新年過後重3公斤？瘦身KOL親授1招3步驟　48小時輕鬆減回年前體重

十天的春節假期結束了，是不是很多朋友都在大吃大喝中度過，大家不妨對比一下假期前後的體重差距，應該會是一個驚人的數字，因此小紅書瘦身博主特別對此制訂出解決辦法，貼文一出瞬間吸引5.4萬網友朝聖。



以下整理出了博主親授的「對症解決體重暴漲」+「3步驟補救方法」，完整執行下來只需48小時就能輕鬆恢復先前體重，不過切忌僅可用於暴食後的兩天，不可長期過度使用，以免影響身體健康。

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對症解決體重暴漲

對症解決體重暴漲意思就是「對症下藥」，針對自己這段時間所吃的食物，而做出相對應到補救措施，以下共分成三大類：

1. 高鹽食物（火鍋、串燒、炭烤）：像這種攝取過量鹽分的狀況，就必須先從消水腫步驟開始，除了大量攝取水分以外，還需要多吃含有「鉀」的食物，像是柚子、香蕉、西瓜、菠菜、竹筍、生菜等。

2. 高油食物（烤肉、炸雞）：當身體一次性攝入過量油脂時，最好的補救辦法就是解油膩，首先是蘋果醋，能有效幫助腸道蠕動、再來多喝茶，像是普洱茶中含有的茶多酚，能快速去脂解油膩，最後直接食用益生菌當然也可以。

3. 高糖食物（主食、甜點、薯片）：大家平時可能都有控糖的習慣，稍微放縱多吃了一點沒關係，只要多吃富含「丙醇二酸」的食物就可以阻隔碳水的吸收，像是青瓜、冬瓜、番茄、紫椰菜。

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步驟1. 排水消腫

睡醒後喝一杯黑咖啡

首先，連續兩天睡醒後的第一件事就是喝一杯黑咖啡，不可加糖加牛奶，就喝單純的美式咖啡，可以有效提升代謝率，並同時促進體內的排水，再來就是大量的攝取水分，一天至少要喝足2000mL以上的溫開水，來稀釋累積在體內的鈉元素，最後還有一點，從起床算起到完成三次排尿之前都先不要進食，才不至於身體還沒排出水分又已經開始堆積了。

步驟2. 有氧運動

有氧運動加速體內水分排出

前一步驟有提到要大量喝水，特別提醒大家在補充完水分之後，不要馬上吃任何東西，先留給身體足夠的時間去運作，而除了飲食方面，再來就是靠運動，其實並非一定要非常高強度的訓練才有效，像是慢跑、跳繩，甚至是爬樓梯等輕度有氧運動就非常適合，時長大約40分鐘即可，不僅能加速體內水分排出，還可以幫助脂肪的燃燒。

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步驟3. 控制飲食

運動完後吃2個水煮蛋+1杯低脂牛奶/無糖豆漿

上一步驟做完有氧運動後，接下來的時間切忌不要攝入含有糖分的食物，運動完後吃2個水煮蛋+1杯低脂牛奶或無糖豆漿，吃完之後的6個小時就都不要再進食了，肚子餓用喝水來充飢，一樣是讓身體有足夠的時間去清腸排水，6個小時後就可以恢復正常飲食，以上3步驟連續執行2日就完成暴食後的補救工作了。

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