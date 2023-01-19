排便操速效改善便秘！3個超簡單動作加速腸道蠕動　清宿便減小腹

現代人經常久坐、代謝差，加上飲食習慣影響，其實多有便秘的困擾，長期便秘不僅對身體有害，還會造成腹部肥大。



小紅書上有名博主，特別以親身經驗分享3招特有感「排便操」，能解決便秘困擾，還能提高代謝，動作真的超～簡單，躺在床上就能做，快跟著試試。

3組超簡單排便操，解決便秘困擾！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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排便操招式

1. 屈膝擠壓腹部

躺在床上屈膝用雙手抱緊膝蓋，盡量讓腿靠近腹部，臀部抬高身體左右擺動，盡量讓雙腿去擠壓腹部，幫助腸道排氣更加通暢。

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2. 左右扭轉加速蠕動

平躺在床上，雙手自然垂放在身體兩側，踮起腳尖當支撐點，雙腿左右擺動，帶動整個跨部運動，能加速腸道蠕動。

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3. 抬臀按摩腹部

平躺在床上，雙腳踩著，利用核心力量撐起整個臀部，雙手放在腹部順時針、逆時針交替按摩各15秒，加速大腸、小腸的運動。

做完三組運動後，記得要多喝水，能幫助軟化積累的宿便，博主推薦平常也可以養成喝蜂蜜檸檬水的習慣，對於潤腸通便特別有感，從自己減肥到現在已堅持五六年沒變過。還有一招，上廁所時，可以拿個小凳子讓雙腳踩著架高，會比你腳踩地排便更順暢，非常神奇！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】