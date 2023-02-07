不少女生都有被腸胃問題所困擾， 腹脹、消化不良、胃痛、胃酸倒流，總會不多不少而煩擾到日常生活！無論是錯誤的生活形態，例如經常外賣、受到壓力、暴飲暴食、熬夜加班、三餐不定時等，還是因為不良飲食習慣，如過多的高油脂、高蛋白食物，同時攝取蔬果及膳食纖維不夠，都有機會引起腸胃不適！



當出現腸胃問題時，普遍女生會以成藥、斷食一餐、默默忍受去冷處理，但其實有機會輕視了嚴重後果，原以為是消化不良，後來才發現十分嚴重！近日台灣健康節目《健康2.0》中分享了消化不良及十二指腸癌的分歧，以及以台灣明星潘逸安、蕭淑慎等作例子分享，他們都因肚子痛才驚現十二指腸長東西，各位女生們，要注意了！

消化不良原因｜不要輕視胃脹，飽滯不適！ （《男生必看！女生來大姨媽到底什麼感受？》劇照）

消化不良與十二指腸癌的分別

消化不良主要原因在於三大錯誤的飲食習慣，因沒有充分咀嚼就吞下食物、太晚吃晚飯及宵夜等會令食物來不及消化、吃過於刺激的食品，例如過咸過辣、加工食品等。而普遍消化不良會出現腹部脹痛、打嗝、沒有食慾、口腔異味，甚至噁心嘔吐的症狀，不過在短時間（數天內）都會回復正常。

但是，胃腸肝膽科錢政弘醫師及中山醫院家醫科陳欣湄醫師提醒，如果除了特別難受的腹部脹痛外，更伴隨著黃疸、長期失去食慾、體重消瘦、異色糞便等就要小心了，有機會是十二指腸潰瘍，久治不癒甚至有患12指腸癌的風險！

消化不良原因｜錢醫師提醒12指腸致病的分別，要當心徵症！（截自Youtube 《健康2.0》）

為什麼會演變到十二指腸癌

節目中分享道，台灣明星40歲潘逸安因去年腹痛，體檢才發現十二指腸中有一個體積不少的腫瘤，因考慮到有機會變惡性，塞住腸道，最後用腹腔鏡手術切除腫瘤。而台灣女星46歲的蕭淑慎亦因在2019年人魚線脹痛，故體檢才發現十二指腸基質瘤，切除了三分一指腸及一些腸胃器官後病情得以控制，不過在2022年病情再度加劇，癌細胞擴散現今以標靶藥治療。

錢醫師及陳醫師引例並指出不少人輕視腹痛、消化不良等輕微症狀，長遠的生活習慣下加上缺乏體檢，就有機會令病情加重。當中因普遍胃鏡檢查中為免病人不適，比較少會到達十二指腸的後半部分，而十二指腸因接近其他器官，容易擴散成四大癌、瘤，例如胰臟癌、壺腹癌、遠端膽管癌等，故此不容易在初期就被發現問題。

如何預防十二指腸癌

兩位醫師指出，雖然十二指腸算是比較少長癌症的消化道，當中的案例已經比大腸癌、胃癌患者少，而十二指腸癌的案例大概佔消化道癌症中1%機率。不過，當有徵兆時，已經為時已晚！當身體出現些症狀例如手掌較紅腫、四肢偏瘦但胸部忽然肥大、長期便秘等就需要多加留意！除了身體檢查外，中醫師吳明珠亦有建議一些手腳穴位，氣功名師彥寬亦有教授幾套動作，讓大家可以舒緩痛症、預防十二指腸癌！

為了避免日久生病，大家最好改變生活習慣，例如用餐時充分咀嚼、戒掉不良習慣，以改善都市病消化不良等！