」的 Hanan Mazouzi Sobati，可說是對此特別有感觸。



「人生苦短，不要只開無聊的車。」 Arabian Gazelles

為充滿同樣熱情的女性打造平台

來自北非的 Hanan Mazouzi Sobati 小時候熱衷於玩哥哥的玩具汽車，而婚後與先生和兩個女兒居住在杜拜，平時也喜歡開跑車，感受速度的魅力。然而沙地阿拉伯的女權低落，直到 2018 年才合法地讓女性自駕上路，不過由於 Hanan Mazouzi Sobati 的先生是成功的企業家，時常受到跑車廠商的試車邀請，於是便把機會讓留給喜歡開跑車的她。

她發現不僅參加原廠試駕的大多為男性，連跑車俱樂部的人也都是男性居多。作為參加這些活動的唯一的女性，Hanan Mazouzi Sobati 感到非常沮喪，「好吧，總得有人起頭才行！」她轉念一想，一定還有其他女性跟她一樣喜歡開跑車，於是在 2016 年創立世界上第一個專為女性而設的跑車俱樂部 Arabian Gazelles，邀請女性跑車愛好者一同加入。

Hanan Sobati 因享受駕駛跑車，因此在杜拜打造首個女性專屬跑車俱樂部，召集跟她一樣熱愛跑車的女性，壯大女車手在全球的影響力。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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說服廠商將目標族群朝向女性

透過社群媒體的力量，有不少人找到這個俱樂部，更逐漸地有愈來愈多會員加入，而富太太或是女企業家佔多數。只是對於 Hanan Mazouzi Sobati 來說，要如何說服廠商與 Arabian Gazelles 合作極為困難，「我努力說服他們，這些女性實際上都是買家，他們不該錯失一大部分的目標受眾。」她表示，要讓廠商視女性為買家並不容易，但在她堅持不懈的精神下，已經讓更多人關注到女性車手的重要性，俱樂部目前有 120 位來自世界各地的成員，年紀則是從 19 歲到 60 歲都有。

「我們是駕駛者，我們喜歡跑車，我們負擔得起，我們還有影響力。」Hanan Mazouzi Sobati 每個月都會舉辦相關交流活動，還不定期地舉辦廠商試駕體驗，讓成員可以徹底享受駕駛的樂趣。她開心表示，能把這些了不起的女性聚集在一起是她的榮幸，而受到阿布扎比旅遊局的詢問，邀請 Arabian Gazelles 擔任觀光大使更是意料之外的旅程。

值得注意的是，Hanan Mazouzi Sobati 更在上年成為 Giorgio Armani 提倡女性力量的項目「Crossroads」的代表之一，令她確實感到付出的回報，可是相當美滿！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】