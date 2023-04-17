洗冷氣機｜低成本DIY清潔3大法＋隔塵網逾600萬細菌吸入恐致肺炎

洗冷氣機｜臨近夏天，大家都難免會會開冷氣解暑。有研究指出長期不清洗冷氣機，隔塵網的塵埃會引致發肺炎或退伍軍人症等疾病，而且過去有一名女生亦因冷氣機長期未洗，出現皮膚嚴重敏感，面部甩皮痕癢難當，故此大家不如趁著初春回暖季節為冷氣機進行一次「深層清潔」。



洗冷氣機｜長期不清洗冷氣機 捱高昂電費+損健康

除影響身體健康外，長期不清洗冷氣機更會令電費變貴。曾有一名日本網民kitamurakenji 於個人社交平台指，過去2年一直有開冷氣機的習慣，但總是覺得吹出來的風不夠涼快，而且電貴又異常地高。直到打開冷氣機檢查才發現隔塵網內藏了一層厚塵，更佈滿整個隔層網，因此解開電費高昂的謎團。

洗冷氣機｜長期不清洗冷氣機 捱高昂電費+損健康（TWITTER@@kitamurakenji）

另外，台灣電視台曾邀請輔英科大保健營養系助理教授李政達解釋冷氣機細菌量，其把冷氣機內的塵埃樣本進行檢測，研結果發現塵埃可滋生約600多萬細菌，骯髒程度為生肉的2倍。若果長期不清洗，當人把髒空氣吸入體內，免疫力較差的老人家或小朋友較容易引發肺炎或退伍軍人症等病症。

洗冷氣機｜長期不清洗冷氣機 捱高昂電費+損健康（TWITTER@@kitamurakenji）

洗冷氣機｜3大清潔法 為冷氣機進行一次「深層清潔」

YouTube頻道主「歐塊 - OMG CRAFTS 」上傳影片親授冷氣機清潔3大方法，總共分為三個等級；分別初級是指濾網的清潔、中級則包含了冷排的清潔，用市面上賣到的冷氣清潔劑即可、地獄級則是把能拆的東西全部拆下來，能清潔的東西全部清潔一遍。

初級清潔法——濾網清潔

先準備梯子、抹布、吹風機、刷子、吸塵機。首先打開吸氣柵、先打開右邊再開左邊，濾網往上推一下，再往下滑下來，就可以取出了。用濕抹布擦一下裝飾框的部分，把灰塵擦掉。若果濾網太髒的話，可以用中性的清潔劑浸一浸，再把其刷掉；而吸氣柵一樣用清水及刷子刷就可以了，最後用抹布擦乾即可。

洗冷氣機｜先準備梯子、抹布、吹風機、刷子、吸塵機（YouTube@歐塊 - OMG CRAFTS 截圖）

洗冷氣機｜初級清潔法——濾網清潔（YouTube@歐塊 - OMG CRAFTS 截圖）

中級清潔法——冷排的清潔

準備好清潔工具後，可以開始進行冷排清洗。先拆掉濾網及吸氣柵，同樣用濕抹布擦一下，在清洗的時候要注意一些零件。先把卡榫給拆開，使用冷氣清潔劑從上到下、左到右對冷排做一個清潔，直接噴下去即可。靜待10分鐘，就可以把所有東西再裝回去。

洗冷氣機｜中級清潔法——冷排的清潔（YouTube@歐塊 - OMG CRAFTS 截圖）

洗冷氣機｜使用冷氣清潔劑從上到下、左到右對冷排做一個清潔（YouTube@歐塊 - OMG CRAFTS 截圖）

地獄級清潔法——把東西全部拆下來

何時要進行地獄級的清潔呢？可觀察下冷氣機的風向葉片，如果冷氣內壁和風鼓黑黑的或是有棉絮，就代表要進行地獄級清潔了。先把濾網和吸氣柵都拆下來，再拆風向葉片及冷氣外框，把所有東西全部拆下來後，接下來用現成的冷氣清洗罩掛到冷氣上面，再清洗冷氣機隔層網，機殼及出風扇葉。最後所有東西晾乾後，把所有東西再裝回去。

洗冷氣機｜地獄級清潔法——把東西全部拆下來（YouTube@歐塊 - OMG CRAFTS 截圖）