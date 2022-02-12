WFH欠運動變豪華「臀」？10分鐘居家有氧運動　減屁股、大腿脂肪

雖然大家都知道要多運動，但總是很難挪出時間。其實你可以從十分鐘開始練習。先做一點動態的暖身動作，讓身體活絡起來，接下來再做經典的深蹲、弓步蹲動作的變形，讓臀腿有力，過程中搭配一些跳躍動作提升心肺功能，最後再加上讓肌肉伸展延長的拉筋時間。



這套十分鐘運動雖然運動量不大，但可以當成是個基礎的入門練習，從每天十分鐘開始養成運動習慣。如果覺得還不錯，一天可以早晚練習，或是連續練習個三次，增加運動量。

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【本文及視頻獲「照護線上」授權轉載，原文：十分鐘運動 - 臀腿有氧減脂（附暖身及收操）】