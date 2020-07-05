從極度憂鬱到感覺富足　癌症少女創作Rap療癒自己　活出第二人生

謝采倪，本是一位互聯網公司設計師，大學時期拿下紅點設計獎，畢業後和同學創業，一心只想賺錢，直到26歲時，下班後的某一天，她胸口突然劇痛，被醫生告知：「你的胸口照到腫瘤，是癌症。」 確診淋巴癌第三期後，阿倪被迫辭職在家修養，化療期間掉光頭髮，頂著大光頭上街，竟被卡車司機嘲笑是人妖，她不滿社會對病友充滿誤解和歧視，把得病後的心情寫成hip hop​歌曲，意外激勵了上萬名醫護人員、病友和健康的人。她陸續辦了講座、音樂會、論壇，成了台灣第一位癌症hip hop歌手。 「我最討厭別人叫我要樂觀、要加油，我突然覺得我可以不用活得太久，那樣我才能不計一切地完成我想做的事。」 自述：謝采倪 編輯：白汶平／一条

Hip－hop Ani 我有病，我驕傲

我叫阿倪，是個90後，我從前是個很聽話、一心只想賺錢的女孩子，留著長髮，外形比較甜美的。

2017年得了癌症後，我頂著光頭去買早餐，突然一個卡車司機搖下車窗罵我死人妖；我因為去醫院看診完，身體非常不舒服，坐在博愛座上，卻被一群大媽大爺指指點點：「年輕人好手好腳，為什麼要霸佔博愛座」；連一直讓我賣命工作的公司，也因此逼我離開。

這段期間，我一度很消極，看淡了金錢、讚美、名聲，那些我過去追求的東西，我想讓自己快樂，但隨著病情穩定，我反而更恐懼：我不會死了，難道我還要繼續當個廢物嗎？我要改變。

患上癌症前，阿倪是個很聽話、一心只想賺錢的女孩子，但患上癌症後，一切都變了（點撃圖片）▼▼

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於是我開始把這些經歷創作成Rap歌曲，也是台灣第一位癌症Rap歌手。

影響我很多的應該是說唱節目吧，我決定自己試試看。基本上我只會寫詞，對我來說，編曲和學樂器還是太難了，我的第一首歌叫《26》，那時候我就是單純分享而已，我沒想過會有人要聽，隨便寫寫。

【26】 以下截取部分歌詞 那天是2017 5月31 我被診斷出來 我得了淋巴癌第三期 我不需要別人的同情 也不用看護照三餐打理 我不過就是生了個大病 又不是沒藥醫 經常我走在街上 有時沒穿戴假髮 光頭只配著帽子戴口罩穿鬆垮褲子 偶爾會有人經過 屁孩阿嬤歐吉桑 你們鄙視的斜眼像我不配活在世上

結果剛好金曲獎歌手謝震廷他看到了，他覺得很有趣，我們碰面聊，發現想法很契合，那他本身有抑鬱症，我們就想，既然我們都有病，那我們可以一起為病友做些事。

在一年的時間裡，我創作了4首Rap，內容都是我生活會經歷的事，最受歡迎的叫《紫薇怕打針》，紫薇就是還珠格格的紫薇，她是那種溫柔漂亮的女生，可是被皇后娘娘嫉妒，抓去小黑屋裡用針刑，我就覺得跟我滿像的，因為我要常常去醫院裡打針、抽血，我其實也很怕打針的。

【紫薇怕打針】以下截取部分歌詞 瓊瑤寫的紫薇也沒過得那麼順遂 坤寧宮容嬤嬤動用私刑是那麼方便 小燕子說謊所以紫薇被刺一千根針 這故事告訴我交友千萬要非常謹慎 紫薇她怕打針 看到針筒就怯生生 針能不能別打了 有沒有其他法兒呢 她頭髮都掉了 藥都吃了 挨著苦走過來了 座右銘也換了 生活變了 最重要的是快樂 紫薇她因為前世的記憶最怕的就是打針 她懷疑護士小姐是不是容嬤嬤轉生 經常打軟針打不到血管刺了八次 紫薇檢查完哭喊去他媽的骨髓穿刺 夏天戴假髮出門就像戴毛帽會飆汗 她努力模仿男性的穿搭想要改善 於是紫薇在今年夏天多了一個身份 戴假髮還是紫薇拿下來是五阿哥

這首歌我拍了MV，穿著格格服裝在大街上走是滿尷尬的，但也是個很好玩的經歷。

2018年我和謝震廷一起辦了《死裡重生音樂會》，那是比較小型的，大概200人，但真的讓我感受到，其實得癌症不一定需要悲情，我們可以很堅強、有個性地去反擊：我有病，我驕傲。

阿倪的病情穩定後，她決心改變自己，更成為了台灣第一位癌症Rap歌手​（點撃圖片）▼▼

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變調人生

誰會在26歲時，去思考「死亡」？我還這麼年輕，我每天都在想：該怎麼賺更多錢？什麼時候能買房？老了之後沒錢養老怎麼辦？死亡明明這麼遙遠，沒想到突然間就來了。

我是個急於證明自己價值的人，我覺得金錢、讚美、名聲，是最直接的，所以我以前也是這麼努力著。大學時，我和朋友一起設計了一個「多國貨幣回收」的提案，把出國沒花完的貨幣，轉為線上兌換，那個案子得過紅點設計獎，畢業後我拿來作為創業項目，結果失敗了，我就乖乖去上班，每天沒日沒夜地做設計，好不容易越做越好。

有一天我下班，胸口突然好痛好痛，原本以為只是不舒服，卻被醫生被宣判罹癌。那瞬間，「絕症」、「死亡」這些負面字眼充斥我的大腦，一瞬間我不想存錢了、不想買房了，辛苦這麼久，我要把錢都花光，用僅剩的時間去吃喝玩樂。

後來我才明白，癌症是可以治療的。

我開始休養，開始治療，但我整天覺得自己是個廢物，我不想出門，三餐叫外賣，過得渾渾噩噩，而且極度憂鬱：癌症真的可以治療嗎？會復發嗎？我以後的人生該怎麼辦？我的生活一切都變了。

叛逆地違抗母親

跟我媽感情原本非常好，基本上我很順從她，但是她知道我生病後，變得非常焦慮、控制欲很強，我自己都已經心情很差了，還要照顧她的情緒，壓力反而更大。

每天早上醒來，我媽就是盯著我說：「你醒了要不要吃點東西？要不要上廁所？你還好嗎？」就連我喝個飲料、吃點零食，我媽都會說不可以，你得癌症不能吃。我忍不住跟她發生衝突，而她總是說，「你沒當過媽媽，你不知道」，反覆幾次我真的受不了了，我請她回老家去，我要自己養病。

我可以理解她的心情，但不等於我要接受她的情緒勒索，她之後要來台北看我，我都叫她不准來——我不想再加深我和媽媽之間的矛盾，那也是我人生第一次叛逆期。

患上癌症後，阿倪的生活一切都變了，更迎來了人生第一次叛逆期。（點撃圖片）▼▼

和男朋友分手

我從一個愛漂亮的女生，變成大光頭，臉也因為藥物腫得變形，脖子上有一大塊疤痕——我不敢照鏡子，我不敢面對自己外表的變化。

我對自己非常自卑，我沒辦法想像我要用光頭的樣貌，去跟我另一半相處，於是我向男友提出分手。

光頭也能很帥

我以前很省錢，都捨不得買衣服，但我現在很愛逛街，我開始打扮、研究各式妝容，我光頭就畫煙熏妝，穿得全身黑，把自己打扮得“帥”一點。

其實光頭也有好處的，我一直戴不同假髮，換不同造型，我大概有20幾頂吧！我外形變得跟以前「不一樣」，雖然到現在我也是有點困惑，究竟是那個帥的自己比較接近真實的我，還是以前那個長髮的我才是呢？

不過我想我很滿意現在的狀態吧，我感覺活出兩種不同人生。

我外形變得跟以前“不一樣”，雖然到現在我也是有點困惑，究竟是那個帥的自己比較接近真實的我，還是以前那個長發的我才是呢？（一条）

連吃5個月垃圾食物

得癌症飲食要很注意，可是我幾乎吃不下東西，你要我吃那些健康餐，抱歉我真的做不到，如果我還健康，像我以前那樣，作為一個設計師，我或許還會注意我的飲食，但身為一個癌友，我只想要開心，吃我吃得下的食物。

我要吃乾的、香的、有味道的食物，我想來想去那就只有炸雞、漢堡、薯條了，我一周至少吃3次，連續吃了5個月，後來我在演講中分享這個經歷，被快餐店經理聽到，他嚇得叫我少吃點。

重回職場

透過朋友的介紹，我接了可以在家作業的小案子，賺一點小錢，同時在網路上寫文章，好幾篇都被媒體轉載，朋友都調侃說我紅了，但我還是不滿意，覺得自己是廢物。

直到我被邀請到一個國際級設計論壇上演講，我以設計師和癌友的雙重身份分享我的體驗，包括飲食、心態、生活的變化等種種矛盾，和可以改善的方式。

那場演講中，有些人和我一樣是設計師，他們很震撼，開始思考自己做設計的意義；有些人是醫療相關人員，他們說他們更懂得如何去照顧病人；有些人有著不為人知的隱疾，他們開始認為生病不再那麼令人恐懼。

就這樣，我漸漸走出憂鬱，我發現原來我可以做的事情有那麼多！活了20多年來，我明白真正讓我感到富足的，不是金錢、讚美、名聲，而是給予他人實質幫助。

我想幫助更多的癌友病友走出人生的低谷，我的演講、音樂會已經吸引上萬人了，既然我可以，我希望其他癌友也能獲得相同的機會，於是我成立「我們都有病」的社群，定期舉辦「有病」活動，邀請「有病」的講師，分享他們「有病」的故事。

於重回職場後，阿倪才明白真正讓她感到富足的，是給予他人實質幫助（點撃圖片）▼▼

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之後，我有一份固定工作，人們接納我、認同我、支持我去完成我更多想做的事。我一周只上三天班，剩下時間我就去演講、去分享，繼續創作我從沒想過會創作的饒舌——老實說隨著越來越熱愛我的生活，我對社會的憤怒漸漸減少，越來越沒有靈感了，我想我的歌是個療癒的過程。

醫生說，我的病不能根治，我自己也不知道什麼時候會復發，但我不再像以前那麼恐懼，如果真的復發了，治療很痛苦，我也有自主權決定我要不要繼續接受治療，我可以選擇死得有尊嚴。

曾經我擔心自己時間不夠多，但短短一年時間裡，我已經實現理想，我覺得自己的每一天都很有意義。我甚至覺得，我不需要活太久，因為我要是活得太久，我會忍不住去思考我要怎麼養老，我會不敢放手去做我想做的事。

我最討厭別人叫我要樂觀、要加油，我不求活得久也不求活得多精彩，我只求能稍微為這個世界留下一些什麼，沒有白活過就好。

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