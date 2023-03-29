台女長期肚子劇痛驚現多條寄生蟲入腸！醫生揭感染主因+預防2方法

壽司、魚生是不少女士們的最愛，但進食未經徹底煮熟的食物，有機會把寄生蟲吃下。有一名台灣醫生曾在個人社交平台分享個案，指一名30歲女生經常肚痛，導致便秘、腹瀉交替情況出現，經過求醫進行大腸鏡檢查時，發現她的腸道有多條寄生蟲在蠕動。該個案隨即讓不少網民寒毛豎起，直言：「嚇死我了......感覺全身癢癢的。」醫生分享了感染寄生蟲症狀，即來看看究竟啦！



壽司魚生向來都是女士們最愛，但進食未經徹底煮熟的食物，有機會把寄生蟲吃下。（getty image）

台女肚子莫名絞痛 求醫發現腸內有多條約1厘米寄生蟲

台灣胰臟科醫生林相宏在個人專頁分享上述個案及片段，該30歲女患者因長期排便不規則，時而便秘，時而腹瀉，甚至肚子會莫名地出現絞痛的情況，特別如廁時會常感到疼痛的症狀，即使服用藥物都未有改善，繼以求醫發現大腸內有多條長度約1厘米並正在蠕動的寄生蟲。林相宏醫生表示，由於女患者有進食魚生的習慣，疑是生食所引起的寄生蟲感染。

醫生最後提醒，除了魚生，一律未經徹底煮熟的食物，都有可能把寄生蟲吃下肚。此外，人體內的胃酸是無法殺滅寄生蟲卵，故此寄生蟲仍然能夠在人體內繁殖。

寄生蟲臨床症狀

寄生蟲的生命周期各有不同，視乎種類而定。有些原蟲會由受感染的食物處理人員，或用受糞便污染的水作灌溉的生吃農作物經口糞途徑傳播。至於吸蟲和蛔蟲等寄生蟲，則有較複雜的生命周期，在不同的階段可能會寄生在毫無關係的宿主內。舉例來說，上文提及的吸蟲便需在螺內經過不同的發展階段，然後才沾染在人們食用的食物傳播媒介。

寄生蟲的生命周期各有不同，視乎種類而定。有些原蟲會由受感染的食物處理人員或用受糞便污染的水作灌溉的生吃農作物經口糞途徑傳播。（getty image）

根據香港防護中心資料顯示，寄生蟲感染的症狀取決於所感染的寄生蟲種類。如感染小量的寄生蟲，可能會全無症狀。至於有症狀的患者，可能出現的情況如下︰患者可能會出現腹部不適及膨脹、嘔吐、腹瀉，且體重會突然減輕及肛門會感到痕癢。若果是感染縧蟲，可在糞便中排出縧蟲節段。另外如患者體內有大量寄生蟲，可導致較嚴重的併發症，例如腸道阻塞、貧血、膽管阻塞及發炎，故此大家切勿輕看！

衞生署教預防感染寄生蟲2大方法

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及如廁後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔手亦為有效方法。

經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及如廁後（getty image）

2. 保持良好的食物衞生

只飲用煮沸後的自來食水或出品自可靠商戶的樽裝飲品。從衞生和可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販。避免進食高危食物，例如生的或未經煮熟的肉類，特別是牛肉、豬肉及魚肉。食物應徹底清洗。確保所有食物徹底煮熟才可進食，尤其是以燒烤或火鍋方式烹煮食物。

處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開 （分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。

資料來源：FB@胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所、香港防護中心