台女長期肚子劇痛驚現多條寄生蟲入腸！醫生揭感染主因+預防2方法
壽司、魚生是不少女士們的最愛，但進食未經徹底煮熟的食物，有機會把寄生蟲吃下。有一名台灣醫生曾在個人社交平台分享個案，指一名30歲女生經常肚痛，導致便秘、腹瀉交替情況出現，經過求醫進行大腸鏡檢查時，發現她的腸道有多條寄生蟲在蠕動。該個案隨即讓不少網民寒毛豎起，直言：「嚇死我了......感覺全身癢癢的。」醫生分享了感染寄生蟲症狀，即來看看究竟啦！
台女肚子莫名絞痛 求醫發現腸內有多條約1厘米寄生蟲
台灣胰臟科醫生林相宏在個人專頁分享上述個案及片段，該30歲女患者因長期排便不規則，時而便秘，時而腹瀉，甚至肚子會莫名地出現絞痛的情況，特別如廁時會常感到疼痛的症狀，即使服用藥物都未有改善，繼以求醫發現大腸內有多條長度約1厘米並正在蠕動的寄生蟲。林相宏醫生表示，由於女患者有進食魚生的習慣，疑是生食所引起的寄生蟲感染。
醫生最後提醒，除了魚生，一律未經徹底煮熟的食物，都有可能把寄生蟲吃下肚。此外，人體內的胃酸是無法殺滅寄生蟲卵，故此寄生蟲仍然能夠在人體內繁殖。
寄生蟲臨床症狀
寄生蟲的生命周期各有不同，視乎種類而定。有些原蟲會由受感染的食物處理人員，或用受糞便污染的水作灌溉的生吃農作物經口糞途徑傳播。至於吸蟲和蛔蟲等寄生蟲，則有較複雜的生命周期，在不同的階段可能會寄生在毫無關係的宿主內。舉例來說，上文提及的吸蟲便需在螺內經過不同的發展階段，然後才沾染在人們食用的食物傳播媒介。
根據香港防護中心資料顯示，寄生蟲感染的症狀取決於所感染的寄生蟲種類。如感染小量的寄生蟲，可能會全無症狀。至於有症狀的患者，可能出現的情況如下︰患者可能會出現腹部不適及膨脹、嘔吐、腹瀉，且體重會突然減輕及肛門會感到痕癢。若果是感染縧蟲，可在糞便中排出縧蟲節段。另外如患者體內有大量寄生蟲，可導致較嚴重的併發症，例如腸道阻塞、貧血、膽管阻塞及發炎，故此大家切勿輕看！
衞生署教預防感染寄生蟲2大方法
1. 保持良好的個人衞生
經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及如廁後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔手亦為有效方法。
2. 保持良好的食物衞生
只飲用煮沸後的自來食水或出品自可靠商戶的樽裝飲品。從衞生和可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販。避免進食高危食物，例如生的或未經煮熟的肉類，特別是牛肉、豬肉及魚肉。食物應徹底清洗。確保所有食物徹底煮熟才可進食，尤其是以燒烤或火鍋方式烹煮食物。
處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開 （分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。
資料來源：FB@胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所、香港防護中心