膀胱癌死亡率達5成！婦人長期靠中藥養身　察覺1異狀求醫驚揭罹癌

【血尿｜膀胱癌】大眾日趨注重健康飲食，除了進食有機天然食物外，而且亦會服用保健品作為營養補充及健康促進的輔助。日前，一名婦人因近3個月偶有血尿而就醫求診，經過醫生一連串的檢查後，發現婦人罹患膀胱癌。但是，原來婦人一直有一個習慣間接增加患癌率，到底是怎樣回事？



婦人長期服用中藥養身頻現血尿 驚揭膀胱癌！

根據台媒報導，一名85歲高齡婦人為了維持身體健康，長期服用中藥調理身體。直到近3個月頻現血尿而就醫，醫生為她檢查腎臟及膀胱後，發現她患上膀胱癌。醫生表示，部分中草藥致癌物，從而引發膀胱癌風險，大眾應小心服用不明的中藥。

【血尿｜膀胱癌】婦人長期服用中藥養身頻現血尿 驚揭膀胱癌！（HK01）

台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科賴明志醫生表示，引發膀胱癌主因，如吸煙、服食含致癌風險中草藥（馬兜鈴酸）及環境外在的毒素（裝潢、油漆相關的苯環類物質）。馬兜鈴酸最主要用於清肺、活血、止咳、止痛和利尿，並且可當作減肥藥，但馬兜鈴酸早已被證實是強烈致癌物，會引發膀胱癌增加的風險。

【血尿｜膀胱癌】引發膀胱癌主因，如吸煙、服食含致癌風險中草藥（馬兜鈴酸）及環境外在的毒素（HK01）

部分中藥含致癌風險 本港早已禁用

根據香港衛生處資料顯示，長期過量服用含有馬兜鈴酸的中藥，會導致腎衰竭及尿道癌等藥物不良反應。含馬兜鈴酸藥材雖然品種眾多，但較常用藥材只有數種，包括關木通、廣防己、馬兜鈴、青木香和天仙籐。從2004年6月1日起，所有中藥商必須停止進口及銷售含有馬兜鈴酸的中藥材及其製劑；同時，衞生署也提醒各中醫師為病人處方時，應停止使用含有馬兜鈴酸的中藥材及製劑。

膀胱癌的病徵及症狀

膀胱癌最常見的症狀是小便帶血（亦稱為血尿）。血液量可能會很少，顏色可呈粉紅色、褐色或紅色。血尿往往來得很突然，而且斷斷續續。除了血尿外，亦有機會出現其他症狀，包括尿意更頻繁，或在小便時有不適（例如：灼熱感），盆骨或下背部疼痛，通常只會出現於身體的其中一側。

膀胱癌最常見的症狀是小便帶血（亦稱為血尿）。（電影《告別之前》劇照）

膀胱癌存活率低 死亡率高達5成

根據美國臨床腫瘤學會(ASCO)的患者信息網站Cancer.Net數據顯示，膀胱癌患者趁早接受治療，5年存活率約有六成；若出現淋巴腺轉移，5年存活率約15%；倘若癌細胞擴散至其他器官，5年存活率約僅剩5%，因此大家發現身體出現異狀，及早求醫提高存活率。