瘦腿運動︳簡單5招由O型腿練成筷子腿　每天做10分鐘告別腿部內彎

【瘦腿操︳瘦腿運動】不少女生都想抓住夏天的尾巴，多穿一下迷你裙、熱褲，但是若是大腿較粗壯，真的不敢毫無遮掩的露腿示人。一位26歲的上班族女生也為了維持美好體態，絞盡腦汁創造不同的瘦身食譜和運動，並大方分享在其IG（@mainashu5kg）平台上。近日，她分享了5個動作，只要每天約10分鐘就能簡單練成筷子腿，一起來看看吧！



【瘦腿操︳瘦腿運動】雙腳對齊跪在地板上，腳趾踮起。（IG @mainashu5kg）

【瘦腿操︳瘦腿運動】1. 加強腹部核心

首先，我們必須加強腹部核心力量。雙腳對齊跪在地板上，腳趾踮起。收緊核心，將重心轉移到腳後根，並抬起膝蓋。

腳板與腳板緊貼在一起，兩邊膝蓋緩緩上下擺動。（IG @mainashu5kg）

【瘦腿操︳瘦腿運動】2. 盤膝而坐

第二個動作是盤膝而坐，腳板與腳板緊貼在一起。腰部保持直立，兩邊膝蓋緩緩上下擺動，能有效改善膝蓋向內問題，並且伸展筋骨。

側臥抬腿。（IG @mainashu5kg）

【瘦腿操︳瘦腿運動】3. 側臥抬腿

接下來是側臥抬腿。整個人打側躺在地板上，貼近地板的那一邊的手肘、前臂和手掌受力，撐起上半身，另一邊手掌也碰地助力。頭輕微向下斜，貼地的腿膝蓋屈曲90度，另一張腿抬高，與地板呈大概45度。

抱手環繞在額頭趴在地板，雙膝張開，雙腿彎曲。（IG @mainashu5kg）

【瘦腿操︳瘦腿運動】4. 俯臥

再來就是俯臥，抱手環繞在額頭，整個人趴在地板。雙膝張開，雙腿彎曲，吸一口氣然後抬起後腿，整個下半身盡量離地，能強化膝蓋力量。

彎曲前腿，伸直後腿，並保持背部挺直。（IG @mainashu5kg）

【瘦腿操︳瘦腿運動】5. 伸展髖關節

最後一組動作是伸展髖關節，坐在地板上，彎曲前腿，伸直後腿，並保持背部挺直，雙手手掌支撐在兩旁。這樣不但能舒緩關節筋骨疲勞，更能慢慢改善姿勢。