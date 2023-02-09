內地女長期食「隔夜飯」險喪命！食安中心親揭隔夜飯致癌迷思

許多學生和上班一族都會從家中帶「隔夜飯」便當到學校、公司當作午餐，但是早前內地有名女士突然在家暈倒，送院後發現她因長時間食用「隔夜飯」而引致重度貧血，加上醫生亦表示經常食用隔夜飯菜的人士，身體健康是相對較易受影響。



內地女長期食「隔夜飯」致重度貧血

根據《武漢晚報》報導，內地湖北省武漢市有名68歲的婦人生活十分節儉，為了節省做飯時間總是一次做兩日的飯菜，當進食前再拿出來加熱。近幾個月內，她不時發現自己走樓梯時「上氣不接下氣」，有時候見到飯菜更會感到噁心，進食持續漸漸減少。有天，她突然在家中暈倒被送院，經過診療後發現婦人因長時間進食「隔夜飯」而導致患了巨幼細胞性貧血（megaloblastic anemia）。

內地女長期食「隔夜飯」引致重度貧血（WEIBO@《武漢晚報》）

醫生解釋：食物烹調下破壞內含營養

醫生指出，食物經長時間烹調後會破壞內含的營養，而婦人一次做兩日的飯菜，後再把「隔夜飯」加熱，導致婦人身體的全血細胞減少，血紅蛋白亦減少至60g／L，亦發現血液缺乏葉酸與維他命B12。由於食物烹調下，當中的葉酸和維生素B12被高溫破壞，醫生詢問下才得知婦人長年以來皆有吃「隔夜飯」的習慣，營養不均衡，人體所需攝取的都不足。醫生提醒大眾營養素對紅血球相當重要，假如缺少會導致DNA合成障礙，因此最好盡量少食用二次加熱的食物。

醫生解釋：食物烹調下破壞內含營養（unsplash）

食安中心親解「食隔夜飯恐致癌」迷思

其實坊間經常傳出「食隔夜菜恐致癌」的迷思，食物環境衞生署食物安全中心曾公布蔬菜經煮熟的調查結果。結果發現，熟菜樣本在雪櫃裏存放一夜後，並沒有檢出亞硝酸鹽。報告中指出，坊間所指熟菜存放在雪櫃一夜（俗稱隔夜菜）後，亞硝酸鹽含量會迅速增加，當局收集五種常吃的蔬菜樣本（莧菜、白菜、菜心、唐生菜和翠玉瓜）進行研究。

食安中心親解「食隔夜飯恐致癌」迷思（ YouTube@《大叔的愛心便當》截圖）

研究結果顯示，熟菜在雪櫃裏存放一夜後，其亞硝酸鹽含量未有增加；而存放三天後，亞硝酸鹽含量仍然很低。存放溫度是影響熟菜中亞硝酸鹽含量上升的主要因素，冷凍溫度會令細菌不活躍，延遲亞硝酸鹽的形成。

研究結果顯示，熟菜在雪櫃裏存放一夜後，其亞硝酸鹽含量未有增加。（《愛回家》劇照）

人類主要透過進食蔬菜攝入硝酸鹽，而亞硝酸鹽的攝入主要是來自硝酸鹽在體內轉化而成。亞硝酸鹽在人體內可令紅血球中的血紅蛋白氧化成正鐵血紅蛋白，使其無法與氧氣結合和把氧氣帶到身體組織，有機會出現呼吸困難、皮膚發紫∕變藍、頭痛、疲倦、暈眩等等。

人類主要透過進食蔬菜攝入硝酸鹽，而亞硝酸鹽的攝入主要是來自硝酸鹽在體內轉化而成。（食物安全中心 網頁）

雖然亞硝酸鹽可能跟體內的某些胺或胺化物發生反應，形成亞硝胺，亦會使動物患癌。在2010年世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構得出結論，指出攝取了硝酸鹽或亞硝酸鹽可能會令人類患癌。然而，未有證據證實從食物攝入硝酸鹽及亞硝酸鹽會增加患癌的風險。