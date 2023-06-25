大腸癌原因｜夫婦長期吃1東西同患大腸癌！女星靠4方法抗癌成功

【大腸癌原因】大腸癌是本港第二常見的癌症！根據政府資料顯示，2020年本港大腸癌總患病率為15.4%，佔本港癌症新症總數的14.9%，而且發病率自50歲起顯著上升。大腸癌新症以男性居多，於2020年男女新症比例約為1.3比1。



大腸癌發病原因

香港衞生防護中心資料顯示，早期的大腸癌一般無症狀，患者往往出現大便帶血、下腹不適、排便習慣突變等徵狀才發現患病 。大腸癌發病因素如飲食中纖維含量不足、常進食大量紅肉、缺乏運動、過往有大腸瘜肉、大腸癌家族史等。

大腸癌｜早期的大腸癌一般無症狀，患者往往出現大便帶血、下腹不適、排便習慣突變等徵狀才發現患病。(GETTY IMAGE)

大腸癌｜台婦不煙不酒 因長期吃1東西患上大腸癌2期

台灣大學營養學博士吳映蓉曾在節目《聚焦2.0》上，分享病例並指出3大隱藏高油食物，有助大家一同避雷。台灣有一名60歲的女士，平日不煙不酒，甚少攝取蔬果，卻特別愛進食梅菜扣肉，其誇張程度是幾乎天天都吃。她為了不浪費湯汁，更會湯汁撈飯；只要一外出用餐，都會把肉類打包回家。

大腸癌｜台婦不煙不酒 因長期吃1東西患上大腸癌2期（youtube@《聚焦2.0》截圖）

不久後，女士持續多天便秘，而且出現肚痛及腹瀉的病徵。隨即入醫求醫被診斷出患上大腸癌2期，半年後其丈夫亦同樣被診斷出患上大腸癌。吳博士認為患病原因跟二人的飲食習慣有關。

大腸癌｜吳博士解釋，大腸癌跟油脂攝取量息息相關，簡單而言，食得愈油膩愈易患上大腸癌。（youtube@《聚焦2.0》截圖）

吳博士解釋，大腸癌跟油脂攝取量息息相關，簡單而言，食得愈油膩愈易患上大腸癌。現今的都市人都愈來愈專注重身體健康，盡量都少食肥肉、紅肉及加工肉類。

但事實上，除了肉類亦有不少隱藏「高油地雷」陷阱，其中是泡芙（脂肪酸含量17.6克，每100含量）、蛋捲（脂肪酸含量16.5克）；Tiramisu提拉米蘇（脂肪酸含量16.3克）。其後她再補充，以一名70KG的男士為例，其進食逾100克泡芙，就經已超出一天的脂肪建議攝取量上限。

知名台星施心慧靠4大方法成功抗癌 至今存活19年

台灣著名女藝人施心慧曾在節目中分享，2004年體重突然暴瘦至18KG，一天排便6至7次，最終被診斷出患上大腸癌第4期。當時醫生直言其壽命只剩3個月，但她不服輸的精神及抗癌4大方法，包括：積極地接受正規治療、即使吃不下也要吃、別要自己嚇自己而影響心情及、從不計算的壽命，活在當下，最終她憑著這4大方法成功抗癌，如今存活19年了。

大腸癌｜知名台星施心慧 靠4大方法成功抗癌 至今存活19年（youtube@命運好好玩 官方頻道 截圖）

營養師曝最強防癌食物清單！12大食物增加抗癌力

台灣營養師程涵宇曾於個人Facebook專頁發文，列出12種防癌食物及建議食法：

營養師曝最強防癌食物清單！12大食物增加抗癌力（FB@程涵宇營養師）

1. 西蘭花

西蘭花中的蘿蔔硫素是存在於十字花科蔬菜中的植物化素，有35項研究的分析發現，多吃十字花科蔬菜與降低大腸癌風險有關。每週至少吃3-5次西蘭花，有助腸道健康。

2. 胡蘿蔔

胡蘿蔔攝入量越高，患前列腺癌的機率降低18%，營養師亦建議吸煙者最好多攝取胡蘿蔔。常常將胡蘿蔔加入菜中一起烹調，增加攝取率。

3. 豆類

營養師表示豆類有效減低大腸癌的風險，豆類富含膳食纖維，每天至少吃一次豆類，有助腸道健康。

4. 莓果

莓果含豐富的花青素，有效減低大腸癌、口腔癌、食道癌的風險。每天進吃1-2份莓果類，有助提升身體抗氧化能力。

5. 堅果

研究針對30,708 名參與者長達 30 年，發現經常吃堅果與降低大腸癌、胰臟癌和子宮內膜癌的風險有關。每天可進食少量堅果。

6. 橄欖油

調查了全球28個國家的癌症發病率，發現橄欖油攝入量較高的地區大腸癌發病率降低。營養師建議可淋沙律、或為烹調用油。

7. 薑黃

薑黃含豐富的薑黃素抗發炎，有效減低大腸癌的風險。每天進吃1-3g薑黃粉。

8. 柑橘水果

柑橘水果有效減低消化道癌、上呼吸道癌症、胰臟癌的風險，每周至少三份柑橘類水果（一份為柳橙一顆，或小橘子一顆）可降低罹患胃癌的風險28%。

9. 亞麻籽

亞麻籽富含纖維和有益心臟健康的脂肪，可降低乳癌、前列腺癌、大腸癌的風險。營養師建議每天進吃每天10 克即可。

10. 番茄

番茄富含茄紅素，可降低前列腺癌的風險。營養師建議每天吃1顆大番茄或是20顆小番茄。

11. 大蒜

一項針對 543,220 名參與者的研究發現，與那些很少食用大蒜、洋蔥、韭菜和青蔥等蔥屬蔬菜的人相比，那些食用大量蔥屬蔬菜的人患胃癌的風險更低。每天2-5克（約一瓣）的新鮮大蒜即可。

12. 魚類

針對 478,040名成年人的研究發現，多吃魚會降低患結直腸癌的風險，而紅肉和加工肉類實際上會增加患結腸直腸癌的風險。