秒變交際高手要靠9個溝通技巧　肯畀同事幫手會令人更鍾意你！

當你往心裏想要的目標邁進時，可以提高優勢、幫助你達成目標的做法，就值得你特別留意。擁有臨床心理學和產業組織心理學雙博士學位的崔維斯．布萊德貝利（Travis Bradberry）在 Linkedin 寫到，有9個小竅門，有助於了解他人沒說出口的想法，進一步使人喜歡你、以及你的提議：

職場人緣變好的9種技巧（按圖了解）：

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1. 人會與感覺最親近的人交流眼神

當一群人一起笑的時候，人會情不自禁地和最親近的人交換眼神。 如果你發現這個秘密，可以輕易地發現一群人中誰與誰的關係比較密切 。這同時也代表，你可以與想要建立親密關係的人，多進行眼神的交流。

2. 讓別人幫忙，他們會更喜歡你

當請求別人幫忙時，對方會為他們願意幫忙的舉動，給出一個理由，像是「他是我的朋友」「我喜歡他」……等。換句話說，當你請對方伸出援手，不僅會得到幫助，還可以加深對方對你的認可，比以前更喜歡你。

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3. 堅持沉默，反而能得到答案

當問了問題而對方沒有回應，不需要咄咄逼人，沉默會使對方以為，他們應該開口說話。這就像是進行一個球類比賽，球在對方球場上的時候，他們就必須把球打過來。

4. 攤開手掌的手勢，能建立他人的信任

在樂高樂園（LEGOLAND）有一項員工政策：無論何時，客人問甚麼設施在哪裏時，都要以五指併攏、攤開手掌的手勢指路。因為掌心張開的手勢會傳達信任，讓別人更容易相信，也會覺得你很友好、討人喜歡。

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5. 未完成的事情，人們更容易記得

很多YouTube廣告都只播開頭一部分，不會播完整個故事，原因是人類更容易記得沒完成的事情，被稱為「蔡格尼效應」（Zeigarnik effect）。沒有結束的廣告，除了會吸引消費者去找完整版，也會更長久地留在人的腦海中。

6. 人們腳尖的方向，顯示了他的注意力

如果聽話人的腳尖對着你，表示他們對你感興趣、正在好好聽你說話；如果他們的腳尖沒對着你，表示他們很可能聽得不太耐煩，心已經飛到 100 公尺遠了。

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7. 認識新朋友時，多喊幾次他的名

認識新朋友時，在對話開始的5分鐘內，重複新朋友的名字3次，能更容易記起新朋友的名字，他也會感覺備受尊重。可以使用「你好，（名字），」「（名字），很高興認識你」,「你從哪裏來，（名字）？」等句式來練習。

8. 在談話中點頭，會讓別人更容易同意你所說的

人們會不自覺地模仿周遭人的肢體語言。因此當在說話的時候加入點頭的動作，除了能傳達你現在說的是真實的，聽的人也會被你的肢體動作感染，而更容易同意你的觀點。

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9. 在對話中表現出活力會讓別人喜歡你

這和上一點所說的很像，在和某個人談話時表現出積極、充滿興趣的樣子，對方的情緒也會變得興奮，並將活力反射回你的身上。這個技巧能讓別人留下對你深刻且良好的第一印象，可以多多使用。

結語

如果能將這9個技巧與生活合而為一，應用在各種社交、互動場合，可能會默默地多交到許多朋友，或讓朋友更信任、喜歡你！

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