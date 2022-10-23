【星座大小事】踏入10月尾進入天蠍座的季節，天蠍座經常被標籤為最「小氣」星座之一，有些人得罪了天蠍，甚至會怕被報復，事實上天蠍很重感情、義氣，甚至可以大方到付出一切！01TV邀請到神婆辦公室Celia幫我們分析天蠍座的性格特點、愛情觀、事業，甚至隱藏的一面。想知？即刻點擊睇片！



淺談天蠍座基本個性

天蠍座是水象星座，著重情感交流，但偏偏天蠍的重點在「隱藏」，因此初認識時，通常表現較為文靜，時間久了，只要信任一個人便會把整顆真心交托出去，並慢慢地展露出熱情。

經常被標籤成記仇的天蠍座，其實是一個恩怨分明、重義氣的人，「你對我好，我絕對會對你更好」，由於記性太好，故此別人做過的事也絕對銘記在心，因此令大家都說他們「記仇」。事實上只要天蠍喜愛的，便會非常袒護心中重要的人，當需要幫忙時，他會立即伸出援手不會拒絕。

在愛情中的態度及個性

天蠍座是一個感情濃烈的人，很少流露出來，當相處到一個很深入的地步，才能感受他濃厚的愛意，因此作為天蠍座的伴侶不釀急，要盡量給予多些時間，你會發現他的愛比你想像中更多。在愛情上，天蠍座是一個愛情動物，並且非常盲目的，即使對方充滿缺點都能完全包容，但絕不可容忍背叛，一旦發現遭受背叛，即使心痛但仍會選擇離開，表現絕情，也不會忍氣吞聲。

經常出現妒忌心、佔有慾強的表現，而背後原因是強烈缺乏安全感。 Celia（神婆辦公室）

以天蠍座郭富城為例，結婚前都會有緋聞纏身，但婚後會發現他家庭觀念十分重，只有家庭才能把天蠍座乖乖地定下來，這亦是水象天蠍座愛家庭的特質。

在工作中的態度及表現/強項

由於天蠍分析能力強，觀察力又敏銳，很多時候很會分析問題。另外，因為他們意志力很堅定亦很冷靜，一些長期作戰或具分析能力的工作都很適合他們，在職場上也是老闆的得力助手。但凡事有兩面看，天蠍有時亦會很衝動，因學習慾望強烈但又很反叛，時常因直腸直肚而得罪人，情緒和人際關係問題，很容易影響他的工作表現。

不為人知的陰暗面或地雷區

天蠍座在星座中掌管「性」，大家都認為以為他們「性魅力」而聞名，事實上年輕時的天蠍會對霧水情緣 、一夜情等等著迷，但只要遇上能與對方靈魂層面連結的對象，天蠍會變得專一得死心塌地，還相當執著死不放手，往往最後變成愛情輸家。

雖然觀察力敏銳，但天蠍寧可憑感覺做事，，他們會選擇自欺欺人，故此有時做出不太理性的決定，盲目地相信及喜歡這個人。天蠍的原型是「重生」、「轉化」，當醒覺時，往往能在最壞及挫折的地步，動用了最強的意志力扭轉逆境，而最後又能來個華麗轉身，叫大家大跌眼鏡。

***星座命理並非精密科學，內容只供參考！

嘉賓：神婆辦公室 Celia 統籌：葉思雅 美術：鄒嘉寶

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