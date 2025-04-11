結婚金器｜過大禮金器要幾多？解開常見迷思：金飾寓意、回禮技巧

【婚嫁金飾/結婚金器】在籌備婚禮中，過大禮是極其重要的一環，不止是傳統婚嫁儀式，更多的是承載著家庭的祝福和期望。隨時代變遷，縱使現今準新人傾向將程序化繁為簡，但在過大禮金器安排上仍存有各種各樣的疑問。《01女生》邀請金器達人Hody，和大家一一解析過大禮金器迷思，當中包括過大禮金器種類、過大禮金器正確擺位、過大禮金器是否需要全新、女方回禮金器建議等，各位準新人及主人家必睇!



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5大過大禮金器種類 各有好意頭

俗語「無三金，不成婚」，在過大禮儀式中，男家會為女方送贈金器以表尊重及誠意。傳統上，「飾」是款式的意思，款式種類不限，但件數必為雙數。

常見的「四飾金」包括足金金豬牌頸鏈、龍鳳鈪、耳環和戒指，以展現對女家的重視。若想更體面，可適當增加足金手鏈或金頭飾，增添至「五飾金」或「六飾金」的配置。

5大過大禮金器種類 各有好意頭 (圖片由受訪者提供)

金頸鏈：佩戴在最接近心臟的位置，是彼此的情感連結，象徵新人心心相印。如男家或新娘不太喜好傳統金豬牌頸鏈款式，也可考慮以龍鳳設計或花系設計頸鏈代替。



金戒指：象徵新人對彼此的承諾，是愛情永恆的象徵。



金耳環：「挽子挽孫」之意，寓意開枝散葉。



龍鳳手鈪：象徵龍鳳呈祥，寓意婚姻生活的美好和幸福。



金豬牌：寓意早日添丁，百子千孫，幸福美滿。



拆解過大禮金器常見迷思：回禮金器/贈送方式

過大禮金器迷思｜1.過大禮金器的擺位？

最佳擺放位置是當眼處，例如放置較高位置，讓人一眼就能看到。龍鳳手鈪也應靠近盒子外側擺放，更具氣派。

過大禮金器擺位(圖片由受訪者提供)

過大禮金器迷思｜2.結婚戒指等同過大禮的對裝足金戒指？

最多人混淆的一點！其實結婚戒指是婚禮當日新郎新娘互相交換，象徵彼此的永恆承諾，而過大禮的足金對裝戒指是由長輩為新人準備，寄託著成相成對，婚姻美滿的祝福。

過大禮金器迷思｜3.金器必須全新？

傳承下來的金器具有更深的意義和情感價值，如祖傳金飾象徵家族的祝福和延續。只要保養適當，舊金器同樣可以作為過大禮的一部分。

過大禮金器迷思｜4.金器必須純金？

現代金器設計多樣，除純金外，也有K金、鑲嵌寶石等。不僅美觀，也能滿足不同人的喜好。始終最重要是贈送者的心意及金器寓意，而非單純的材質。

過大禮金器迷思｜4.金器必須純金？ (圖片由受訪者提供)

過大禮金器迷思｜5.金器只能由男方提供？

其實女方也可準備金器作回禮，象徵雙方平等與尊重，也讓儀式更圓滿。

過大禮金器迷思｜6.女家收到金器也要回禮？

在傳統婚禮中，女方回金器不僅是回應男方送聘禮，更是對雙方未來互相照顧的象徵。回禮金器的種類建議如下：

金戒指：常見回禮之選，代表對婚姻的承諾。建議揀選輕巧精緻的款式，便於佩戴同時不失品味。



金鏈：寓意互相的愛與祝福，可根據個人風格選擇不同款式。



小型金飾品：如小金牌、金粒，價格合理又有新意。



過大禮金器迷思｜7.所有金器須在過大禮當天送出？

可根據雙方的經濟狀況和習俗靈活安排。例如：部分金器可在過大禮時送出，另一部分則在婚禮當天或婚後贈送。