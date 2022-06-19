過大禮程序｜婚前1個月過大禮女家回禮一半？囍餅寓意這款不能少

【過大禮程序｜過大禮回禮】求婚成功了，便要開始著手籌備婚禮，最令人頭痛的莫過於要處理傳統的婚嫁儀式，尤其是「過大禮」，完全跟足傳統習俗非常繁複，但過於精簡又可能會被對方感覺不尊重，如何化繁為簡，簡單而隆重？以下介紹一些過大禮時必需的物品、其寓意及注意事項，而嫁囍禮餅又應如何選擇？



【過大禮程序｜過大禮回禮】婚前1個月過大禮 男家贈聘禮、女家回一半

按傳統習俗，男方需要擇吉日送上聘禮，向女方家長表明照顧新娘一生的承諾；該儀式一般會在結婚前15天至1個月舉行。男方需要事先準備經雙方同意的禮金、中式海味禮籃、水果籃、紅酒、禮餅、金器等；女方則要「回禮」約是男家的一半，以表敬意，並送贈雙囍賀帷巾，以感謝男家準備大禮及送過大禮時的勞累，另可準備長褲、銀包等，或以「女婿金」取代。

【過大禮程序｜過大禮回禮】男方需要事先準備禮金、中式海味禮籃、水果籃、紅酒、禮餅、金器等等；女方則要「回禮」男家的一半，以表敬意。（湯怡Facebook）

【過大禮程序｜過大禮回禮】鄭俊弘與何雁詩過大禮時，何父母直接以「女婿金」代替回禮。（鄭俊弘Facebook）

【過大禮程序｜過大禮回禮】按圖看過大禮必備物品：

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【過大禮程序｜過大禮回禮】囍餅寓意各不同

隨著時代發展，寄寓對新人祝福的囍餅、許多過大禮儀式等都會化繁為簡，所需物件都較為「輕便」，尤其是嫁囍禮餅。傳統習俗是由男方負責送上一擔禮餅（一擔約相等100斤，約400個禮餅重量），以報答女方家長養育新娘，他們則會把囍餅送贈親友，分享一對新人的喜悅。當中以「綾酥」為首選，「綾」是中國古代一種名貴紡織品，代表著榮華富貴，其中以紅綾豆沙酥為最常見的囍餅，另有黃綾豆蓉酥、雞蛋糕、合桃酥等。時至今天，各間嫁囍餅店會提供不同囍餅配搭，同樣以四式、六式或八式為一盒，寓意好事成雙。

【過大禮程序｜過大禮回禮】8款常見的過大禮囍餅及寓意：

－龍鳳禮餅：供奉祖先之用，不可以切及食用。

－紅綾豆蓉酥：寓意榮華富貴

－黃綾豆蓉酥：寓意金銀滿屋

－蛋黃白蓮蓉酥：寓意圓滿喜悅

－老婆餅：寓意夫妻和睦

－雞蛋糕：寓意步步高陞

－皮蛋酥：寓意開枝散葉

－合桃酥：寓意百年好合



【過大禮程序｜過大禮回禮】隨著時代發展，寄寓對新人祝福的囍餅、許多過大禮儀式等都會化繁為簡，只會象徵式送嫁囍禮餅，但供奉祖先的龍鳳禮餅是絕不能缺少。（恆香老餅家）

近年也有不少嫁囍禮餅老字號店都會提供一條龍服務，甚至網上訂購，專人送貨，以節省更多時間去籌備其他婚禮事宜。其次也有不少新興的餅店推出造型精緻的「唐果子」，玩味「傳統」！

【過大禮程序｜過大禮回禮】近年不少嫁囍禮餅老字號店都會提供一條龍服務，並推出色彩繽紛的新款式。（恆香老餅家）

【過大禮程序｜過大禮回禮】1. 榮華餅家 禮餅款式選擇多



榮華餅家創立於1950年，是傳統中式嫁喜禮餅的老字號品牌，禮餅選擇甚多，亦設不同嫁囍禮盒選擇。榮華餅家另提供免費禮盒借用服務，省略不必要的麻煩。

【過大禮程序｜過大禮回禮】榮華餅家創立於1950年，是傳統中式嫁喜禮餅的老字號品牌，禮餅選擇甚多。（榮華餅家）

榮華嫁囍禮盒（$143）

內有橙綾蛋黃白蓮酥、紅綾蓮蓉酥、黃綾豆蓉酥、白綾伍仁酥、欖仁合桃酥蓮蓉、雞蛋糕

【過大禮程序｜過大禮回禮】2. 奇華餅家 最多明星嫁囍之選



傳統中式嫁喜禮餅的老字號，成立於1938年，是不少明星選用的嫁囍餅店。店舖設有不同的嫁喜餅咭供客人選購，可兌換各式禮盒，價錢由$85至$368不等，更可靈活使用，於全線奇華餅家照價換取三十多款傳統嫁喜禮餅，以及逾五百款中西餅食。店舖亦提供免費禮盒借用服務。

【過大禮程序｜過大禮回禮】奇華餅家設有不同價位的嫁喜餅咭以供選購，價格範圍由$85至$368。（奇華餅家）

金盈喜禮盒 （$85 ）

內有冬蓉老婆餅、果味金酥、迷你蛋黃蓮蓉酥、迷你金華火腿酥、迷你合桃酥、老薑餅。

金雅喜禮盒 （$105）

內有蛋黃蓮蓉酥、蛋黃豆蓉酥、正式雞蛋糕、如意合桃酥（三両裝）

金緣喜禮盒 （$165）

內有蛋黃蓮蓉酥、金華火腿酥、蛋黃豆蓉酥、蛋黃豆沙酥、正式雞蛋糕、如意合桃酥（三両裝）

金御喜禮盒 （$368）

內有蛋黃蓮蓉酥、金華火腿酥、蛋黃豆蓉酥、蛋黃豆沙酥、中式蛋糕

【過大禮程序｜過大禮回禮】3. 恆香老餅家 $1,000按金借用禮餅盒



由1920年成立的恆香老餅家至今已紥根香港超過百年，款式及選擇雖少，但另提供「過大禮套裝｜自選餅卡組合」，讓客人自選不同組合。凡購買恆香禮餅，可以$1,000按金借用禮餅盒，方便客人過大禮時擺放禮餅之用。

【過大禮程序｜過大禮回禮】恆香老餅家款式及選擇雖少，但勝在是嫁囍禮餅老字號店。（恆香老餅家）

恆‧尚囍禮盒（$75）

內有正式雞蛋糕、合桃酥、黃綾豆蓉酥及紅綾豆沙酥

恆‧極囍禮盒 （$110）

內有正式雞蛋糕、合桃酥、黃綾豆蓉酥、紅綾豆沙酥、純正白蓮蓉酥、蛋黃白蓮蓉酥

【過大禮程序｜過大禮回禮】4. 皇玥香港 新式唐果子吸引年輕人



皇玥香港禮餅造型精緻，以製作「唐果子」為品牌嫁囍禮餅的特色，色彩豐富寓意榮華貴氣；餡料為香甜的豆沙果蓉，又有甜蜜恩愛的寓意，款式非常吸引時下年輕的新人。

【過大禮程序｜過大禮回禮】皇玥香港禮餅造型精緻，款式非常吸引時下年輕的新人。（皇玥香港）

盈玥囍餅禮盒 （$88）

內有豆沙唐果子、薄脆、曲奇

金玥囍餅禮盒 （售價：$138）

內有蝴蝶酥、豆沙及柚子唐果子

囍玥囍餅禮盒 （售價：$198）

內有蝴蝶酥、豆沙及柚子唐果子、椰絲及紫菜脆曲奇

資料來源：恆香、皇玥、榮華餅家、奇華餅家

【過大禮程序｜過大禮回禮 Q&A】